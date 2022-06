Iron Maiden på Tons of Rock – se bildene fra konserten

Tons of Rock har doblet kapasiteten, og torsdag kveld opplevde 30.000 Iron Maiden på en av sine beste konserter de noensinne har spilt utendørs i Oslo. Det britiske bandet skulle spilt på Tons of Rock i 2020, men nå var både publikum og bandet selv sultne på konsert. Se bildene her og les alt om Tons of Rock:

Iron Maiden på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Stor stemning på Ekebergsletta under Iron Maiden på Tons of Rock, med 30.000 publikummere på en helt utsolgt konsert. (Mode Steinkjer)

Stor stemning på Ekebergsletta under Iron Maiden på Tons of Rock, med 30.000 publikummere på en helt utsolgt konsert. (Mode Steinkjer)

Stor stemning på Ekebergsletta under Iron Maiden på Tons of Rock, med 30.000 publikummere på en helt utsolgt konsert. (Mode Steinkjer)

Iron Maiden med Bruce Dickinson sørget for en brakstart på årets Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Fakta Tons of Rock:

Grunnlagt i Halden 2014. Ble kåret til Årets festival i 2017 av Norske konsertorganisasjoner

Meldte flytting til Ekebergsletta i Oslo fra 2019, da med kapasitet for 15.000 per dag. Kapasiteten er doblet til 30.000 per dag fra 2022.

I 2019 kjøpte Live Nation Norway seg inn i festivalen. De opprinnelige eierne Svein Bjørge, Jarle Kvåle, Mads Martinsen og Dan Nordhagen er fortsatt med på eiersiden

For 2022-årgangen:

Fra torsdag 23. juni kan du bytte fra billett til bånd ved hovedinngangen og ved campingen hvis du har campingbillett. Åpningstider ved hovedinngangen er 11.00 til 23.00 hver dag.

Dørene inn til festivalområdet åpner 12:00 og området stenger 24:00. Du kan ha med deg en sekk med pledd og klær, men ikke tomme drikkeflasker og mat.

Slik kommer du til Tons of Rock:

Det anbefales ikke å ta egen bil. Atkomst til festivalen skjer enklest med vanlige rutebusser, der avgangene på 34-bussen fordobles under festivalen. Hver festivalkveld når alt er over vil 40 leddbusser kjøre i skytteltrafikk direkte til Jernbanetorget.

Blant artistene er Iron Maiden, Deep Purple, Korn, Mastodon, Five Finger Death Punch, Bring Me The Horizon, Paradise Lost, Sepultura, Jinjer, Within Temptation, Dimmu Borgir, CC Cowboys, Backstreet Girls, Steel Panther, Europe, m.fl.

Kilde, utfyllende info og program: https://www.tonsofrock.no/

---