Her er den beste maten på Øya 2022

Dagsavisens matanmeldere, byløvene, har smakt seg gjennom årets mattilbud på Øya. I år stiller flere gamle favoritter som Smalhans, Fiskeriet og Der Peppern Gror. Samtidig har det dukket opp spennende nykommere.

---

6

CEBICHE BY AYMARA

Matområdet

---

Nikkei med laks fra Cebiche by Aymara. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Cebiche by Aymara serverer to japansk-peruvianske retter: Nikkei med laks og Classico med sei.

Dette spiste vi: Nikkei med laks

Pris: 160 kroner

Konklusjon: Laks og agurkterninger er vendt i en passe syrlig, smakfull saus sammen med vårløk og koriander. På toppen troner sprø, deilige wontons som gir den rette kontrasten i tekstur. Dette er en smaksfest. En nydelig rett, rett og slett.

---

6

FISKERIET

Matområdet

---

Fish and chips fra Fiskeriet. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Hos Fiskeriet får du klassikeren fish and chips: Torsk dyppet i øl-tempura. Du får også kjøpt deres egenlagde fiskekaker av hyse og lyr, samt fries.

Dette spiste vi: Fish and chips

Pris: 179 kroner

Konklusjon: Sprø og fin fisk med like sprø, knasende fries. Syltet rødløk og en frisk, grønn saus bidrar med fin syre. En klassiker fra Fiskeriet som er utført med ekspertise til fingerspissene. I tillegg blir du mett.

---

5

SMALHANS

Matområdet

---

Okonomiyaki fra Smalhans. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Smalhans har fast matbod på Øya. De er belønnet med bib gourmand i Michelin-guiden, og i år serverer de okonomiyaki – japansk pannekake med kål og gulrøtter, toppet med bonito, osakaketchup og wasabimajones. Fås også i vegansk variant med sopp.

Dette spiste vi: Okonomiyaki

Pris: 155 kroner

Konklusjon: Mye smak og akkurat det vi forventer av en god okonomiyaki. Serveres på tallerken med kniv og gaffel, som gjør det lett å spise. Får likevel litt trekk for at den er litt lite stekt. Er oppe og lukter på sekseren.

---

5

COOP MEGA

Matområdet

---

Churri-langos fra Coop Mega. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Coop Mega stiller med to retter komponert av Jimmy Øien fra restaurant Rest, som er kåret til årets unge kokk i Michelin-guiden. Rettene er Oslo-toast av surdeigsbrød med kremet østerssopp, parmesan og Østavind, og churri-langos med tomat, chimicurri, rømme og løk.

Dette spiste vi: Churri-langos

Pris: 135

Konklusjon: En smaksfest på skikkelig sprøtt, fritert brød. Cherrytomater, pesto og gode striper med aioli utfyller hverandre ypperlig, og det ultrasprø brødet gjør dette til skikkelig comfort food. En dæsj parmesan på toppen er prikken over i-en.

---

5

DER PEPPERN GROR

Matområdet

---

Butter chicken fra Der peppern gror. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Der Peppern Gror er en gjenganger på Øya. De har to serveringssteder i år. På Matområdet serverer de klassikerne butter chicken og butter paneer – og naan.

Dette spiste vi: 170 kroner

Pris: 170 kroner, pluss 25 kroner for naan

Konklusjon: Et ordentlig måltid der butter chicken, slik vi kjenner den fra restauranten, serveres med ris og tre store biter naanbrød. Fin og mør kylling. Naan er tilvalg og koster ekstra, men det er det verdt. Brødet er mykt og ett av dem er fylt med urter, noe som bidrar til å løfte hele retten.

Dagsavisen dekker Øyafestivalen. Les flere saker fra Øya her

---

5

ALEPPO BAHEBEK

Handlegata

---

Falaffel fra Aleppo Bahebek. (Byløvene)

Aleppo Bahebek, kjent fra Vippa, serverer falafel.

Dette spiste vi: Falaffel

Pris: 145 kroner

Konklusjon: Det er god smak i falaflene og hvitløkssausen, og salaten er sprø. En solid porsjon mat er det også. Her får du mye for pengene.

---

5

DER PEPPERN GROR

Caltexløkka

---

Dahi puri fra Der peppern gror på Caltexløkka. (Byløvene)

Der Peppern Gror på Caltexløkka er Pepperns street food-matbod. Her får du kjøpt indisk gatemat, blant annet vegetarisk aloo tikki-burger laget av potet og sprø semuleboller med fyll i form av dahi puri.

Dette spiste vi: Dahi puri

Pris: 130 kroner

Konklusjon: Åtte deilige, frityrstekte, små boller av semulegryn. Det tynne, sprø laget utenpå er i fin kontrast til det bløte indre. Bollene er sterke og smakfulle, med både sødme og syre. En av de bedre, små rettene på Øya i år. Perfekt hvis du vil ha en lett lunsj eller et mellommåltid.

