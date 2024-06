Klar for Tons of Rock? Her er 13 konserter du ikke vil gå glipp av

Neste uke braker det løs med Tons of Rock 2024 i Oslo. 10-årsjubileet for festivalen vil samle rekordartede 150.000 på Ekebergsletta i løpet av de fire dagene det varer. Programmet speiler at festivalen slår på stortromma denne sommeren, med Metallica som ubestridt toppnavn, men også med en rekke andre legender på plass. Blant dem Judas Priest, Tool, ZZ Top, Greta Van Fleet, Saxon og Doro. Band og artister «alle» vil se og kommer til å se.

Og vi kan legge til norske storheter, sjangerhelter og/eller legender som Seigmen, Einherjer, Gluecifer, Go Go Gorilla, Bokassa og Oslo Ess. Pluss Black Debbath selvfølgelig, som alltid åpner showet på festivalens første dag.

Som vanlig er det under de største navnene at noen av de mest spennende artistene og potensielt mest minneverdige konsertene skjuler seg. Her er Dagsavisens anbefalinger til noe av det vi forventer at vil bli høydepunkter, både blant de største, men aller mest blant de mindre som folk bør være tidlig ute på sletta for å få med seg.





Better Lovers

Det ferske bandet fra Buffalo i USA kan fort by på en av de store og mest knallharde opplevelsene på årets Tons of Rock, men så er det heller ikke helt nykommere som står bak. Noen har kalt dem en «supergruppe», men da skal man grave langt inn i «super»-bunken. Gjør man det, finner man bandet Every Time I Die som, ja døde, etter store interne stridigheter. Tre av bandmedlemmene, gitaristen Jordan Buckley, trommeslager Clayton «Goose» Holyoak og bassist Steve Micciche, gikk ut og dannet Better Lovers. De fikk med seg Dillinger Escape Plans vokalist Greg Puciato og forsterket gitarkaoset med Fit For Autopsys Will Putney. Vi snakker selvsagt en nådeløs hardcorevegg av metal, punk, noise og infernalsk energi, dels fanget på EP-en «God Made Me An Animal» som kom i fjor, men som aller helst bør oppleves live. En av årets store snakkiser som her står på norsk jord for første gang.

Moonlight Stage, onsdag 13:40









Motorpsychos Bent Sæther og Snah i et stillere øyeblikk enn vi får oppleve på Tons of Rock. (Terje Visnes/Espen Haslene)

Motorpsycho

Norges heftigste rockeband med utvidet proglisens er klare for Tons of Rock med det de lover blir et sett tilpasset festivalsommeren. I over tretti år har de vært en spydspiss i sin sjanger også internasjonalt, og noen av de siste årenes album er blant de beste de har gitt ut. Spørs om ikke kortere «hits» og kanskje en og annen coverlåt får dominere Tons of Rock-settet, hentet fra hele historien og med den nye singelen «Psycolab» på kjøpet for alle psykonauter der ute. Kjernen i bandet, Bent Sæther på bass og vokal og Snah på gitar, spiser trommiser og har de siste to årene framstått som en duo etter at Tomas Järmyr forsvant ut som fast medlem. På turneen i sommer er de forsterket med Ingvald André Vassbø (fra Kanaan) på trommer og Dungen-gitarist Reine Fiske, som har en lang historie med Motorpsycho.

Vampire Stage, onsdag 14:35

Nervosa fra Brasil inntar Tons of Rock. (Gregory Dourtounis/Napalm Death)

Nervosa

Mye er blitt sagt og mye vil bli sagt om kjønnsfordelingen blant artistene på Tons of Rock. Utfordringen med å booke kvinnelige artister hører sjangeren til, men et av de fire kvinnelige bandene som har funnet veien til årets festival er den brasilianske kvartetten Nervosa. Bandet fra Sao Paolo ble dannet i 2010, og har endret besetning flere ganger siden da. Gitarist og nåværende hovedvokalist Prika Amaral er den eneste som er igjen fra starten, mens Helena Kotina på gitar kom inn i 2021. Trommis og bassist er nye, men musikk og utgivelser har de nok av i bagasjen, og fjorårets «Jailbreak»-album var en frydefull thrash/death-øyeblikk av den skolen som har gjort brasilianske band blant de beste i denne sjangeren.

