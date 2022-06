Stille før Tons of Rock-stormen – men beistet er på plass

Det jobbes iherdig med å få de siste tingene på plass på Ekebergsletta. Når Tons of Rock åpner torsdag skal alt være klart for å ta imot Norges største festivalpublikum. Og de nærmere 50 forskjellige bandene og artistene som skal innta de tre scenene. Pluss alt annet som hører en stor festival til.

Nå heises de siste tingene på plass, kjørematter og annet for å skåne gresset er fordelt, og den sju kilometer lange inngjerdingen dekkes til med duk der det er nødvendig. De mindre detaljene er vel så viktige når så mange skal samles på ett sted, fra fasiliteter og sikkerhet til det visuelle og dekorative.

Maler Eddie på veggen

– Jeg mister fokus hvis jeg tenker for mye på det, sier Thomas Stønjum om tanken på at flere tusen skal ta selfie foran spraymaleriet hans av Iron Maidens maskot «Eddie».

Eddie, eller beistet av en maskot som har fulgt Iron Maiden siden starten, er en del av den store «piecen» på gjerdet de fleste som besøker Tons of Rock denne uka vil gå forbi. Stønjum er en av Norges mest kjente gatekunstnere, som har satt spor etter seg i over 20 land og de aller fleste norske byer siden han startet med graffiti på 1980-tallet.

Thomas Stønjum maler om ikke fanden, så i hvert fall Iron Maiden-maskot Eddie på Tons of Rock-veggen. (Mode Steinkjer)

Nå legger han siste finpussen på verket som har tatt fem dager å skape. Sist det var Tons of Rock, i 2019, malte Stønjum Kiss på den samme veggen, et motiv bandet selv, fans og besøkende delte bilder av på sosiale medier. I år er motivet selvfølgelig Iron Maiden, årets definitive hovedband på festivalen som har doblet publikumskapasiteten og tatt hele det store området i bruk på en ny måte. Noe, som graffitien, er imidlertid det samme.

Tons of Rock reiser seg på Ekebergsletta i Oslo, her hovedscenen som Iron Maiden og Deep Purlpe skal stå på. (Mode Steinkjer)

– Det blir dødskult å se folk komme på torsdag og se veggen i sitt rette element. Jeg liker at det er litt stygt og pent på samme tid, litt «beauty and the beast», og så er det morsomt at det er et band jeg har hørt på i 30 år. Det kuleste er jo å ha et bandmotiv man har et forhold til, sier Stønjum.

Fra Halden til Oslo og Ekeberg

Tons of Rock ble opprinnelig grunnlagt som en rendyrket rock- og metalfestival Fredriksten festning i Halden i 2014, men flyttet derfra etter fem år og til Oslo og Ekebergsletta. Halden hadde en idyllisk beliggenhet, men kapasitet og scenemuligheter ble for små. De kunne ikke fått inn hele apparatet og showet til Kiss som toppet 2019-plakaten i Oslo, eller Iron Maiden i år om de hadde blitt værende i Halden. Det første besøkende vil legge merke til når de ankommer i år, er hvor enormt festivalområdet er, og de som besøkte den første Oslo-årgangen vil også kunne se at de har dreid den enorme hovedscenen nitti grader slik at de nå får maksimal publikumskapasitet ut av den lange sletta, hvor matter og andre tiltak for å skåne den historiske plassen med gress, trær og annen bevaringsverdig topografi.

Et pariserhjul bør enhver festival ha, som Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo har skjønt. (Mode Steinkjer)

For Tons Of Rock-nerden som har fulgt festivalen siden Halden-epoken, vil det nok den gamle hovedscenen derfra vekke nostalgiske minner når den nå har tatt over rollen som «lille» Scream Stage, hvor Sum 41 og Enslaved skal spille på festivalens første dag. Den minste scenen, teltet som er døpt Vampire Stage, er det har en imponerende størrelse med en publikumskapasitet på 8.000 under duken alene. Her skal blant andre norske band som Backstreet Girls og Hedvig Mollestad Trio spille.

Øl, merch og Iron Maiden

Bookingsjef og festivalnestor Jarle Kvåle forteller at det er ventet rundt 30.000 inne på området per dag, til sammen rundt 80.000 publikummere pluss frivillige, arbeidere, vakter og artister som gjør Tons of Rock til Norges største festival. Kvåle bekrefter at de enkelt kunne solgt minst 6-7.000 billetter til på åpningsdagen med Iron Maiden, men lot tallet stanse på 30.000. Likevel tror han at det blir godt med rom for å trekke seg tilbake til stillere soner også inne på selve festivalområdet.