---

5

GOLDEN CHIMP

Matområdet

---

Bao bun fra Golden Chimp. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Hos Golden Chimp får du dampede bao buns, fylt med grillet svinenakke eller grillet gulrot fra Brimse og friske grønnsaker.

Dette spiste vi: Bao med svinebog

Pris: 135 kroner

Konklusjon: Myk og god baobun med spicy grønn saus og sprø grønnsaker. Tynne skiver av svinebog som er saftige. God smakskombinasjon og godt sting fra sausen.

---

4

FUNKY FRESH FOODS

Matområdet

---

Vaffel med skagenrørevariant fra Funky Fresh Foods. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Funky Fresh Foods er en gjenganger på Øyafestivalen. Her får du vafler av quinoa og havre – enten en søt variant med mandelsmør, kokoskrem og bær eller en salt variant med skagenrøre av kikerter og det de kaller røkeflaks, som er deres svar på røkelaks.

Dette spiste vi: Salt vaffel med skagenrøre

Pris: 135 kroner

Konklusjon: Mild, god skagenrøre med dill, der sjømaten er erstattet med kikerter. På toppen troner det de har valgt å kalle røkeflaks, som er tynne flak av ... er det syltet gulrot? God vaffel. Retten stiller sulten, men er litt vanskelig å spise, med kikerter som triller i alle retninger.

---

4

KUMI

Caltexløkka

---

Black bean gumbo fra Kumi. (Byløvene)

Kumi kan friste med black bean gumbo og med pita-sandwhich med karamellisert miso-løk og kikerter, og søtpotetfries.

Dette spiste vi:

Pris: 159 kroner

Konklusjon: Ganske rett fram gumbo med lite cajunpreg, men likevel gode, snille smaker som spiller godt på lag. Inneholder svarte bønner, ris, vårløk, koriander og pico d’galho. En helt fin og mettende rett som ikke tråkker opp noen nye stier.





---

4

NORWEGIAN SHORES

Munchløkka

---

Grillet kongekrabbe fra Norwegian Shores. (Byløvene)

Norwegian Shores er en av årets nykommere. Her får du kamskjellsalat, grillet kongekrabbe med ris og naturell og gratinert stillehavsøsters, høstet langs norskekysten.

Dette spiste vi: Gratinert kongekrabbe med sommerkål og ris

Pris: 180 kroner

Konklusjon: Kongekrabba er saftig og god, men sausen blir litt for kraftig og salt, slik at det framstår ufriskt. Gulrøttene er litt i hardeste laget, og det er lite sommerkål. God ris. Til å angripe kongekrabbebitene får vi utdelt en tregaffel. Å få løs kjøttet fra skallet er en vanskelig oppgave med dette utstyret. Ikke helt verdt 180 kroner.

---

4

NORTHERN COMPANY

Munchløkka

---

Bento-box fra Northern Company. (Byløvene)

Hos Northern Company får du vegetarmat i form av to bento-boxer.

Dette spiste vi: Gul bento-box

Pris: 159 kroner

Konklusjon: En pent anrettet bento-box der det ene hjørnet er fylt av gule beter lagt i en rose, med rømme oppå og gule blomster-kronblader på toppen. Resten av boksen er fylt med gryn iblandet urter, en kremet blanding med tydelig smak av kapers, syltet rødløk og tang. Betene var høydepunktet. Et helt greit vegetaralternativ, men vi synes det er litt i dyreste laget ut fra hva man får.

Øyafestivalen er tilbake For første gang siden 2019 blir Øyafestivalen arrangert denne uken. Dagsavisen er på plass, og følger festivalen.

---

4

100 BABBOS

Matområdet

---

Katsu sando fra 100 Babbos. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

100 Babbos er sammenslåingen av vinbaren 100oslo og bakeriet Babbo Oslo. De serverer katsu sando, som er en japansk sandwich med frityrstekt, soyamarinert tofu i milkbread, pewpie mayo og søt tonkatsu-saus.

Dette spiste vi: Katsu sando

Pris: 155 kroner

Konklusjon: Tofuen er fint sprøstekt, og brødet passelig ristet. Litt spicy saus, men ensartet smaksbilde gjør at det blir litt kjedelig i lengden. Helt greit til å stille sulten.

[ Øya 2022 – disse artistene bør du få med deg ]

---

4

GAMMELGÅRDEN LYSKLÆT

Matområdet

---

Skogsgrisburger fra Gammelgården Lysklæt. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Gammelgården Lysklæt bruker grønnsaker dyrket på gården i sine skogsgrisburgere med aioli, salat, syltet rødløk og og pulled beets & roots i burgerbrød med BBQ-marinerte beter, røtter og linser samt coleslaw og salat i pitabrød.

Dette spiste vi: Skogsgrisburger med ost og bacon som tilvalg

Pris: 179 kroner, pluss 19 kroner for ost og 19 for bacon

Konklusjon: Her får du mye mat. Litt salt burger, men kjøttet er ellers godt, og aiolien fyller ut smaksbildet. Syltet rødløk bidrar med fin syre. Mat for den sultne.

