Disse bandene bør du se på Tons of Rock

Tons of Rock er tilbake større enn noensinne, med noen av hardrockens største legender på programmet. Mest oppmerksomhet får selvsagt Iron Maiden, nu metal-veteranene Korn og sjangergrunnleggerne Deep Purple. Men vi gleder oss i tillegg til nyere band som Las Vegas-gruppa Five Finger Death Punch, det britiske hardrockbandet Bring Me The Horizon fra Sheffield, som med sin melodiøse stil blir stadig større, nå også i en uventet duett med Sigrid.

Det oser like deler camp og fest av band som Europe og Steel Panther, mens norske rockeband som CC Cowboys, Backstreet Girls og The Ricochets for en gangs skyld må regne med å bli plassert i den mykere enden av et festivalprogram.

Tons of Rock har fått kritikk tidligere for mangelen på kvinnelige artister, men årets kvinneandel er betydelig forbedret selv om sjangeren generelt er svært mannsdominert. Ukrainske Jinjer er med og trekker opp med Tatiana Shmailyuk på vokal, det samme gjør Within Temptation med Sharon den Adel og Baroness med Gina Gleason. Og ikke minst Hedvig Mollestad Trio, som med Mollestads gitar som hovedinstrument skaper blytung jazzrock i skjæringspunktet mellom det melodiøse og støy. Nærmere femti band står på scenen, fra det nesten ukjente som Alta-gruppa Féleth som vant spilletid på Tons via festivalens egen bandkonkurranse blant 230 andre, til veteraner som sjangerdefinerende storheter Accept og Sepultura. Her er noen anbefalinger foran årets festival:

Jinjer

Dette bandet er ikke en opplevelse akkurat nå kun fordi de kommer fra Ukraina, men fordi de er ett av de mest groovy og beste nye bandene fra Europa de siste årene. Dagens besetning med Tatiana Shmailyuk på vokal og gitarist Roman Ibramkhalilov ble offisielt etablert i 2009 i Donetsk, og utvidet til en kvartett som etter hvert har tatt halve verden med storm. Gjennombruddet var livefavoritten «Pisces» fra albumet «King of Everything» (2016), mens de bekreftet posisjonen sin med «Wallflowers» fra 2021, som fikk eventyrlige kritikker.

Iron Maiden performs at the Copenhell rock and metal festival Tatiana Shmailyuk i Jinjer turnerer Europa og kommer til Tons of Rock. (RITZAU SCANPIX/Reuters)

De er inspirert av alt fra Slayer til Gojira, reggae og hardcore, og slik høres de også ut med Tatianas kraftige vokal på toppen. De måtte legge all musikk til side etter Russlands invasjon av Ukraina, men er nå tilbake på turné etter tillatelse fra ukrainske myndigheter som kulturelle ambassadører for hjemlandet. De står på Tons Of Rock-scenen tidlig på ettermiddagen fredag, så det gjelder å kjenne sin besøkelsestid.

Fredag, Vampire Stage

Bruce Dickinson og Iron Maiden under Copenhell sist helg. (TORBEN CHRISTENSEN/AFP)

Iron Maiden

Dette bandet behøver knapt noen introduksjon. De er kort og godt et av verdens største band og har bevist det gjennom blant annet et tjuetalls konserter i Norge, hvor de har fylt haller og arenaer til randen. Med pilot og vokalist Bruce Dickinson i spissen vet de å ta vare på fansen, og frir til alle generasjoner når de kommer til Ekebergsletta. I bagasjen har de det nye og uhyre ambisiøse albumet «Senjutsu». Det er ikke proppet med nye allsang-hits, i den grad et band som Iron Maiden skulle behøve det etter sjangerdefinerende album som «The Number Of The Beast» og «Powerslave». I stedet har bassist og bandgrunnlegger Steve Harris gitt seg selv frie tøyler til å skape en kompleks og blytung hale på verket som plasserer seg blant det beste bandet noensinne har spilt inn. Under den pågående «Legacy Of The Beast»-turneen åpner de showene med tittelkuttet og de nye låtene «Stratego» og «The Writing On The Wall», før det blir Iron Maiden-hits for alle pengene.

