Topper Tons of Rock, 50 år etter første norgesturné

Judas Priest har vært et av verdens største metalband i 45 år. Da de markerte 50 år siden den spede starten kunne de også feire et beregnet platesalg på 50 millioner, fordelt på 19 studioalbum og noen konsertopptak. De har inspirert en rekke av gruppene som har fulgt etter dem. Ikke minst Metallica, som er den aller største attraksjonen på Tons of Rock i år, på en helt utsolgt onsdag, før Judas Priest følger etter fredag.

Judas Priest og Black Sabbath var de eneste metalgruppene som fikk spille på Live Aid i 1985. I 2022 ble de innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame i USA. Sangeren Rob Halford framførte «Jolene» sammen med Dolly Parton under seremonien, der hun fikk den samme æren. Deres første steg ut i verden kom imidlertid med en norgesturné for 50 år siden.

Sånt så vi ikke komme for 50 år siden: Rob Halford og Dolly Parton sammen på scenen, da begge ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame i 2022. (Chris Pizzello)

Judas Priest gjorde to norgesturneer, våren 1974 og midt på vinteren 1975. Den første av disse tok dem til Tananger, Oltedal, Bryne og Tønsberg. Gitaristen K.K. Downing fortalte langt senere om denne opplevelsen til Thor-Rune Haugen i musikkavisa Puls.

– På det tidspunktet hadde vi ennå ikke vært i et platestudio. Vi holdt på med denne turneen, og så kom noen og fortalte at vi hadde fått platekontrakt. Gud, vi var «over the moon» – fantastisk. Norge var det første landet vi spilte i, utenom England. Vi spilte på en del ungdomsklubber, tror jeg. Og et par veldig små teatersaler. Men det var en begynnelse, tross alt. Og vi hadde det moro. Vi kjørte jo mellom hver jobb og så naturen. Det var tidlig på sommeren, og fortsatt litt kaldt. Men vi nøt hvert sekund av det, sa Downing

Tønsbergs Blad var til stede på konserten på Hotel Klubben og var ikke like fornøyd: Sangeren Rob Halford ble utropt til gruppas bærende element: «Bare synd at han i de fleste låtene lar sin fyldige stemme skingre i ett med hardkokte gitarer og drønnende trommer.(…) Konserten var for det meste «et eneste sammensurium av lyder – øredøvende eksperimentell musikk og lys. (...) Nei, da befinner den gode, gammeldagse rocken seg på et adskillig høyere nivå; med sine rytmiske melodier og noenlunde anstendige tekster», skrev anmelderen med signaturen Ellen.

Det var altså etter dette de kunne gå i studio og spille inn debutalbumet «Rocka Rolla». Som ikke vakte mer oppstuss enn at gruppa kom tilbake for en ny runde i Norge tidlig i 1975. Igjen med avslutning i Tønsberg, men nå med besøk i Skogn, Steinkjer, Trondheim og Ålesund. Det snakkes også om konserter i Drøbak og på Tynset, men disse er vanskeligere å bekrefte ut fra sikre kilder. Tønsbergs Blad var langt mer tilfreds nå, bortsett fra at konserten var annonsert til klokka halv åtte, men likevel ikke begynte før nesten åtte.

Rob Halford i Norge i 1974, fra hans egen Facebook-side. (Facebook)

Senere det samme året kom Åge Aleksandersen med «Det er lang igjen til Royal Albert Hall», der han sang om de sørgelige forholdene for å spille rock i Norge, om utenlandske band som kommer til Norge i privatfly «og hente masse pæng», mens «et norsk band skuve buss i snø og regn». Det morsomme er at et britisk band nettopp hadde hatt denne norske erfaringen i Nord-Trøndelag. Det sies at en av konsertene med Judas Priest ble forsinket siden gruppa hadde kjørt seg fast i snøen. Det fortelles om sikringer som gikk med en gang gruppa kom på scenen og spilte opp. At de måtte selge miksebordet sitt for å få råd til å reise hjem. Turneen ble booket av Rune Lem, senere arrangør av mange av de største konsertene i Norge, men han var ikke med gruppa rundt i landet, og kan ikke bekrefte disse historiene.

Etter å ha paid their dues (jobbet hardt for å oppnå et mål) i Norge startet Judas Priest på veien mot verdensberømmelsen. De utviklet seg godt med nye album som kom jevnt og trutt resten av 70-tallet. De fjernet seg litt fra bluesrocken og de progressive tendensene fra begynnelsen, og bevegde seg over i en ny stil de var med på å definere. Det store gjennombruddet kom med albumet «British Steel» i 1980. Dette kom midt opp i den nye bevegelsen som het New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM). En videreføring av 70-tallets tungrock, ofte med tempoet til punkrocken, med unge, nye band som Iron Maiden, Def Leppard og Saxon i spissen. Judas Priest hadde fem års forsprang, men plasserte seg sentralt i den nye stilen. Det rare med å høre «British Steel» i dag er hvor snilt det fortoner seg. Metalmusikken har nådd stadig nye høyer, volumet har for lengst overskredet 11, uten at den ble mer interessant bare av den grunn.

