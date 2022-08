Øya åpnet med hete, Brenn, Gorillaz og en vannsprutende prinsesse. Se bildene fra onsdagen på Øya

Øyafestivalen åpnet på en av årets varmeste dager i Oslo. Varmen strålte også fra scenene, og publikum nøt åpenbart friheten til å kunne gå på festival etter to år med nedstengning. Med Brenn først ut fra hovedscenen og Kings of Convenience på Vindfruen-scenen tidlig på dagen, var tonene satt for en dag og en kveld som bød på strålende konserter fra både internasjonale supergrupper som Gorillaz og norske storheter som Arif og Emilie Nicolas. Se stor bildekarusell her.

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 78 H.E.R. har blikk for Øya 2022. (Mode Steinkjer)

Arif, Øya 2022. (Mode Steinkjer)