Torsdag, hovedscenen

Mastodon på Øya 2016, nå kommer de til Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Mastodon

Mastodon er alltid en opplevelse, og konsertene deres er i tråd med alt annet de gjør, blant annet det subjektive faktum at Atlanta-kvartetten aldri har utgitt en dårlig eller uinteressant plate, og det innen en sjanger der trendene endres raskere enn fansen skifter T-skjorter. Det meste de siste årene, inkludert fjorårets kritikerroste og ambisiøse album «Hushet & Grim», har hatt alvorlig tematikk som utgangspunkt. Det har handlet om bandmedlemmenes takling av kreft og sykdom i nær familie, om død og dødsangst og jaktulykker, som på (2011). Slik var det i fullt monn på «Emperor Of Sand» (2017), og slik er det nå, på «Hushet & Grim», etter at manageren gikk bort etter kreftsykdom han også. Med bassist/vokalist Troy Sanders i spissen foran Brent Hinds (gitar/vokal), gitarist Bill Kelliher og trommis Brann Dailors er det duket for en Mastodon-konsert idet bandet har vist seg fra det mørkeste. Forvent en knallhard bearbeiding av alle slags følelser på Tons of Rock.

Torsdag, hovedscenen

Wolf Hoffmann og Mark Tornillo i Accept er klar for Tons of Rock. (Frank Duennhaupt/TOR )

Accept

Klassisk tysk heavy metal kommer ikke mer gullkantet enn med Accept, til tross for at Udo Dirkschneider for lengst har forlatt gruppa. Men standhaftigheten og energien ivaretas i fullt monn av den evig tilstedeværende gitaristen Wolf Hoffmann, som også er eneste gjenværende medlem fra 1976-originalbesetningen. De er fortsatt et av de mest hardtarbeidende bandene i bransjen, og har pumpet ut hele fem studioalbum bare det siste drøye tiåret med amerikanske Mark Tornillo som vokalist. Forvent gamle hits som «Balls To The Walls», «Princess Of Dawn» og «Restless And Wild», samt nyere materiale og allsangfavoritter som «I’m A Rebel». Rapportene fra Sweden Rock tidligere i sommer tyder på at det er et høyenergisk turboshow som er på vei mot Oslo.

Fredag, Scream Stage

Heavy Metal Rock Festival Copenhell in Copenhagen Korn på Copenhell 2022. (RITZAU SCANPIX/Reuters)

Korn

Nu metal-veteranene Korn har rukket å brenne lyset i begge ender gjennom tre tiår allerede, og sjansen er stor for at nettopp deres hip hop-influerte metalblanding var soundtracket til mange av Tons of Rock-publikummets oppvekst. Med den energiske vokalisten Jonathan Davis i førersetet, og med generasjonsangst og fremmedgjorthet slik særlig middelklasseungdommen opplevde tidsepoken da bandet oppsto, har de vært viktige for svært mange. Like mange har opp gjennom årene mistet interessen etter hvert som bandet har kommet med den ene klønete uttalelsen etter den andre, eller levert musikkvideoer som har vakt anstøt også utenfor moralpolitiet, som den tvers gjennom smakløse «A.D.I.D.A.S». De prøvd seg på nye sjangre og laget album av svært sprikende kvalitet, men nå idet de pusher 30 år sier ryktene at de er bedre enn på svært langt tid, med et show proppet med bandets beste hits.

Fredag, Hovedscenen

Hellacopters skal spre garasjerocken over Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Hellacopters

Ingen kan posere som de svenske skittenrockheltene The Hellacopters, og ingen oser klassisk garasjerock som dem. De kom sammen igjen i 2016 etter mange års opphold, og senest i april spilte de for et fullsatt Sentrum Scene i Oslo, en konsert som er blitt utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien. Da hadde de nettopp gitt ut «Eyes Of Oblivion», bandets første album siden 2005 som har fått jevnt over gode kritikker. For alle som misset dem på Sentrum får man en ny sjanse til å oppleve vokalist Nicke Andersson, trommis Robert Eriksson og en tilbakevendt Dregen på gitar, samt nyankommet bassist Dolf De Bors (The Datsuns). På Tons of Rock spiller de heldigvis inne i mørket, på Scream Stage.

