«Familien Bridgerton: Dronning Charlotte»: Heftig og befruktet

---

4

TV-drama

«Familien Bridgerton: Dronning Charlotte»

Netflix

---

Det er ikke tilfeldig at denne serien kommer på Netflix samtidig som britene opplever sin første kroningsseremoni på 70 år, en visuelt storslått opplevelse i form av et eventyr om livet til et ungt kongepar i en drømmeland-versjon av et fortidig Storbritannia.

India Amarteifio spiller Charlotte, den tyske prinsessen som blir dronning av England i det populære i Bridgerton-universet - ny merkevare fra Netflix i regi av TV-skaper Shonda Rhimes. (Netflix/LIAM DANIEL/NETFLIX)

Serien handler om den unge prinsesse Charlotte (India Amarteifio) fra nordtyske Mirowa, som sendes til London som 17-åring for å bli gift med britiske kong Georg (Corey Mylchreest). De er kong Charles sine forfedre på ekte, men her i en tiltrekkende og skjønnmalt verden, like glitrende og glansbilde-aktig som om de kom fra disney-hold.

Charlotte blir dronningen i kong Georges Storbritannias, noe som fører til et stort eksperiment i landet - ved at rike mørkhudede familier blir en del av landets adel. Som igjen fører til reaksjoner og gnisninger i britenes overklasse. At kong Georg hadde en sinnslidelse er sant, men det meste av denne serien er rent eventyr. (Netflix/LIAM DANIEL/NETFLIX)

Prinsesse Charlotte selv er en levende og morsom type, en som ikke lar seg målbinde. Hun har ikke vært lenge i London før det blir klart at hun er innhentet for å være lite annet enn et avlsdyr, som skal sikre kongehuset en tronarving. Det viser seg at kongen selv ikke er spesielt opptatt av sin nye dronning – ikke engang på soverommet.





At kongen ikke vil fullbyrde ekteskapet, men bare stikker av og overlater henne til seg selv i London, er ikke bare en hodepine for Charlotte. Dette bekymrer kongens mor og hele det britiske parlament. Etter hvert tar Charlotte saken i egne hender, og får gemalen i tale.

[ Dette er beste nye seriene på strømmerne ]

Han viser seg å være en god mann, som foretrekker å jobbe i hagen og på åkeren– i bar overkropp, så klart, eller bare se på stjernene, framfor å være konge og statsoverhode. Og alt har sine grunner. Kongen er ganske klar for å lage tronarvinger også, får si se, men han har en helsetilstand som må holdes hemmelig for både parlament, for hoffet og for folket.

Serien om dronning Charlotte er en avlegger fra den populære serien om familien Bridgerton, basert på en romantisk boksuksess om en engelsk adelsfamilie i London på 1800-tallet. Her er Charlotte en myndig dronning i Buckingham House. (Netflix/LIAM DANIEL/NETFLIX)

At Charlotte har klart å gjøre jobben, får vi vite i sekvensene som følger dronningen på hennes eldre dager. Hun er mor til 13 voksne barn, og ingen av dem har klart å skaffe til veie en tronarving. Gutta hennes er mest opptatt av gifte kvinner, skuespillerinner og underklasse-jenter, og døtrene er blitt for gamle. Mangelen på tronarving setter kongehuset i fare, får vi vite i sekvensene som er dramaets minst engasjerende.

Denne serien er egentlig mest opptatt av å vise fram de flotte omgivelsene dette foregår, i storslåtte palasser, med digre skinnende haller og fantastiske hager – hvor blomstene gnistrer og sola alltid skinner – slik at de forgylte karjolene som er framskaffet virkelig kommer til sin rett. For ikke å glemme de flotte kjolene damene har på seg, enten det er middag ved langbordet eller ball hos lord og lady Danbury. Dette er ikke arenaen for fattige folk. Så de er ikke med i det hele tatt.

Dronningsagaen fra Bridgertown-universet byr på historisk korrekte miljøer i overflod, i form av palasser, gods og hager der overklassen levde på 1800-tallet. Fattigdommen på denne tida har derimot ikke plass i disney-aktige romantiske eventyrfortellinger som dette. (Netflix/LIAM DANIEL/NETFLIX)

Her er det ikke spart på noe for å skape rammen av overdådig luksus, slik en eventyrverden skal by på. Dette er svært påkostet, og godt laget, dameroman-stoff i TV-versjon, underholdning tidligere kjent i kongeriket som ukebladromantikk, kiosklitteratur og husmorporno,om og som helst presenterer seg som feelgood-litteratur. I TV-utgave er dette like lett sett som bøkene er lettlest. Og som krever en svakhet for prinsessse-eventyr og kongestoff, og scener der tedrikkende ladyer som sukker over savnet av en mann som kan «dyrke hagen» deres. Har du det ikke, blir serien seks veldig lange TV-timer.

