Tropevær på Øyefestivalen: − Det er veldig, veldig varmt å være her

− Jeg visste ikke at det skulle være så varmt før for noen dager siden, da tenkte jeg umiddelbart at dette kom til å bli slitsomt, for man blir sliten av så mye varme.

Det sier Vilma Thomassen, som sitter i en av Øyas kanskje få skyggeplasser sammen med venninne Sidsel Huitfeldt, Clara Weisz og Ulla Akselsen. De skal være her alle dagene, og er påpasselige med å få i seg nok vann og slappe av når de kan.

Fra onsdag til lørdag denne uken er det duket for Oslos store festivalbegivenhet. Det er tre år og to avlyste festivaler siden Tøyenparken var fylt med musikk, folk, fest øl og god mat. Nå er Øyafestivalen tilbake, og til Avisa Oslo sier festivalsjefen Tonje Kaada at hun tror årets festival kan bli den beste noensinne. Men hvordan forbereder man seg på å holde ut 6 timer på festival når gradestokken måler 29 grader?

HelseNorges viktigste råd for å takle høye varmegrader er å drikke rikelig, bruke lette, luftige klær og dusje eller bad i kjølig vann, eventuelt legge våte håndklær på huden. Videre anbefaler de å oppholde seg i kjølige rom og redusere fysisk aktivitet.

Hyppige påminnelser

– Fire-fem vannstasjoner er utplassert og i funksjon. I år vil vi tillate at man har med plastflasker, så lenge de er tomme når man går inn, for at det skal være enkelt for publikum å fylle vann.

Det sier pressesjef for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, til Dagsavisen. Kommunikasjonsplanen deres har i år blitt formet av at gradestokken måler opp mot 29 varmegrader i perioden Øya er i sving. De vil derfor ha hyppige påminnelser til publikum, blant annet på storskjerm, om at de må huske å drikke vann og smøre seg med solkrem. I tillegg vil de til enhver tid sørge for at de oppsatte vannpumpene fungerer som de skal og at det distribueres vann ut til både de som jobber og til publikum.

Kan bli overveldende

Ikke alt det ovennevnte er lett å gjennomføre når man er på et lukka festivalområde. Som på alle andre festivaler har også Øyafestivalen, uavhengig av vær og forhold, førstehjelp på stedet.

– Det er folk som er vant til å jobbe på store arrangementer, så de er nok veldig klar over hvordan værforholdene endrer hva de skal ha fokus på i arbeidet sitt. Også vaktene våre blir instruert etter forholdene vi jobber i, så vi føler at vi er godt forberedt, sier Prangerød.

Han anbefaler publikum å tenke litt ekstra på hva høye varmegrader kan bidra til, og hvor mye man kan tørke ut i løpet av en dag i sola, hvis man ikke drikker nok.

– Dét, i kombinasjonen med øl eller vin, kan fort bli litt overveldende for enkelte. Vi skal være bevisst på å kommunisere og passe på publikummet vårt, også må de passe på seg selv og vennene sine også.

Solkrem, vann og mat

– Masse solkrem! Det er bare å kjøre på, sier Sidsel Huitfeldt, som innrømmer at det kan gå litt i ett på festival, som gjør det lett å glemme å drikke vann.

– Så vi passer på å gjøre det mens vi spiser. Det er også viktig, å huske på å spise nok, legger hun til. Selv har hun gått for shorts og en hvit singlet i tropevarmen, og har med seg en genser hvis kvelden skulle by på lavere grader.

Midt i festivalområdet, på vei mot matbodene, kommer Daniel og Karoline gående, Karoline med hendene viftende mot ansiktet, og Daniel bærende på en baby.

– Vi har med godt med vann og solkrem, ettersom vi har med oss et lite barn, men så må vi huske på å drikke og smøre oss selv, også da. Vi prøver å gjøre det hyppig, sier Daniel og legger til:

– Men det er veldig, veldig varmt å være her.

---

Tegn og symptomer på oppheting og dehydrering:

slapphet

fall og økt tendens til å falle

at du spiser og drikker minimalt

akutt forvirring

Hvis dette skjer, bør du eller noen rundt deg ringe 113, ta kontakt med legevakt, lege, kommunale omsorgstjenester eller annet helsepersonell.

---