Fredag, Scream Stage

Within Temptation skal spre metallisk symfonirock over Ekebergsletta. (Tons of Rock/Handout )

Within Temptation

Den nederlandske kvintetten med gitarist Robert Westerholt og vokalist Sharon den Adel har siden starten i 1996 gjort seg fortjent til betegnelsen veteraner, og først og fremst frir de til dem med en symfonisk rocklegning. Within Temptations gjennombrudd kom med «Ice Queen» fra albumet «Mother Earth» i 2000, og også i Norge ble albumet en stor suksess i likhet med de etterfølgende utgivelsene og spesielt «The Heart Of Everything» fra 2007. Siste albumutgivelse er «Resist» fra 2019. Live har de alltid søkt det spektakulære også visuelt og teknologisk, noe som blant annet gjorde seg utslag i fjorårets strømmeprosjekt «The Aftermath», en ambisiøs erstatning for turneen som ble utsatt en rekke ganger. Men nå er de på veien igjen, og klare for Tons of Rock.

Lørdag, hovedscenen

Baroness fra Savannah, Georgia. (Tons of Rock/Handout )

Baroness

Savannah, Georgia er ikke akkurat forbundet med grom og nyskapende metal av det progressive slaget, men med Baroness har de fått en helt egenartet representant for tung, hard og psykedelisk svartmetall. Med vokalist og gitarist John Baizley i spissen har bandet vist at de har flere liv enn katten, noe den fatale bussulykken i England i 2012 ble et brutalt bevis på, selv om to av bandmedlemmene aldri kom seg tilbake i besetningen. Du vet aldri hvor du har dem, og de endrer seg fra album til album og overrasker stadig med nye vendinger og ideer. Forvent det uventede når de kommer til Tons of Rock som en kvartett, med den meritterte Gina Gleason som siste tilskudd i besetningen, som hovedgitarist.

Torsdag, Scream Stage

Backstreet Girls slik de framstår i dag: Jonas Kjærnsrød (fra venstre), Geir Vaag, Petter Baarli og Bjørn Müller. (Ole Magnus Storberget)

Backstreet Girls

Norske nestorer i boogierock-klassen og noe av det tetteste og mest samspilte du finner i den norske rockefloraen, selv med nye tilskudd på bass og trommer. Med gitarlegende Petter Baarlie i spissen er grunnsteinen i bandet som tok form så langt tilbake som i 1984 på plass, sammen med Bjørn Müller på vokal selvfølgelig. Jonas Kjærnsrød (De Press, Norsk Råkk) og Gaute Vaag er inne på henholdsvis trommer og bass. Selv om de spiller relativt ofte i Oslo vil konserten på Tons of Rock bli noe spesielt, en «hjemkomst» med blant annet låter som «Motorhellway» fra den ferske platen «Normal Is Dangerous» side om side med gamle publikumsfavoritter fra blant annet klassikeren «Party On Elm Street». At onlinekonserten de holdt under pandemien i 2020 ble sett av langt over 100.000 sier litt om posisjonen de har. Denne sommeren har de gått live, og om ikke partyet på sletta fredagen allerede er i gang før, så starter det definitivt når denne gjengen går på scenen.

Fredag, Vampire Stage

Ian Gillan i Deep Purple, her fra Oslo Spektrum i 2017. (Mode Steinkjer)

Deep Purple

Siste møte med Deep Purple var i Oslo Spektrum i 2017, da de viste seg fra sin mest sjarmerende side som et ledd i det de kalte «The Long Goodbye Tour». Men selv etter over fem tiår har de åpenbart ingen planer med å si farvel med det første, og kommer til Tons of Rock på ryggen av 2020-albumet «Whoosh!» men også med et knippe hits som alle utgjør viktige brikker i hardrockens definitive grunnmur. Det spesielle med konserten er at gitarist Steve Morse har hoppet av turneen for å bruke all tid sammen med sin kreftsyke kone, noe både han og bandet selv har vært helt åpne om. De har fått vikar i form av irske Simon McBride, som tidligere har turnert med Ian Gillan. Av Deep Purples grunnleggere er det bare trommeslager Ian Paice igjen, men fra den mest legendariske «Mark II»-besetningene er både bassist Roger Glover og nettopp vokalist Ian Gillan med. Hans signaturlåt «Child In Time» er det lenge siden de har kunnet framføre, men det er nok gull å ta av: Konserten åpnes rolig med «Highway Star», og regn også med å høre «Lazy», «Space Truckin’», «Hush» og selvsagt «Smoke On The Water».

Lørdag, hovedscenen