Moonlight Stage, onsdag 15:00





Music Metallica Metallica er ubestridt sommerens største attraksjon på en norsk scene. På Tons of Rock. (Evan Agostini/AP)

Metallica

Metallica behøver knapt å nevnes i denne sammenhengen. Men dette kan likevel bli en begivenhet som kan ryste Ekebergsletta. De er den ubestridte headlineren på årets ToR, med en spesiell konsert som vil bli en markering av festivalens tiårsjubileum. Egentlig altfor store for en slik anledning under en turné hvor de spiller doble datoer på gedigne stadioner med ulike settlister på hver av kveldene. Men de spiller også noen enkveldskonserter, og da med et festivalsett som garantert vil framstå som en «best of». Ryktene sier at bandet er i storform, og stort blir det uansett med «snakepit»-scene og noen av tidenes mest kjente heavylåter fra James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett og Robert Trujillo.

Scream Stage, onsdag 20:35

Sklitakling spiller på Tons of Rock. (Paolo Cipriani)

Sklitakling

Sklitakling er ingen nykommere. Bergensbandet ble dannet allerede i 2011, og tekstene og aktivistholdningen ga dem en stolt merkelapp som feministisk punk. Etter utstrakt konsertvirksomhet i noen år krevde (hverdags) livet sitt også for denne gruppa, før de i 2021 kom ut på «den andre siden» med EP-en «Vi har hørt det før» og et overbevisende debutalbum på tampen av fjoråret. Siden sist er kvartetten Elizabeth Fonnes (gitar/vokal), Tine Larsen (trommer/vokal), Catharina Teigland (bass/vokal) og Hedvig Thorkildsen (gitar/vokal) forsterket med Endre Johnsen på barytongitar. Ikke minst lander de en gammel bergensklassiker perfekt til Tons of Rock, en nyinnspilling av låten «Bare en Jævel» av punkheltene Fader War.

Moonlight Stage, torsdag 13:00

Opeth spilte på Tons of Rock for to år siden, og ble mottatt som en av sjangerens største legender. (Mode Steinkjer)

Opeth

Bare to år siden de svenske legendene i Opeth med Mikael Åkerfeldt i spissen sto på Tons of Rock-scenen, og årets visitt blir faktisk bandets fjerde på festivalen. De er ett av disse bandene som overbeviser stort uten de store faktene, uten staffasje og påkostede sceneshow. Gliset til Åkerfeldt, den eneste gjenværende fra den opprinnelige besetningen som dannet bandet i 1990, er gjerne det mest prangende under liveshowene. Men denne gangen har progmetalheltene et ess i ermet. De lar fansen bestemme hvilke låter de skal spille, ut fra en forhåndsliste av både kjent, ukjent og noen rariteter satt sammen av bandet selv. Tons of Rock er den første av et lite knippe «By Request»-festivaljobber nå i sommer, så ingen vet helt hva som kommer. Tipper vel «Ghost Of Perdition» og «Deliverance» har nådd den endelige spillelisten etter at avstemningen ble stengt i midten av mai, men fansen får garantert mer overraskende låter også.

Scream Stage, torsdag 16:05





Mike Patton i front for Mr Bungle på Copenhell nå i juni. (HELLE ARENSBAK/AFP)

Mr. Bungle

Denne konserten er rent snadder for fansen og bortenfor. Mr. Bungle er et av Mike Pattons mange prosjekter som ble startet i kjølvannet av det langt mer kjente Faith No More. De ga ut et lite knippe banebrytende album for et par-tre tiår siden, det ene mer overraskende enn det andre med avantgardistiske og eksperimentelle innganger til metalsjangeren, som de mikset med alt mulig annet mellom himmel og jord. Ikke minst er dette ren energi og pur moro, thrash, funk, bossa og hardcore, med noen av verdens fremste musikere på scenen. Foruten Patton selv og Mr. Bungles Trevor Dunn og Trey Spruance, kommer de til Norge forsterket med selveste Scott Ian fra Anthrax og Dave Lombardo fra Slayer.

Vampire Stage, torsdag 19:50





Skynd

Dette prosjektet viser noe av bredden i rock-tonnasjen på årets festival. Et gotiskrytmisk elektronika-horrorband bestående i første rekke av vokalisten Skynd og produsenten og multiinstrumentalisten som kaller seg «Father». De er et av disse komplekse individene som skjuler sin opprinnelige identitet bak masker, tung sminke, hetter og konstruerte historier om seg selv. Kanskje er de fra Australia, men trolig er Skynd selv en relativt kjent sanger opprinnelig fra Sveits. Uansett er dette konserten for den som måtte være mer enn vanlig opptatt av seriemordere, både drapspersonene selv og ofrene, som her danner titler («Edmund Kemper», «Columbine», «Biancia Devins») og gir innhold mange av låtene. En teatralsk og morderisk seanse er i vente.