---

3

EFTIR

Matområdet

---





Asiatisk salatbolle fra Eftir. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Eftir tilbyr to salatbowls, en norsk og en asiatisk variant.

Dette spiste vi: Asiatisk salatbowl

Pris: 139 kroner

Konklusjon: Eftir tar emballasjesparing til et nytt nivå. Her får du en metallbolle med lokk som du skal returnere når du har spist opp. For å gjøre det, må du laste ned app. Salaten serveres med et kokt egg delt i to, byggryn og kikerter, pluss peanøttsaus, sesamfrø og syltet rødløk. Et lett lunsjalternativ med tydelig asiatisk preg. Det er mye mat, men salaten er litt daff og slapp.

---

3

DE MI TIERRA

Matområdet

---

Empanadas fra De Mi Tierra. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

De Mi Tierra har tatt turen fra Via Vika. Nykommeren på Øya serverer argentinske empanadas, fylt med linser og egg eller kremet, cheesy mais.

Dette spiste vi: Empanadas combo mixto

Pris: 140

Konklusjon: Vi får to sprøstekte empanadas med spicy saus i en skål ved siden av. Mais-empanadasen er mild og snill, som en maisstuing med hele mais. Varianten med kikerter er krydret og småsterk og gir smaksløkene mer å jobbe med. Pass på så du ikke brenner deg, for disse kommer rett fra frityrgryta. Mengden mat er ikke voldsom, så retten innfrir ikke helt på valuta for pengene. Du blir ikke så mett av dette.

---

3

BREHEIMEN

Caltexløkka

---

Elgbab fra Breheimen. (Byløvene)

Breheimen serverer sin klassiske elgbab med soppblanding, salatmiks, mais og chiliinfusert tyttebærrømme i pitabrød. Som vegetaralternativ har de en egen soppbab med villplukket sopp, linser og grillede grønnsaker i pita.

Dette spiste vi: Elgbab

Pris: 159 kroner

Konklusjon: Kebab mer eller mindre som du minnes den på hjemstedet ditt hvis du er utenbys fra. Helt ålreit pitabrød med klassiske, svampete terninger av kebabkjøtt, bare at her har det elgsmak og serveres med en småsøt dressing med tyttebær. Selvsagt med mais. Lite spennende, men trygt for den som vil ha det. Mye mat.

---

3

AJI NIKKEI

Matområdet

---

Yuca-fries (til venstre) og sopaipillas fra Aji Nikkei. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Aji Nikkei fra Barcode Street Food serverer sopaipillas. Dette er et fritert rundstykke av gresskar som toppes med revet kylling fra Hovelsrud gård, avokado og chilisaus. Den veganske varianten toppes med pebre, Chiles svar på salsa. De selger også fries av yuca, også kalt kassava, med saus laget av den gule chilien aji amarillo.

Dette spiste vi: Sopaipillas med kylling og yuca-fries med aji amarillo-saus

Pris: 89 kronre for sopaipillas og 79 kroner for yuca-fries

Konklusjon: Mykt brød i sopaipillasene, og toppingen er helt grei, men det blir litt anonymt i det store og hele. Prisen er riktignok hyggelig. Bestiller du én, får du stilt den verste sulten, men er du skikkelig sulten, bør du nok ha to. Yuca-friesene er massive og tørre, og de smaker lite.

---

2

VAQUERA VERDE

Munchløkka

---

Burger plate fra Vaqueria Verde. (Byløvene)

Vaquera Verde har restaurant på St. Hanshaugen. På Øya selger de mexicanske tortas, som er brød med ost, sopp og fyll. Du kan også få kjøpt bare totopos, maischips med salsa.

Dette spiste vi: Tortas burger plate

Pris: 185 kroner

Konklusjon: Burgerbrødet er litt tørt og kaldt. Fyllet har lite smak, det er mildt og smaker nesten bare av sopp. Maischipsene er sprø, men kunne gjerne ha vært saltere. Her var det dessverre lite å glede seg over.

---

1

MOMO CHHE

Matområdet

---

Dumplings fra Momo Chhe. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Momo Chhe lager Kathmandu-style dumplings med norsk økologisk gourmetsopp eller tofu og kortreist kålrot, servert med hot chili dip og salat av ristede soyabønner.

Dette spiste vi: Dumplings med tofu og kålrot

Pris: 145 kroner

Konklusjon: Dumplingsene har et spicy fyll som likevel smaker lite. De ristede soyabønnene er ikke sprø nok til å bidra med crunch, i stedet virker de harde og uferdige. Vi synes smakssammensetningen i retten harmonerer dårlig og er dessverre ikke imponert.

I tillegg har Godt Brød og Solberg & Hansen boder på Øya der de selger bakst, men disse har vi ikke anmeldt.

[ Positive til Øyas klimasatsing: – Kjøttfrie alternativer trenger ikke å være kjedelig ]