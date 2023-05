Seer-nedtur for Eurovision

Det var 1,076 million seere i snitt som så det over tre timer lange finalen i Eurovision Song Contest lørdag kveld. Det er 153.000 færre enn i fjor, da 1,231 millioner fulgte finalen fra Torino på NRK. Dermed svikter publikum Eurovision-finalen for andre år på rad, etter at 1,48 millioner NRK-seere fulgte den første Eurovision-finalen etter pandemien i 2021.

Norgers Alessandra i green rom bak scenen etter sin opptreden under lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Liverpool. (Heiko Junge/NTB)

Laveste seertall på sju år

Seertallene for lørdagens happening i Liverpool er de laveste for en ESC-finale siden 2016, sist gang Norge ikke var kvalifisert. Tallene tilsvarer en seerandel på 86 prosent. I fjor var andelen 89 prosent, da ni av ti seere fulgte finalen i Torino.

I 2021 hadde finalen 1,48 millioner seere, det beste seertallet siden 2015 - da nesten 1,6 millioner så Eurovision-finale. Rekord i nyere tid satte finalen i 2009, da 2 millioner nordmenn så Alexander Rybak vinne. Året etter hadde NRKs finaleshow på Telenor Arena drøyt 1,98 millioner seere.

Færre så semifinalene

Årets semifinale hadde også noe lavere seertall enn i fjor. De samlet litt over en million nordmenn til sammen, hvor av 610.000 seere som så Alessandro Mele kvalifisere seg til finaleplass tirsdag kveld.

I fjor var det 1,11 millioner som til sammen så semifinalene, der 641.000 så delfinalen da Subwoolfer gikk videre. For to år siden var interessen for Eurovision Song Contest større. I den første ESC-konkurransen etter pandemien, var totalt 1,45 millioner som fulgte de to semifinalene fra Rotterdam våren 2021.

Hannah Waddingham og Graham Norton ledet siste dela av lørdagens Eurovision Song Contest. Årets finale samlet færre NRK-seere enn tidligere, men satte historisk rekord i antall seere for BBC på øyriket. (OLI SCARFF/AFP)





I hjemlandet ble ESC-finalen i Liverpool sett av 9.9 millioner briter, hvilket er flere enn BBC har hatt enn noen gang i Eurovisions 70-årige historie, melder The Guardian.