Vampire Stage, fredag 13:10





valentourettes Valentourettes skal hedre Joachim «Jokke» Nielsen på Tons of Rock. Fra venstre Petter Pogo, Petter Baarli, Runar "Kula" Johannessen og Tarjei Foshaug. (Gitte Johannessen/NTB)

Valentourettes feirer Jokke 60 år

En rekke norske klassiske rockeband er på veien igjen denne sommeren. Enkelte av dem har ikke spilt sammen på lenge, som Seigmen og Go Go Gorilla. Et band som imidlertid lenge har holdt flammen etter en av norsk rocks største navn i live, er Valentourettes. De er noe mer enn et coverband, snarere kan man vel kalle dem en sertifisert viderebringer av Jokke & Valentinernes musikk og Joachim Nilsens påfølgende Jokke med Tourettes-prosjekt. I bandet finner vi Jokke-kjenninger som Petter Pogo på bass, Runar «Kula» Johannessen på trommer og Petter Baarli på gitar. Tarjei Foshaug tar vokalen med troverdighet og innlevelse, og i et år da Joachim Nielsen (1964–2000) ville fylt 60 år, er det duket for en 60-årsfeiring med gjester, hvor mye skal repareres og alt skal repeteres.

Scream Stage, fredag 14:05





Abbath kom med mørket på Scream-scenen på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Abbath

Bandet til tidligere Immortal-frontmann Olve «Abbath Doom Occulta» Eikemo ga en maktdemonstrasjon forrige gang de spilte på Tons of Rock. Han kan kunsten å gjøre sjangeren til sin egen, med et band som gnistrer av ondskap og sylskarpe iskrystaller. Men Abbath er også den fremste når det kommer til å punktere selvhøytideligheten som ikke sjelden preger black metal-sjangeren. Og til årets Tons of Rock kommer han med et helt spesielt opplegg, en eksklusiv konsertsett bestående av kun Immortal-låter. Abbath møter for øvrig til plenumssamtale lørdag, dagen etter konserten, i Barcade klokka 15:00.

Vampire Stage, fredag 17:15





Turnstile gjør det med stil. Her på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Turnstile

Denne punkkvartetten fra Baltimore i USA kan fort levere en av de beste konsertene på Tons of Rock i år. Slottsfjell ble totalrystet for et par år siden, og etter en intensiv runde i hjemlandet står de fram som hardcorepunkens store amerikanske profiler. Musikalsk er de ujålete skittenrå og med mørk klangbunn, men de står også fram med et overraskende finmasket nett av sjangerdetaljer i underskogen. Kontante riff, melodiøse, korte låter og smarte klippehengere som gjør det hele eksplosivt underholdende. De har holdt på i over ti år, skivene deres blir bare bedre og bedre, og hoppene til vokalist Brendan Yates høyere og høyere. Det blir garantert mange av dem på Tons.

Scream Stage, fredag 19:50

Batushka

Polsk svartmetall-band som er visuelt slående i sine svarte gevanter og satanistiske innpakning, og som er både omstridt og beryktet. Ikke minst siden det faktisk reiser to band med navnet Batushka rundt i Europa denne sommeren. Bandet som kommer til Tons of Rock er «feil» utgave og den delen av det opprinnelige prosjektet som nylig ikke vant retten til å bruke navnet på bandet som i 2015 ble dannet av Krzysztof Drabikowsk. Men saken vil ankes, og i mellomtiden får vi altså bandet til Bartłomiej Krysiuk til Oslo, han som sang på bandets gjennombruddsalbum «Litourgiya» for så bli sparket ut av det onde fellesskapet. Feiden mellom de to er lang, men er man ikke interessert i den kan man uansett vente en konsert utenom det vanlige, et overdrevent ortodoksliturgisk show med tekster skrevet på kirkeslavisk og en brutal tilnærmelse til black metal-sjangeren.

Moonlight Stage, lørdag 15:35





Satyricon og Sigurd Wongraven sist de spilte på Tons of Rock, i 2019. (Mode Steinkjer/Dagsavisen)

Satyricon

Satyricon behøver ingen introduksjon for Tons of Rock-publikummet, etter noen episke konserter der tidligere, blant annet på festivalens første landing på Ekebergsletta i 2019. Det er fem år siden, og like lenge siden er det vokalist og bandsjef Sigurd Wongraven og Kjetil-Vidar «Frost» Haraldstad sto på en norsk scene – eller en scene i det hele tatt for den saks skyld. I mellomtiden har mye handlet om vin og Munch og annen virksomhet, men nå har de et nytt album på trappene og spiller noen utvalgte festivaler denne sommeren. Ergo er de klare for konsert med sola i ryggen på Tons of Rock-festivalens store Vampyr-scene, og med låter satt sammen fra noen av bandets milepæler blir dette garantert et høydepunkt.

Vampire Stage, lørdag 20:15