Jarle Kvåle er festivalnestor og bookingsjef på Tons of Rock. I år står han ikke på scenen selv i front for bandet Vreid, men har nok av annet å by på. (Mode Steinkjer)

Tallenes tale er illustrerende nok. 3.000 skal innta festivalcampen som ligger tett inn til selve hovedområdet, resten er tilreisende fra over 50 land og nær sagt hver eneste norske kommune. For en måned siden manglet det bare 18 kommuner av 365 totalt som ikke hadde en «utsending», og som et stunt satte festivalen i gang en kampanje for å få de siste på plass. Pressesjef Lars Tefre Baade medgir at de ikke er kommet helt i mål, men at de kanskje må sette inn støtet med noen konkurranser nå på tampen.

Iron Maden under SWEDEN ROCK 2018 Iron Maiden under Sweden Rock Festival i 2018. Foto: Claudio Bresciani/TT / NTB (Claudio Bresciani/TT/NTB kultur)

Uansett hvor de kommer fra møtes publikum med tre scener og flere festivaler i festivalen, for eksempel en egen ølfestival. VIP-området som er et spesielt tilbud til den mest ihuga festivalgjenger er på størrelse med en middels norsk festival av vanlig størrelse, men selv de som ikke er der har nærmere 300 meter med bardisk og ta av. Og blodfansen kan også bli med i Tons of Blood, festivalen samarbeid med Blodbanken der målet er å rekruttere 6666 nye blodgivere innen november 2022. På området kan alt kjøpes av «merch». Her er et stort apotek, rundt 30 forskjellige matutsalg, egen tatovør, Tons of Wine, Tons of Beer og selvsagt det gedigne pariserhjulet.

– Ingen festival uten pariserhjul. Den beste utsikten er derfra, gliser Jarle Kvåle, antakelig vel vitende om at Tons of Rock er den eneste rendyrkede norske musikkfestivalen som har plass til et.

---

Fakta Tons of Rock:

Grunnlagt i Halden 2014. Ble kåret til Årets festival i 2017 av Norske konsertorganisasjoner

Meldte flytting til Ekebergsletta i Oslo fra 2019, da med kapasitet for 15.000 per dag. Kapasiteten er doblet til 30.000 per dag fra 2022.

I 2019 kjøpte Live Nation Norway seg inn i festivalen. De opprinnelige eierne Svein Bjørge, Jarle Kvåle, Mads Martinsen og Dan Nordhagen er fortsatt med på eiersiden

For 2022-årgangen:

Bytte av billett til festivalbånd: Du kan bytte fra billett (alle typer billetter) til bånd på Stortorvet fram til onsdag kl. 21.

Fra torsdag 23. juni kan du bytte fra billett til bånd ved hovedinngangen og ved campingen hvis du har campingbillett. Åpningstider ved hovedinngangen er 11.00 til 23.00 hver dag.

Dørene inn til festivalområdet åpner 12:00 og området stenger 24:00. Du kan ha med deg en sekk med pledd og klær, men ikke tomme drikkeflasker og mat.

Slik kommer du til Tons of Rock:

Det anbefales ikke å ta egen bil. Atkomst til festivalen skjer enklest med vanlige rutebusser, der avgangene på 34-bussen fordobles under festivalen. Hver festivalkveld når alt er over vil 40 leddbusser kjøre i skytteltrafikk direkte til Jernbanetorget.

Blant artistene er Iron Maiden, Deep Purple, Korn, Mastodon, Five Finger Death Punch, Bring Me The Horizon, Paradise Lost, Sepultura, Jinjer, Within Temptation, Dimmu Borgir, CC Cowboys, Backstreet Girls, Steel Panther, Europe, m.fl.

Kilde, utfyllende info og program: https://www.tonsofrock.no/

---

Se hvordan Tons of Rock reiser seg i dagene før festivalstart:

Et apotek kan være nyttig når Tons of Rock braker løs på Ekebergsletta i Oslo. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock reiser seg på Ekebergsletta i Oslo, en hel bydel i seg selv. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock reiser seg på Ekebergsletta i Oslo, her Scream Stage, festivalens gamle hovedscene som nå blir en biscene med bortimot samme kapasitet som hovedscenen. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock tiltrekker seg åpenbart et kjøttsulten publikum. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock reiser seg på Ekebergsletta i Oslo, en bydel i seg selv med det meste av tilbud for publikum. (Mode Steinkjer)

Tons of Rock har det meste av tilbud for publikum. Det kan være greit å skåne ørene, eller få tatovert et nyt favorittband på armen. (Mode Steinkjer)

Vampire Stage er et rommelig telt på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)