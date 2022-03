Tilbyr ukrainske flyktninger gratis togreiser: – Dette er forskjellsbehandling

Alle togselskapene i Norge lar nå ukrainske flyktninger reise gratis med sine tog. Det betyr ikke bare gratisreiser innenlands med Vy, SJ, Go-Ahead og Flytoget, men også at ukrainske flyktninger kan reise gratis inn til Norge fra både Göteborg og Östersund i Sverige.

Flyktningene trenger kun å vise fram sitt ukrainske pass eller id- kort, så blir reisen gratis.

– I en så spesiell situasjon som vi har nå, er det naturlig at vi stiller opp og hjelper til, så lenge det ikke har kommet på plass noe ordentlig organisert apparat som kan ta imot flyktningene, sa kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy til Dagsavisen.

Vy ønsker ukrainske flyktninger velkommen om bord, og håper de kan være til hjelp for mennesker i en vanskelig situasjon. (Skjermdump/VY)

Vil skape forskjellsbehandling

Den tilsynelatende gode nyheten får likevel flere til å reagere. Guro S.F. Steinsholt, leder i Drammen SU, mener togselskapenes gratistilbud bør gjelde alle flyktninger.

– Det er supert at Vy ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina, men det er en skam hvis hjelpen slutter etter at konflikten i Ukraina har roet seg ned, mener hun.

Hun påpeker videre at for flyktninger som ikke har ukrainsk bakgrunn vil dette oppleves som en forskjellsbehandling.

– Det er dobbeltmoralsk at vi hjelper flyktninger når de er hvite, kristne og kommer fra Europa, men ikke når de kommer fra Midtøsten eller andre områder. Vi kan ikke drive med forskjellsbehandling i flyktningpolitikken, sier hun.

Flere reagerer

Det er ikke bare Steinsholt som reagerer, men i et debattinnlegg skriver Amanda Anvar blant annet at det er viktig at vi skal hjelpe ukrainske flyktninger, men hvor var denne gjestfriheten i 2020? spør hun. Da var det høyeste antallet vi kunne hente fra flyktningleiren i Moria 50 barnefamilier. Onsdag ble det klart at UDI inngår avtaler om rundt 8.000 akuttinnkvarteringsplasser i forbindelse med det økende antallet asylsøkere fra Ukraina.

Når det er lenger unna oss er det lettere å dehumanisere og stenge det ute, mener Anvar. Her får hun støtte av Steinsholt.

– Selv om krigen i Ukraina kan føles nærmere, spesielt når Russland er vårt naboland, så er det ikke riktig at vi forskjellsbehandler, og ikke gir samme hjelp til flyktninger fra andre konfliktområder i verden, sier hun.

Carima Trillisdottir Heinesen er kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter. Hun håper togselskapene også tilbyr samme tjenester neste gang verden står overfor en krise der mennesker må flykte fra krig. (Antirasistisksenter)

Må gjelde i hver krise

Antirasistisk Senter sier at de har registrert at det foregår en diskusjon.

De synes det er et flott tiltak fra Vy å legge til rette for gratis transport, og vil gjerne oppfordre dem til å jobbe for å la dette gjelde hver gang verden står overfor en situasjon der vi tar imot mennesker på flukt – uavhengig av hvor flyktningene kommer fra.

– Vi forstår at mange kan kjenne på at engasjementet nå er større, mer organisert og kom på plass raskere enn det vi har sett før. Men vi mener også at man må være forsiktige med å lese dette inn i forskjellsbehandling på bakgrunn av opprinnelse, religiøs tilhørighet, eller hudfarge. Det sagt, så viser den mobiliseringen vi ser nå at vi er i stand til å ta imot, hjelpe og huse mennesker på flukt på kort tid. Dette må gjelde alle, uavhengig av hvor i verden man flykter fra, sier Carima Trillisdottir Heinesen, kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter.

På spørsmålet om de mener regjeringen har reagert annerledes på denne krisen enn for eksempel på krisene i Syria og Afghanistan, svarer de slik:

– Siden Russland angrep Ukraina har det vist seg en enorm vilje til å hjelpe, både fra enkeltpersoner, næringslivet og politikere, og det er vi glade for. Man har mobilisert bredt, og man har mobilisert raskt. En av grunnene til dette kan være at samfunnet, næringslivet og politikere har tatt lærdom etter sist mange flyktninger og asylsøkere ankom Norge, og at man har en annen beredskap nå enn da.

Gina Scholz er kommunikasjonssjef i Vy for avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Hun forteller at situasjonen til flyktninger fra Ukraina er annerledes enn situasjonen til de andre flyktninger som har kommet til Norge. (Foto: Vy)

– En prekær situasjon

Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy, forteller at tilbudet startet fra fredag 4. mars og for reiser fram til bestemmelsessted i Norge. Det gjelder Vys tog og ekspressbusser i Norge. Dette er ikke ment som gratis transport under hele oppholdet i Norge, men regnes som et midlertidig tiltak.

– Dette tiltaket gjelder for personer som er i en helt spesiell situasjon og som flykter uten å ha vært i kontakt med et offisielt hjelpeapparat, forteller hun og legger til at det er i denne situasjonen Vy ønsker å hjelpe disse menneskene på veien.

Tiltaket er koordinert med Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet.

– På hvilken måte er dette ikke forskjellsbehandling?

– Det er en prekær situasjon der mennesker flykter uten at de har et hjelpeapparat i ryggen. Derfor gjør vi dette nå. Vi har ikke noe ønske om å ekskludere noen, sier hun.

Hvor lenge dette tilbudet varer er avhengig av om det etter hvert kommer på plass et offisielt hjelpeapparat for ukrainske flyktninger som flykter til forskjellige land i Europa.

På oppfordringen fra Antirasistisk Senter om at dette tilbudet bør gjelde ved andre kriser også, svarer Vy at det er noe som må avgjøres når den tid kommer.

