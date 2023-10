Ny sesong av «Vigil» på NRK

Over en halv million nordmenn så den lett paniske skotske etterforskeren Amy Silva på morderjakt i atomubåten Vigil da serien kom på NRK i september 2021. Det er mer enn gode nok seertall for en investering i sesong to for NRK.

For dette er serien som slo så godt an at BBC bestilte en ny historie om etterforsker Silva av serieskaper Tom Egde, og som mange TV-kanaler og strømmeselskaper har kjøpt inn i høst, fra Norden til Hongkong og New Zealand.

Da serien hadde premiere på BBC for to år siden, overrasket den ved å sette seerrekord for en nysatsing. Over 13 millioner briter fulgte serien med de to kvinnelige etterforskerne, og en helt som slet veldig med morsrollen sin. Så godt grep på seerne hadde ikke en nysatsing på BBC hatt siden actionserien «Bodyguard» i 2018.

Etterforsker Amy Silva (Susanne Jones) måtte ned i en atomubåt på tokt, isolert fra omverden, for å etterforske en drapssak om bord. Sesong to foregår på land, med en detektivduo på oppdrag blant britiske militære - på en hemmelig flybase. (BBC/BBC/NRK)

Vigil med fokus på de militære

«Vigil» kom som en frisk og spennende variant av krimsjangeren, som takket være handlingen i en ubåt på tokt kom med en mer klaustrofobisk og intens stemning enn de fleste. Her var etterforsker Silva innestengt i en ubåt, isolert fra omverden, på jakt etter en morder blant britiske militære.

I oppfølgeren, som skal ha premiere på BBC denne høsten, er etterforskeren tilbake på landjorda igjen. Men også denne gang på farlig oppdrag blant de uniformerte i kongens tjeneste.

Etterforsker Amy Silva var nødt til å bli med en ubåt på tokt for å få etterforsket en drapssak, for en britisk atomubåt i Nato-tjeneste kan ikke avbryte når den er på tokt. (BBC/NRK)

I september bekreftet BBC det bransjemediene hadde spekulert i lenge, at sesong to får TV-premiere i høst, og avslørte premisset for handlingen i samme slengen. Etter flere dødsfall på en strengt bevoktet militær flybase i Skottland blir inspektør Amy Silva (Susanne Jones) og sersjant Kirsten Longacre (Rose Leslie) sendt til høylandet. Etterforskningen sender dem opp blant skyene og helt til Midtøsten, i en intrige som involverer hemmelige våpentester og dronekrigføring.

Det store spørsmålet er når den blir å se på NRK? Foreløpige meldinger fra Marienlyst er at planen er å sette den opp tidlig i 2024.

Første sesong fikk jevnt over en positiv mottakelse av norske kritikere, og karakterisert som en drivende god ubåt-thriller i denne avisen. Da serien gikk på NRK for to år siden hadde den 516.000 seere, der 297.000 så den i NRKs nettspiller. Nå ligger den populære førstesesongen ute på Viaplay.