Judas Priest like før det store gjennombruddet i 1980. (Sony Music)

Etter 11 års framgang kom Judas Priest tilbake til Norge, for en konsert i Drammenshallen i 1986. Dette var altså året etter at de spilte på Live Aid, men den største konsertsalen i Norge i disse årene var likevel bare halvfull. Dette la ingen demper på stemningen. «Etter å ha vist en fantastisk spilleglede og et «stå på»-humør av de helt sjeldne er det bare å konstatere at dette er noe av det beste et tungrockband har prestert på norsk jord», skrev avisa Fremtiden.

Ikke alt som har skjedd rundt Judas Priest har vært like hyggelig. Tvert imot. I 1990 var anklagene mot rockens ødeleggende effekt på ungdommen på sitt mest intense i USA. Gruppa som fikk ta den verste støyten var Judas Priest. I et sivilt søksmål ble de anklaget for å ha forårsaket en selvmordspakt som endte med at to unge gutter i Nevada døde, en umiddelbart, en annen tre år etter hendelsen.

Sangen som utløste rettssaken var «Better By You, Better Than Me», som ble gitt ut av Judas Priest i 1978, men først innspilt av gruppa Spooky Tooth i 1969. Teksten kan vanskelig tolkes som en oppfordring til selvmord, men anklagernes påstand var at Judas Priests versjon inneholdt et «skjult budskap» med kommandoen «do it». Slike skjulte budskap i rocken har ofte vært vanskelige å forstå, for ikke å snakke om å høre i det hele tatt. Anklagene ble forkastet, med begrunnelsen av at det skjulte budskapet, om det fantes, ikke hadde utløst selvmordene. Det er grunn til å tro at denne kjennelsen forhindret en rekke like absurde søksmål i tida som fulgte.

Uten sammenheng med dette sluttet Rob Halford i gruppa året etter. Like etter hans store Spinal Tap-øyeblikk: På en konsert i Canada kom han kjørende inn på scenen på tung motorsykkel, kolliderte med trommepodiet, brakk nesa og var bevisstløs til langt inn i åpningslåten. Dette skulle uansett være hans siste konsert med gruppa, siden han lenge hadde tenkt å passe mer på sine egne saker. De neste 13 årene brukte han blant annet på sitt band Halford, og noen andre sideprosjekter.

Denne tida kom med en viktig hendelse til i gruppas historie: I et intervju med MTV i 1998 sto Halford fram som homofil. Noe han mente han ikke kunne gjort hvis han fortsatt var medlem av Judas Priest, fordi forventningene til en sanger i et så stort metalband var annerledes. – Dette er noe jeg har vært komfortabel med lenge, men nå er jeg kommet til at tiden er inne for å dele det, sa Halford til MTV, og la til at mange nok hadde skjønt dette for lengst.

– Hvis du går gjennom Priest-samlingen din vil du bli overrasket over hvor mange antydninger, hvor mange metaforer jeg brukte, noen opplagte, andre ikke like opplagte. Det var min måte å få ut budskapet mitt til de som var villige til å utforske det. Det er like mange skeive metalfans som fans av andre former for musikk. Vi er overalt, sa han mens «Hell Bent For Leather» var valgt som bakgrunnsmusikk for intervjuet.

Halford får ofte æren for å ha introdusert nagler og lær som stilmarkør i metalmusikken, visstnok inspirert av hans erfaringer fra homoklubbene på 70-tallet. K.K. Downing har riktignok hevdet at dette var hans idé. Det var kanskje Halford som foreslo at Judas Priest skulle samarbeide med produsentene Stock/Aitken/Waterman, faste leverandører for hits til skeive dansegulv mot slutten av 80-tallet. Resultatet kom aldri ut, selv om begge parter sa seg fornøyd med samarbeidet. Et sted fikk vel grensen gå for platebransjen.

Judas Priest i 2024, Rob Halford (i midten) med Glen Tipton, Ian Hill, Richie Faulkner og Scott Travis. (James Hodges)

Judas Priest har holdt godt sammen i alle disse årene. Glenn Tipton på gitar og Ian Hill på bass har også vært med helt siden den første norgesturneen. Richie Faulkner tok over etter K.K. Downing på gitar i 2011. Trommeslagerne kom og gikk de første årene, men Scott Travis har spilt i gruppa i 35 år.

Rob Halford kom tilbake til Judas Priest i 2004. Det er vanskelig å tro at hans da velkjente seksuelle legning skadet deres gode navn og rykte. Mens gruppa hadde spilt på Rockefeller i hans fravær var de nå tilbake i Oslo Spektrum. Siden har de holdt seg på toppen. I mars kom albumet «Invincible Shield», som nådde en 2. plass på den britiske albumlista. Deres høyeste plassering noensinne, riktignok med et annet beregningsgrunnlag enn i platesalgets storhetstid, men likevel en klar indikasjon på at gruppa fortsatt har en stor vennekrets. Og neste uke er de blant hovedattraksjonene på Norges største festival, et stykke unna konsertene i Tananger, Skogn og Oltedal for 50 år siden.

