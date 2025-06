Green Day på Tons of Rock: Sjarmerte publikum i senk

Green Day har gått gradene fram til de nå gjør årets fortest utsolgte konsert på Tons of Rock, for nærmere 30.000 mennesker. Dette skjer 30 år etter at de spilte for et halvfullt Oslo Spektrum etter gjennombruddet med singelen «Basket Case» og albumet «Dookie». En kort konsert som jeg beskrev som «rå, på grensen til råttent».

Dette var igjen et par år etter at de hadde vært i Europa for første gang, på små punkklubber, blant annet som oppvarming for oslogruppa so Much Hate. I 1993 spilte de for en håndfull nysgjerrige på klubben Planet Rockall i Oslo. Man kan si at de har kommet et godt stykke videre siden dette.

Greens Days posisjon kommer først og fremst av albumet «American Idiot», som ga dem en ny start i 2004. Nå i en ny rolle som fremstående amerikanske opposisjonelle. Denne rollen har de dyrket siden, de har aldri firt på kravene og aldri vært mer nødvendige enn i dag. I årene etterpå har de utviklet seg til å bli arenahelter av stort, større, største format