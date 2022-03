Grenseløs giverglede til Ukraina: – I dag har jeg virkelig møtt kjærlighet

Adrian Tollefsen kunne nesten ikke tro sine egne øyne da han så bildene av tanks som kjørte inn i Ukraina. Han har vært der flere ganger, og har etter hvert bygget et tett forhold til landet, med flere venner og nære der.

– Ingen jeg kjenner hadde trodd at det skulle gå som det gikk. Ukraina er et land med fredelige og hardtarbeidende folk. Det de utsettes for nå har de ikke fortjent, sier Tollefsen.

Med flere venner i dyp krise, var han ikke i tvil om at han måtte hjelpe. Han tok kontakt med den ukrainske ambassaden i Oslo for å høre hvordan han kunne hjelpe. I retur fikk han tilsendt en lang utstyrsliste som skal hjelpe mennesker som har måtte flykte fra hjemmene sine. Da var det bare å spre ordet om innsamlingsaksjonen.

– Dette var et akutt behov. Folk i Ukraina har ikke tid til å vente på at vi skulle organisere oss, så jeg samlet heller en vennegjeng som alle ville bruke feriedager på å hjelpe.

Nødhjelp

Mandag og tirsdag denne uken har vennegjengen i Buskerud samlet inn store mengder utstyr som er sendt med bil til Ukraina. Vennegjengen har reist over hele det gamle fylket for å samle utstyr som gavmilde privatpersoner og bedrifter har kjøpt inn.

– Jeg hadde ikke sett for meg dette engasjementet, men det er enormt. I sum har så utrolig mange gode hjelpere bidratt. Vi har fått fra folk vi kjenner og folk vi ikke kjenner, fra folk vi i forbifarten fikk navnet på og folk vi ikke fikk navnet på. Givergleden eier ingen grenser her, sier Tollefsen.

Blant annet har de samlet inn over 231 vintersoveposer, 100 ulltepper, 202 pakker superundertøy, 1.100 batterier, 151 ryggsekker og store mengder førstehjelpsutstyr.

Vintersoveposer, liggeunderlag og ulltepper blir viktig for menneskene som har flyktet fra alt de eier. (Adrian Tollefsen)

Har ankommet Ukraina

Utstyret ble deretter sortert, merket og sendt med biler retning Ukraina. Den første av de tre forsendingene har allerede ankommet landet.

«Dagen har vært en emosjonell berg og dalbane fra start til slutt. Jeg har opplevd så mye. Alt fra latter til gråt både hos meg og andre. Jeg har opplevd oppfinnsomhet, pågangsmot, alle de fantastiske menneskemøtene, klemmer. Ja – i dag har jeg virkelig møtt kjærlighet», skriver Tollefsen på Facebook etter første innsamlingsdag.

På natten kan gradestokken krype ned til -9 grader i Ukrainas hovedstad denne uken. Da kommer de 100 tykke vinterstøvlene fra Buskerud godt med. (Adrian Tollefsen)

Pauset innsamling

Ettersom situasjonen i Ukraina har utviklet seg de siste dagene, har de nå stanset mottak av utstyr.

– Mange av forsyningslinjene våre har strammet seg inn. Vi må være sikre på at utstyret vi samlet inn faktisk kommer fram til Ukraina. Så nå må vi områ oss, og ta en vurdering på om det er behov for å gjøre innsamlinger mer systematisk eller om det holder.

Via nettverket hans i Ukraina har Tollefsen fått informasjon om at det ikke er behov for mer klær i landet og ved grensa. Han er derfor takknemlig for at de som har gitt har forholdt seg til utstyrslista Ukrainas ambassade i Norge har sendt ut.

– Da unngår vi å samle inn klær og utstyr som heller ender opp i en haug et sted i Polen.

Privatpersoner og bedrifter i Buskerud har sponset førstehjelpsutstyr og kikkerter som har kommet frem til Ukraina. (Adrian Tollefsen)

