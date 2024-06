Skal du på Tons of Rock? Slik kommer du deg dit

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Først og fremst, vær ute i god tid!

Det sier Lars Tefre Baade, presseansvarlig for Tons of Rock.

Festivalen, som foregår på Ekeberg, ventes å trekke vanvittig mange mennesker.

– Vi regner med det kommer omtrent 150 000 mennesker fordelt på de fire dagene, onsdag til lørdag, sier han.

Hvis du kommer utenbys fra til Oslo, er det lurt å ha appen Ruter installert på telefonen i forkant. Her får man kjøpt billett helt opp til festivalområdet, eller reisepass for flere dager om man ønsker dette.

Det kan være klokt å ta utgangspunkt i Oslo Sentralstasjon hvis du ikke er kjent i Oslo, da nesten all kollektivtransport er innom der.

Skyttelbuss, trikk og T-bane

Det er satt opp veldig mange ekstra avganger fra Oslo Sentralstasjon, som går direkte til festivalområdet.

– Det settes inn shuttlebusser som kjører kontinuerlig fra Spor 19, plattform 38, 39 og 40 på Oslo S direkte til Ekebergsletta, sier pressetalsperson i Ruter, Øystein Dahl Johansen i en pressemelding.

De tre bussene kjører kontinuerlig, med til sammen 24 avganger i timen, fra ca. klokken 11, heter det videre.

Spor 19 befinner seg nærmest Oslofjorden og Operaen, for de som ikke skulle være godt bekjent i Oslo.

Det er også mulig å ta ordinær rutebuss. Linje 34 går fra rett fra utsiden av sentralstasjonen.

Trikk nummer 13 og 19 i retning Ljabru kan også benyttes for å komme seg til området. Tar man disse går man på trikk nummer 13 i Dronningens Gate eller Bjørvika, eller trikk nummer 19 ved Jernbanetorget eller Bjørvika. Stoppet man skal gå av på heter Sportsplassen.

Det er også mulig å ta en T-bane nummer 4 gående østover til Ryen. Da er det cirka 20 minutter å gå til festivalområdet, ifølge festivalens nettsteder.

Taxiholdeplassen, om man skulle ønske eller ha behov for det, befinner seg rett utenfor inngangsdøra til Sentralstasjonen, på sjøsiden. Ifølge festivalen vil det på dagtid gå fint med taxi opp til festivalområdet, men på kveldstid vil politiet begrense tilgangen noe. Om en sitter i rullestol, presiserer Festivalen at det skal gå fint for rullestolbrukere på skyttelbussene som er satt opp.

Ved tømming av festivalområdet går bussene konstant fra klokken 22 til området er tømt, heter det i Ruters pressemelding.

Etter en lang dag på festival, når kveldens svalere temperatur legger seg, oppfordrer festivalen festivaldeltakerne å gå gjennom Ekebergparken ned til sentrum. Det er ikke lange turen, og skogsveien er belyst hele veien.

Tons of Rock i 2023. (Mode Steinkjer)

Festivalvær

Ifølge yr.no er det meldt strålende sol og 26 varmegrader på festivalens første dag, onsdag.

Resten av uken vil være preget av 20–22 grader, som blir vekselvis overskyet og solfylt.

Unntaket er fredag, hvor det skal komme en del nedbør.

Om blasfemien holdes til et minimum på rockefestivalen, kan det hende værgudene vil være nådige. Allikevel er det ikke en dum idé å ha med seg egnet fottøy, og regnjakke eller en poncho denne dagen, om en ikke har noe imot å spotte værgudene mens himmelen åpner seg.

Det gikk hardt for seg under Tons of Rock i 2023. (Mode Steinkjer)

Festivalcamping

Festivalen har også et eget campingområde. Det går busser fra og til festivalen, men dette er festivalens egne innleide busser og dekkes ikke av Ruter-appens billetter. Festivalen selv selger pass til disse bussene, og går direkte til festivalen mellom 11 og 14, og fra festivalen til campingplassen fra 23 til 00.

– De siste bandene skal være ferdige her klokken 23, men vi har lagt opp opplegg for de som ikke ønsker å reise fra festivalområdet med én gang siste konsert er slutt. Det arrangeres både standup og andre events fram til klokken 00, sier pressesjef Tefre Baade til Dagsavisen.

– Det har gått veldig greit tidligere, men det er jo mye folk som skal inn og ut. Det er viktig for oss at dette går på skinner, da vi ønsker å ta hensyn til både naboer og resten av byen generelt. Det er noe vi legger mye arbeid i, sier han.

