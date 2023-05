Relax! Historien om Frankie Goes To Hollywood blir film

Kort tid etter at gruppa fra Liverpool opptrådte sammen igjen for første gang på nesten 40 år, kommer nyheten om at gruppas historie skal bli en biografi-film. Dette er bandet som ble bannlyst på BBC i 1984 fordi de spilte på homoerotikk og sex i musikkvideoen til «Relax», noe som skapte et oppstyr som gjorde låten til en kjempehit i mange land og Frankie Goes To Hollywood til et av klodens største band for et par år.

Det var under åpningskonserten for årets Eurovision Song Contest i Liverpool at gruppa opptrådte samlet for første gang, siden vokalist Holly Johnson, Paul Rutherford og de andre skiltes som uvenner i 1987. Sammen på scenen igjen i Liverpool spilte gruppa en eneste sang – «Welcome to the Pleasuredome» fra 1985, og takket for seg uten å gjøre noe større nummer ut av det hele. Det var en opptreden i stil med Frankie Goes To Hollywoods framferd i mediene i storhetstida. Dette var bandet med frekke fyrer, medietekke og kløkten til å sikre seg oppmerksomhet, og som gjorde som de vil så lenge det varte.

[ Frankie: Bannlyst i 1984 - æresgjester ved Eurovision (+) ]

Fra Its A Sin til Frankie

Nå skal bandets i sin tid svært mye medieomtalte historie fra tidlig på 1980-tallet filmes, men ikke av et filmselskap basert i Hollywood. Det er det engelske Working Title som skal produsere filmen, som har et manus basert på på frontmann Holly Johnsons memoarbok «A Bone In My Flute». Rollen som Holly Johnson er også allerede besatt. Han skal spilles av Callum Scott Howell, som fikk et gjennombrudd med rollen i den populære Channel 4-serien «It’s A Sin» fra 2020.

It's A Sin Walisiske Callum Scott Howells spilte i den britiske TV-serien «It's A Sin» fra 2020, som fortalte historien om homofile unge i London på 1980-tallet. Nå skal han spille 80-tallsstjernen Holly Johnson i filmen om Frankie Goes To Hollywood. (Ben Blackall)

Walisiske Callum Scott Howells spilte i den britiske TV-serien «It’s A Sin» fra 2020, som fortalte historien om homofile unge i London på 1980-tallet. Dette nye filmprosjektet er lansert i samband med årets filmfestival i Cannes. Ingen detaljer er kjent om rollebesetningen, og hvem som skal fylle rollene til de andre bandmedlemmene: Paul Rutherford, Peter Gill, Jed O’Toole og Brian Nash.

«Frankie says – Relax!»

Det er bransjebladet Deadline som forteller om den kommende filmen om gruppa, som ble kalt Frankie og FGTH for kort. Filmen skal ha manus skrevet av Bernard Rose, filmskaper som også var regissøren bak den i sin tid beryktede og bannlyste musikkvideoen til «Relax», som bød på scener fra en homseklubb og menn kledd i svart lær og såkalt S & -utstyr.

[ Reno fra Veitvet danser for Alessandra og Norge i ESC ]

Denne gruppa på fem var en uredd gjeng liverpudlians, og hvor Holly Johnson og Paul Rutherford var åpne om deres seksuelle legning, på en tid dette var tabubelagte ikke-temaer i media og i offentligheten. De markerte seg også med sin satsing på merchandise – som de hvite TV-skjortene som var preget av «Frankie Says»-motto av forskjellige humoristiske og politiske slagord.

Frankie Goes To Hollywood ga klart uttrykk for deres politiske engasjement på flere fronter i 1984. Dette bildet er fra lanseringen av «Two Tribes» i 1984, en fengende protestsang om den kalde krigen og de to atomsupermaktene USA og Sovjetunionen som preget en hel verden. (Eric Watson/ZTT)

Oppstyret knyttet til «Relax» i hjemlandet var starten på en hitparade av bandet som hadde studio-briljante Trevor Horn i ryggen, og journalisten Paul Morley i plateselskapet Zang Tumb Tuumn, som visste å forsyne britisk og annen presse med tabloide og medievennlige hendelser som sikret gruppa mye oppmerksomhet i noen år fram til de ble oppløst i 1987.

[ Se vår liste over de kuleste seriene på HBO Max ]

Verdenshiten «Relax» ble starten på en hitparade sammen med låter som «Two Tribes», «The Power of Love» og «Welcome to the Pleasuredome» før 1985 var over, og var en stund like store som 80-tallsikoner som Madonna, Michael Jackson og Prince.

[ Og Joachim Rønning lager filmen om Kiss ]

Gruppa ble imidlertid oppløst etter at den andre plata «Liverpool» ble en kommersiell nedtur, og rykter om at bandmedlemmene ikke spilte sin egen musikk bidro til at Frankie-medlemmene ble uvenner i 1987. Ifølge Deadline har plateselskapet Universal gitt grønt lys for at Frankie Goes To Hollywoods musikk kan benyttes i filmen «Relax».

[ Dette er de beste seriene på Netflix, ifølge oss ]