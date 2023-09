Hollywood-streiken rammer film- og TV-høsten

Årsaken er at produksjonen av ny underholdning står så godt som stille i den amerikanske underholdningsbransjen, som har vært preget av streik siden 1. mai. Nå har underholdningsselskapene begynt å flytte på film og TV-serier som har vært premiereklare og datofestet i lang tid, for å ha noe nytt å by publikum også neste år.

«Dune»-fansen må vente lenger på å få oppleve Lea Seydoux i rollen som lady Margot i Denis Villeneuves filmatisering av Frank Herberts roman. Ny premieretid er mars 2024. (Warner Bros)

Dune-oppfølgeren utsatt

Den første virkelig store publikumsattraksjonen som forsvant fra høstens premierekalender var storfilmen «Dune: Part Two», opprinnelig påtenkt med storstilt premiere verden over i november. Denne neste filmen i serien basert på Frank Herberts science fiction-roman «Dune», er flyttet til 15. mars.

At filmen kan oppleves på kinoene fra denne dato, avhenger nok også av at partene i bransjestreiken kommet til enighet og film- og TV-bransjen i USA er oppe og går igjen til våren. Eller at Warner Bros Film Group finner det verdt å lansere denne storsatsingen uten rekken av stjerner som til å promotere den: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Austin Butler, Josh Brolin, Christopher Walken og Léa Seydoux, blant annet.

True Detective vinterserie i stedet

«Dune»-oppfølgeren deler dermed skjebne med et økende antall filmtitler og TV-serier som publikum, med lanseringsdatoer forskjøvet fram i tid. På TV-fronten har HBO Max utsatt serien som det er knyttet stor forventning til, den neste «True Detective»-historien fra Nic Pizzolatto. Forventningene til «True Detective: Night Country» skyldes ikke minst at Jodie Foster har hovedrollen i krimserien denne gangen, når hun er etterforskeren på jobb i det mørke og øde Alaska på vinterstid. Serien skulle vært her på denne siden av nyttår, men premieren utsatt til januar 2024.

Jodie Foster som politisjef Liz Danvers og Kali Reis som etterforsker i «True Detective: Night Country», den fjerde i samlingen av kriminalserier fra Nic Pizzolatto. Serien foregår i det vintermørke Alaska, og har nylig fått høstpremieren utsatt til januar. (NTB kultur)

Fra Disney+ og Marvel meldes det endringer i lanseringsplanene av nye superheltseriene: den lenge premiereklare «Hawkeye»-spinoffen «Echo» er utsatt fra november til januar, og den hekse-pregede «WandaVision»-oppfølgeren «Agatha: Darkhold Diaries» har blitt forskjøvet helt til halloween-sesongen neste år.

At premiereklare serier i Marvel Cinematic Universe må utsettes, påvirker framdriftsplanene for Marvel-filmer og serier i flere år framover. Fra Disney og FX skulle også thrillermysteriet «A Murder at the End of fhe World» ankommet 29. august, men denne serien er utsatt til november.

Marvel-serien «Agatha: Darkhold Diaries» er en av flere spinoff-serier fra Disney og Marvel Studios som er blitt utsatt av streik. Nå er serien om en mektig, farlig heks, spilt av Kathryn Hahn, planlagt lansert i tide til halloween neste år. (Disney+)

Netflix har varslet at seks filmer med høstpremierer ikke vil komme før til neste år på grunn av bransjestreiken: Blant dem er fantasy-eventyret «Damsel» med Millie Bobby Brown fra «Stranger Things» i hovedrollen. Andre filmer med store navn som også blir utsatt er «A Family Affair» med Zac Efron and Nicole Kidman, Kevin Hart-komedien «Lift» og Adam Sandlers «Spaceman».

Spidermans fiender må vente

Sony Pictures Spider-man-avlegger «Kraven The Hunter» var satt opp for premiere på norsk kino i oktober, men har blitt forskjøvet til seinsommerpremiere i august 2024. Flere prosjekter som skal komme i kjølvannet av «Spiderman»-filmenes enorme suksess har også fått andre slippdatoer. Filmen «Madam Web» med Sydney Sweeney, aktuell på kino i høst med «Reality», har fått ny lanseringstid i februar neste år, mens «Venom 3» er tiltenkt kinolansering i juli.

Den kommer på kino, fastslår plakaten til superskurk-filmen «Kraven», men tidspunktet er mer usikkert. Nå er filmen med Aaron Taylor-Johnson og Russel Crowe foreløpig utsatt til august neste år. (Sony Pictures)

Oppfølgeren til Ghostbusters: Afterlife skulle kommet på kino i desember, men har også fått ny premieretid i mars neste år. Dette har påvirket premieredatoen til monsterfilmen «Godzilla x Kong: The New Empire», som har blitt skjøvet på en måned til april 2024.

Spøkelseskladdene i de nye «Ghostbusters»-filmene må pent vente til neste år før de får herje på kinolerretet igjen. (Courtesy of Sony Pictures)

Zendaya-filmen «Challengers» skulle ha kommet på kino midt i september, men den romantiske sportskomedien med et av Hollywoods for tida største stjerner er nylig utsatt til april neste år i stedet.

Fortsatt på premierelista

Grunnet den langvarige bransjestreiken hefter det stadig usikkerheter knyttet til hvilke amerikanske filmer de store studioene akter å lansere på for lengst fastsatte premieredatoer, men konfliktene i Hollywood skal ifølge meldingene så langt ikke påvirke lanseringen av store titler som Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon» i oktober, «Napoleon» og «The Marvels» i november, samt «Wonka» og «Aquaman and the Lost Kingdom» i desember.

