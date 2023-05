Siste sesong «Happy Valley» kommer på NRK

Det er en godbit av et krimdrama som NRK kan by på like før sommeren setter inn for alvor, serien om politisersjant Cathrine Cawood som jobber i det litt grimme Calder Valley i Yorkshire. Nå er historien om den rutinerte og livserfarne politisersjanten som fortsatt sliter med sorg og familieproblemer kommet til tredje og siste sesong, og som da den gikk på BBC i vinter ble omtalt av The Guardian som en av de største trilogiene i moderne TV-historie.

«Happy Valley» i sommer

Om dette stemmer kan NRKs krim- og dramasultne seere bedømme selv, når serien har premiere på NRK TV den 2. juni. Da kommer også de to foregående sesongene av den kritikerroste krimdramaserien tilbake på NRKs nettspiller.

Siobhan Finneran spiller Clare, søsteren til politisersjant Cawood i «Happy Valley». (Matt Squire/Lookout Point/BBC. Photographer:)

Serien skrevet av Sally Wainwright er i lynne og stemninger så langt unna kosekrim-sjangeren som det nesten er mulig å komme. Serien er mer av et realistisk krimdrama, som byr på en menneskelig, mørkt humoristisk og tidvis hjerteskjærende historie om en erfaren politi og mor som prøver å takle skjebner på jobben og hjemme så godt det lar seg gjøre. Og som har kort nok lunte til å gi folk bakoversveis.

Hun har også en søster som prøver å takle alkoholproblemene sine å ta vare på.

Politisersjant Catherine Cawood får en drapssak i hendene når det dukker opp rester av et lik i et reservoar i hennes del av Yorkshire. (Matt Squire/Lookout Point/BBC. Photographer:)

Sersjant Cawood tenker fortsatt mye på datteren som tok sitt eget liv for mange år siden, etter ha blitt voldtatt. Dette vonde kapittelet i livet kommer tilbake, når mannen som sto for ugjerningen klarer å rømme fra fengselet. Samtidig må hun gjøre jobben sin i uniform, når rester av et lik dukker opp i et reservoar.

En som gjør inntrykk i negativ forstand er Cawoods personlige prosjekt i alle år, voldtektsforbryteren Tommy, spilt av James Norton, også sett på NRK som presten med de imponerende kinnbeina i «Grantchester».

James Norton i rollen som Tommy Lee Royce i «Happy Valley», som har gjort så inntrykk på skjermen at skuespilleren har blitt utskjelt på åpen gate i hjemlandet. (Alex Telfer/Lookout Point/BBC. Photographer:)

I «Happy Valley» framstår han så troverdig som iskald, kynisk og rystende ubehagelig voldtektsmann at skuespilleren har blitt utskjelt på gata av TV-seere i mange år.

Seriens siste historie byr også på så mye grell virkelighet at dette er en rystende opplevelse, konstaterer The Guardians anmelder. Og som legger til at det er skildringen av de små, nære menneskelige øyeblikkene som er seriens sterkeste side.

