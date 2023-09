«Makta» kan vinne enda en gjev TV-pris

Makta har vunnet TV-pris i Cannes allerede, og nå er den ambisiøse dramaserien om Gros vei til makta i Arbeiderpartiet nominert til en ny pris – en Prix Europa i kategorien beste TV-fiksjon. Prisene deles ut til årets beste TV- og radioproduksjoner, av en sammenslutning av 26 europeiske kringkastere der NRK er medlem.

«Makta» kommer på NRK i slutten av oktober. Kathrine Thorborg Johansen spiller Gro Harlem Brundtland, som klatrer til makten i Arbeiderpartiet. Andre roller i serien har Nader Khademi, Jan Gunnar Røise, Trond Espen Seim og Anders Baasmo, med flere. (Motlys/NRK)

Hva som gjør at «Makta» hevder seg på internasjonale festivaler, får vi se her hjemme når den har premiere i slutten av oktober. Seriens ansvarlige produsent Alec Thom i NRK Drama har sin egen teori på hva som gjør at en serie om norsk politikk anno 1970-tall, og Gro Harlem Brundtlands vei til makta i AP i disse årene, får denne oppmerksomheten i utlandet.

– Serien oppleves nok veldig relevant, all den tid den handler om politikk, og det at de politiske diskusjonene som pågikk på 1970-tallet er de samme som pågår i dag, sier Thom.

– Hver episode utforsker maktforhold, og tar opp samfunns- og politiske spørsmål som jeg mener gjør serien til en kulturell brubygger i europeisk sammenheng, sier Thom. Serien er dermed innom er kampen for fri abort, urfolks rettigheter og NATO-medlemskap.

Gro (Kathrine Thorborg Johansen) og Reiulf Steen (Jan Gunnar Røise) i «Makta», serien som vant dramapris i Cannes tidligere år og nå er nominert til en Prix Europa av europeiske kringkastere. (Motlys/Novemberfilm/NRK)

– Politiske diskusjoner har en tendens til å gjenta seg. Serien toucher en felles europeisk politisk diskusjon, det kan være dette som det europeiske publikum kjenner seg igjen i. Temaene politikk og maktforhold gjør også at serien kan føles veldig aktuell, sier Thom.

Forhåndsomtalen sier at dramaserien – som Novemberfilm, Motlys og NRK Drama har jobbet med siden 2018 – gjenforteller et kapittel av norsk politisk historie og at den formidles i en pønka og anarkistisk stil – der 70-tallspolitikerne beveger seg rundt i vår tids bybilde.

Publikum kan nok bli overrasket over både fortellergrep og formen som dramaserien om Gro Harlem Brundlandt og Arbeiderpartiet har fått, antar produsent Alec Thom i NRK Drama. (Erika Hebbert/NRK)

NRK-produsenten antar at publikum kan bli overrasket over dramaseriens form og fortellerstil.

– Ja, det tror jeg nok. I tidligere historiske dramaserier har vi hatt en annen form og tone enn den vi går for nå. Serieskaperne har selv ønsket at den skal oppleves litt anarkistisk i form og tone, og det er noe vi i NRK Drama vært med på hele veien. «Makta» skal oppleves som fiksjon, en tolkning av historien. Serien er leken, den er gøyal, den er morsom, men også sår, samt veldig subjektiv i fortellerstilen, sier NRKs produsent.

«Makta» er med andre ord ikke nødvendigvis en Arbeiderpartiet-serie som tidligere partisekretær Martin Kolberg og den gamle AP-garden vil falle pladask for.

Kathrine Thorborg Johansen spiller Gro Harlem Brundtland, Anders Baasmo har rollen som Odvar Nordli og Jan Gunnar Røise spiller Reiulf Steen. Serieskapere er Johan Fasting, Silje Storstein og Kristin Grue, og konseptuerende regissør er Yngvild Flikke for serien produsert av Motlys og Novemberfilm. (Erika Hebbert/Motlys/NRK)

– De kommer nok til å kjenne seg igjen i samtalene og diskusjonene som skildres, men de kommer kanskje ikke til å oppleve at vi har forsøkt å rekonstruere historien. Serieskaperne har forsøkt å fortelle sin versjon, og løftet ulike perspektiver. Det understreker vi i seriens tagline, som vi flagger høyt: denne serien er basert på sannhet, løgn og skikkelig dårlig hukommelse. Dette er noe vi følger gjennom hele serien. At den sannheten som Martin Kolberg kanskje husker er en annen sannhet en annen person husker fra den gang. Dette opplever vi vil være veldig tydelig for publikum, sier Alec Thom i NRK Drama.

Årets Prix Europa deles ut i Berlin den 27. oktober, kort tid før «Makta» har premiere. Ved årets TV- og radiofestival for kringkastere er NRK nominert med ni forskjellige program innen TV og radio, i konkurranse med over 170 andre europeiske radio- og TV-produksjoner i mange kategorier.

Da kan den premiereklare sesong to av dramaserien «Norsk-ish» kan også vinne dramapris, i kategorien kalt «beste videoprogram om kulturelt mangfold». NRK er også nominert med «De siste dødsdømte», NRK Vestlands sterke dokumentarserie om krigsfangene som ble henrettet i Norge under krigsoppgjøreret. Serien som hadde rundt en halv million NRK-seere kan vinne dokumentarpris for episoden «Uten anger».

NRK kan vinne priser for Brennpunkt-programmet «Omsorg bak lukkede dører», for hørespillet «Guttapassasjen» og NRK Skoleprogrammet «Smellet», mens «Skitbyen», «Påkjørt» og «Kirurgen» er nominert i kategorier for lyd, podkast og radioprogram.