Den unge kong George den tredje (Corey Mylchreest) liker kroppsarbeid bedre enn å være konge. Og det gjør han selvsagt i bar overkropp. (Netflix/LIAM DANIEL/NETFLIX)

Det er ikke de eldre damene som får revet av seg korsettene heller, det er det unge dronninger og ladys in waiting som gjør – i hete sekvenser strategisk plassert på rette steder i handlingen for å live opp i all den stive praten. Ved dette hoffet foregår det meste like lettbeint og muntert som i pertentlige lystspill flest. Selv når rikets framtid står på spill er ikke alvoret til å ta og føle på, omgivelsene er like lyse og dramatikken på «Downton Abbey»-nivå. Og nerven i handlingen er deretter.

[ Se en god serie på HBO Max ]

Her tas ingen sjanser som skal uroe publikum unødig. Det er ingen snikende slanger å se bak søylene, og det er bare når dramaet beveger seg litt inn på menneskene bak korsettene at noe gjør inntrykk. Som når det unge kongeparet må lære litt om livets realiteter, eller om hverandres skjebner – og kanskje til og våger å ikke snakke i tredjeperson.

Den unge dronning Charlotte får kongens mor, prinsesse Augusta (Michelle Fairley) å bryne seg på. Det brennende spørsmål er bestrebelsene i å få på plass en ny tronarving. (Netflix/NICK WALL/NETFLIX)

Nå legger ikke serien noe skjul på hvor i dramaland dette ligger. Dette er en avlegger av den ekstremt populære Netflix-serien «Familien Bridgerton», basert på Julia Quinns internasjonale romantiske bestselgere om denne adelsfamilien og de åtte barna deres i 1800-talls London.

[ Se en bra serie på NRK TV ]

De to første av åtte planlagte sesonger ble strømmet i nær 120 millioner timer på Netflix da de var nye, og denne historien om Charlottes vei til tronen kan gjøre ventetida kortere for de som skal se neste runde av serien. Som skal handle om Penelope Featheringtons lidenskapelige streben etter Colin Bridgerton.

[ Se en god serie på Disney+ ]

I dette universet er dronning Charlotte i seg selv en helt ny tilvekst, en figur knapt nevnt i de opprinnelige bøkene, men tilført av TV-skaper og produsent Shonda Rimes. Hun er en av USAS mektigste i TV-industrien etter at hennes selskap Shondaland blant annet har stått for 20 sesonger av «Grey’s Anatomy». Nå gir hun Netflix valuta for de 100 millioner dollar strømmegiganten bladde opp for hennes tjenester i 2017, ved å lage denne veldig verdifulle franchisen av «Familien Bridgerton»-universet. Det inkluderer den første romanen om dronning Charlotte som også kommer nå, - en bok skrevet i samarbeid mellom Shondalands-sjefen og forfatter Julia Quinn.

Serien inkluderer også den myndige dronning Charlotte (Golda Rosheuvel) sett i de to sesongene av «Familien Bridgerton», frustrert over at de 13 voksne barna hennes ikke klarer å produsere en legitim tronarving - bare 50 barn utenfor ekteskap. (Netflix/LIAM DANIEL/NETFLIX)

At TV-serien har vakt reaksjoner og fått kritikk med rasistisk skjær – siden den byr på mørkhudede overklassemedlemmer ved det engelske hoffet og en mørkhudet tysk dronning, det har Shonda Rhimes svart med en amerikansk langfinger. For «Dronning Charlotte» kommer også med en historie om verdien og viktigheten av inkludering, representasjon og mangfold, i form av de endringene som må til i dette engelske hoffet når de først har hentet inn en ektemake til kongen med mørk hud. Og selv om de rasistiske reaksjonene fra forskrekkede lorder og ladyer skildres i små doser pent pudret surmuling, kommer Shonda Rhimes sitt budskap klart og tydelig fram i den unge dronningas læringsprosess og vei til innsikt.

[ De beste seriene på Britbox ]

Det fine budskapet er godt vevd inn i en romantisk historie som først og fremst skal forføre. Og underholde. Serieskaperen gir også klar beskjed i form av en liten tekst, og via Julie Andrews i voice over-rollen som seriens ryktespredende Lady Whistledown før hele dette fargesprakende showet starter: «Kjære gode leser. Dette er historien om dronning Charlotte fra Bridgerton. Dette er ikke en historietime. Det er fiksjon inspirert av fakta. Alle friheter tatt av forfatteren er tatt med hensikt. Kos deg».

[ Se vår oversikt over de beste seriene på Netflix ]

Historien om dronning Charlotte er rent eventyr og, og en saga like virkelig som «Game of Thrones», bare mye koseligere. Og garantert mer underholdende enn den fem timers TV-sendte kongelige seremonien som venter i London.