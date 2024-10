Helgens nye låter: Myra trenger en hånd og ULD vil ikke vente

Myra fra Bergen, her på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

Myra

«Trenger en hånd»

---

Det har vært lenge mellom ny musikk fra Myra de siste par årene, etter at hun var med i «Hver gang vi møtes». Hun har vært hyppigere å se på skjermen, og ikke minst på scenen, blant annet på Øyafestivalen i 2022. Nå er hun tilbake i et litt annet lydbilde enn vi har vært vant til. «Trenger en hånd» er en ballade i utgangspunktet, hvor hun igjen får vist fram hvilken god sangstemme hun har, i tillegg til den fete bergenske raptungen som vi kjenner fra Regina Tuckers mest beintøffe låter. Og beintøff er kanskje et stikkord her.

Myra: «Trenger en hånd»

Det er en sterk tekst om å våge å være seg selv, om tunge tanker og tårer på puten. «Hvorfor må jeg alltid være så sterk?», spør hun, og forteller i pressemeldingen som følger låten at hun i starten av 2024 «møtte flere tøffe utfordringer rundt identitet, økonomi og rasisme». Kanskje er sangen en erkjennelse av at alle innimellom trenger en hånd, selv de beste rapperne i Norge. En historie vi tror på, og som vi håper å høre fortsettelsen på.

Oven vil fortsatt «Så mye». (Goodiebag)

---

4

LÅT

Oven

«Så mye»

---

Oven, eller Henrik Nicolai Ovenberg, er ferdig med «Overdreven hjertesorg» som EP-en hans fra i fjor het. Men han har åpenbart fortsatt mye han angrer på, kort sagt «Så mye» på hjertet. Han brakdebuterte med singelen «Ensom», og det ligger fortsatt en ferniss av melankoli over musikken hans, selv om han på både ukas låt og den forrige «Kom!» sammen med Bargee har skrudd tempoet godt opp.

Oven: «Så mye».

Ovenberg kommer fra Smestad på Oslos vestkant, men det er helt andre landskaper han begir seg inn i på den nye låten, som plasserer han ganske så alene i en stor og omsluttende eng. Og i en pop- og RnB-miks med polert vokal og fine beats. Axel Lindroth og Håvard Sundland har produsert låten, som kanskje er den første av flere. Det eneste Oven lover er å jobbe med ulike produsenter og være totalt uforutsigbar rent sjangermessig.

Vokalist Une Lorentze Onarheim i ULD, her under Bylarm. (Mode Steinkjer)

---

5

LÅT

ULD

«Ikke vent på meg»

---

– Jeg tror folk trenger å gråte litt, sa Oslo-trioen ULD i et intervju her i avisa i sommer. Det var før konserten på Piknik i Parken, og lenge før det «store» gjennombruddet på den første dagen av Bylarm nå i høst. Kanskje var det med gråtingen litt humoristisk ment, men mange har fått erfare at tårer kan bli en realitet i møtet med de eteriske sangene til Dagny Lindgren, Lucia Andreadatter Utnem og Une Lorentze Onarheim. Ikke minst gjelder det «Fra en annen virkelighet», hvor de har tonesatt Gunvor Hofmos sterke dikt. Det blir også tittelen på EP-en som kommer 18. oktober, men først får vi den nye sangen «Ikke vent på meg», her med tekst av de tre og også produsert av trioen.

ULD: «Fra en annen virkelighet»

De harmoniske vokalene ledet an av Une Lorentze Onarheim er nesten uutholdelig nydelige, og arrangementsmessig befinner de seg et sted mellom folkemusikken – mest på grunn av trekkspillet til Lindgren – jazzen og popmusikkens stilleste og fineste stunder, der akkompagnementet er sparsommelig og innholdet desto mer framtredende. Nå er det høst, og den er brått blitt veldig fin.

Dagny Lindgren spiller det karakteristiske trekkspillet i bandet ULD, her fra Bylarm. (Mode Steinkjer)

Emelie Hollow er ute med ny EP, «25 bare 5 år til». (Sebastian Kvaleng)

---

5

LÅT

Emelie Hollow

«25 bare 5 år til»

---

Emelie Hollow er endelig ute med en EP på norsk. Den selvransakende låten «Emelie» har vært ute en liten stund, og nå kommer EP-en med denne og et lite knippe andre låter som preges av Hollows nære og personlige stemme og tekster som handler om å stå et sted i livet. Om ikke akkurat et «Peter Pan»-syndrom, så handler nok tittellåten om å ikke ville vokse opp, ikke helt i hvert fall.

Emelie Hollow: «25 bare 5 år til»

«Jeg føler jeg er på et sted i livet hvor jeg verken er voksen eller barn og ville skrive noe om dette. Om denne følelsen av å ville pause tiden litt for å få til alt man hadde sett for seg man skulle ha gjort innen nå», sier hun om tittellåten som handler om å få tid til å gjøre alt man vil: «Bare låne noen flere år/Leve litt mer enn jeg har gjort til nå/om jeg var 25 bare 5 år til/hadde jeg da visst hva jeg vil», heter det i sangen, for øvrig med tekst signert Synne Vo.

Vel, de fleste kan vel skrive at fem år til ikke er nok til å vite hva man vil, men som artist er Emelie Hollow uansett i ferd med å bokstavelig talt finne stemmen, og det i en norsk språkdrakt som kler disse poplåtene. Dette er dels lavmælte ballader, og sangen «25 bare 5 år til» er betegnende for EP-en som helhet, nydelig og innsmigrende, med eksplosive og mektige kjerner og refrenger.

Bølgen, eller Niklas Paulsen fra Drammen. (woahmedia)

---

4

LÅT

Bølgen

«En gang til»

---

Bølgen heter egentlig Niklas Paulsen og er fra Drammen. Han er den mange vil huske han som «Klassens klovn», etter at han ga debutalbumet som kom i fjor tittel etter hvordan han følte at sekstens års skolegang hadde vært. Nå girer han opp mot «Knust diamant», og igjen er det egne erfaringer han trekker på. Låten «En gang til» handler om et brudd, og skal vi tro teksten var det hans skyld. Men han hadde gått gjennom alt en gang til og da ville «diamanten blitt hel igjen».

Bølgen: «En gang til»

Til å være en «Knust diamant» lager han poplåter som både er fengende og inderlige, en pakke som kan passe både på partyet og på vorspielet som gires opp. Tenk låter som «Frøken Oslo V» og «Er ikke verre», men akkurat denne er litt mer nedpå idet han rekker ut hånden og ber om en sjanse til. Produsert av Jørgen Østhagen som også har vært med å skrive låten sammen med Saul Demba og Paulsen selv.