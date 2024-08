Bytter navn på TV-serie etter dødsfall

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søndag 8. september har den ferdiginnspilte TV-serien «Vokteren» premiere på TV2. I serien skal 14 deltakere ta seg til toppen av Stetinden i Nordland på 14 dager. Hver deltaker har hver sin del av den totale premien på 2,1 millioner kroner og vil møte flere utfordringer på vei opp til fjellet.

Opprinnelig hadde serien «Fjellet gir og fjellet tar» som såkalt «tagline»-tittel, men som følge av et dødsfall som skjedde under svenske TV4 sin innspilling av den tilsvarende svenske produksjonen «Berget», blir undertittelen nå fjernet.

– «Fjellet gir og fjellet tar» var en av flere taglines som ble brukt i tillegg til hovedtittelen «Vokteren» og blir nå fjernet. Det er naturlig å fjerne den fra vår tittel av hensyn til det tragiske dødsfallet under den svenske produksjonen, sier TV2s pressesjef Jan Petter Dahl til Dagsavisen.

Mannen var i 50-årene og omkom som følge av akutt sykdom, skriver Expressen.

Bestige Stetind

– All ekspedisjons-TV er krevende og det gjelder også «Vokteren», men konkurransedrevet ekspedisjons-TV har blir produsert i Norge og resten av verden i mange år og man har god erfaring med slike produksjoner, som også om dreier seg om alt rundt sikkerheten, sier Dahl som forteller at det alltid er kyndig personell på plass dersom noe skulle skje under produksjonen.

Målet med TV-serien er å bestige Stetind (1391 moh.) i Narvik kommune i Nordland. Hver av deltakerne har med seg en del av premiesummen som totalt er 2,1 millioner kroner i sekken. På turen opp til Norges nasjonalfjell møter deltakerne på overraskelser, blant annet i form av konkurranser og utfordringer der de må ta valg som påvirker seg selv og de øvrige deltakerne.

På ferden møter de den mystiske skikkelsen Vokteren, som alltid følger med, holder deltakerne under oppsikt, og som tester dem med mentalt krevende hindringer og oppdrag.

