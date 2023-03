«Succession» slutter aldri å fascinere

---

5

TV-DRAMA

«Succession»

HBO Max

Premiere mandag 27. mars.

---

Kampen om makten, pengene og en fars anerkjennelse fortsetter i det som blir den siste sesongen av serien om familien Roy, de superrike mediemogulene og vedhengene deres. Serien som Jesse Armstrong står bak er et velskrevet og velspilt shit show av en såpeopera – og satire over livet på toppen.

Logan Roy (Brian Cox) kjemper fortsatt for å gjennomføre fusjonen med en tech-gigant og tjene mangfoldige milliarder dollar. Her med sin personlige assistent/siste flamme Kerry (Zoe Winters). (HBO)

Siste kapittel av Succession

Sist vi så dem hadde far Logan Roy (Brian Cox) blitt forrådt av sine egne barn mens han forsøkte å dra i land milliardfusjonen mellom hans selfmade mediekonglomerat Waystar Royco og techgiganten JoGo mens alle var på luksusferie i Italia. Denne storhandelen er ikke død, men det er isfront mellom far Logan og de tre barna Siobhan/Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) og Kendall (Jeremy Strong).

De er kyniske, maktsyke og egoistiske søsken i Roy-klanen, Shiv, Roman og Kendall. Men de er redde også, og må legge bort rivaliseringen i kampen mot far Logan. (HBO)

Dermed er ikke de til stede ved 80-årsbursdagsfesten som sesong fire åpner med. Logan Roy har ikke lyst til å være der han heller, hoderystende og snerrende på noe fuckings-aktig til de som synger bursdagssangen for ham. Familiens overhode er mer opptatt av å snu skuta i TV-kanalen ATN, som ikke leverer bra nok resultater. Han må også godsnakke med svenske Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) for å dra i land fusjonen, med eller uten barnas ja-stemmer i styrerommet.

Mediebaron Logan Roy (Brian Cox) kjemper for å få gjennomføre en milliard-fusjon i sesong fire av «Succession», men sliter med å få barnas stemmer på styrerommet. (HBO)

Norge er blitt Sverige?

Det går mot at han må dra helt til Sverige og møte Matsson, eller «Sverige», siden det virker som om det er dette innspillingen på Vestlandet i fjor skal framstå som – og som serien er tilbudt insentivkroner fra Norsk filminstitutt for å gjennomføre på norsk jord.

Tech-gründer Lukas Mattson (Alexander Skaarsgård) er stadig med på milliard-dealen med Roy-familien, men det Sverige han befinner seg i kan godt være Vestlandet - der «Succession» gjorde opptak til en episode i fjor høst. (Graeme Hunter/Graeme Hunter )

Historien er ikke kommet langt nok til å avklare hvor handlingen foregår i de fire episodene som er sendt ut til anmeldelse, for serieskaper Jesse Armstrong og HBO er opptatt av å holde det siste kapittelet om familien Roy så hemmelig som mulig. Men å konstatere at serien fortsatt byr på skildring av en superrik forsamlings krevende og tøffe tilværelser i luksuriøse omgivelser, er ikke å spoile noe.

Kendall Roy (Jeremy Strong) er tilbake i varmen hos søsknene, men stadig ute i kulden hos far Logan. (HBO)

Det som er sikkert er at relasjonene i familien Roy er like spente som før, mistilliten er like følbar og de unnvikende «ja, dette må vi snakke nærmere om» kommer like tett som den ustabile bror Romans kjappe «fuckface» til de som kommer for nær.

Ubehagelig nerve

Å kalle Roman den mest forstyrrede i denne dysfunksjonelle familien hadde vært urettferdig mot bror Kendall, men Roman har i det minste sluttet å sende dickpics til styrelederen i konsernet. Forholdet hans til søsknene Shiv og Kendall er også bedre enn noen gang, for nå trenger de å stå samlet i møtet med far.

Duoen Greg og Tom ser alltid etter åpninger i Roy-familiens imperium, kaller seg «The Disgusting Brothers» når de er ute på byen. (HBO)

Mellom de to partene står Shivs fraseparerte mann Tom (Matthew Macfadyen), en slangeaktig type som nesten setter knute på seg selv i forsøket å gjøre alle tilfreds og sikre sin egen posisjon. Han har blitt bedre venner med Roy-familiens fetter Greg (Nicholas Braun), som om mulig er enda svettere, og redd for sitt egen skinn.

Greg er også såpass naiv og lettstyrt at han lar seg lure til å fortelle Logan Roys assistent og siste flamme Kerri at hun ikke er flink nok til å bli nyhetsanker i TV-kanelen ATN, et av de plagsomt klamme og troverdig øyeblikk av menneskelig hjelpeløshet som kjennetegner og skaper komedien i «Succession».

Dette er serien som nesten uavbrutt byr på scener som formidler en nesten konstant litt ubehagelig nerve, for her er jo alle i spenn nærmest konstant. Logan Roy selv er kanskje ikke så brysk og brutal som tidligere, og blir nesten menneskelig et øyeblikk når han spør en av håndlangerne om han tror det finnes et liv etter døden.

«Succession» har fått to Emmy-priser på tre sesonger. Brian Cox er også veldig god i rollen som brutalt kynisk, egoistisk og nådeløs farsfigur og mediemogul i serien. (Macall Polay/AP)

Den såre komedien er det eldstemann Connor Roy (Alan Ruck) som står for, så rik, ensom, stusslig og kjærlighetssyk at han akter å gifte seg med unge vakre Willa i et staselig bryllup. Selv om han må fortsette å betale henne. Hun blir på grunn av redselen for å miste alt det gode hun er vant til. Denne frykten gjennomsyrer så å si alle her, en drivkraft som får dem til å ydmyke seg selv og andre.

Connor Roy (Alan Ruck) er så ensom og usikker at han gjerne betaler for at forloveden Willa (Justine Lupe) ikke skal forlate ham. Hun må på sin side drikke tett for å orke å være i rikmannssønnens selskap. (HBO)

Denne redselen for å gå miste av noe er jo gjenkjennelig nok. Det er bare det at for disse typene sitter så godt i det at miste alt og bli fattige er det å ha bare noen millioner i banken, et faktum som bidrar til at dette har absurd komedie i bunn.

Redselen er medårsak til at Connors søsken har slåss for kontrollen over farens mediekonglomerat, men den maktkampen ser ut til å være lagt på is mens de forsøker å få flest mulig milliarder for gigantfusjonen de står oppe i.

Tronen må de vente på, akkurat som barna til virkelighetens mediemogul Rupert Murdoch. Hans barn må stadig vente på at deres gamle far forlater tronen i hans selvskapte News Corp og Fox News, Eventuelle likheter mellom Roy og Murdoch-imperiet er ikke tilfeldig.

Det er Murdoch-familien som var inspirasjonen til serieskaper Jesses Armstrongs første «Succession»-manus, og som fikk HBO til å nappe. Murdochs sønner og døtre har ventet i over 20 år på at far selv skal trekke seg tilbake, men 92-åringen har akkurat forlovet seg og ser ikke ut til å ha noen planer om å gi seg.

Sagaen om Logan Roy, familien og imperiet hans er derimot inne i sitt siste kapittel, med en historie som legger opp til at her akter alle med en fot innenfor å kjempe til siste slutt for å sikre seg sin – og helst den største – delen av kaka.

Anmeldelsen er basert på fire av ti episoder.

