Strafferevansje i jubileumet: – Deilig å krone det

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det var nemlig kapteinens 100. kamp for Vålerenga. Et faktum han nesten hadde glemt da Dagsavisen gratulerte ham. For det ble nok en kamp med mye innhold og dramatikk da Vålerenga avanserte i cupen. Selv spilte han en av hovedrollene da han satt lagets femte straffe, før HamKam misset på den påfølgende.

– Det er deilig å krone 100 kamper for klubben på denne måten. Men om vi teller 2. lagskamper tror jeg at det er nærmere 150, sier Borchgrevink og forteller videre om straffesparket, som har hatt et langt liv allerede før det ble sparket.

– Jeg har vært veldig sugen på å rette opp den missen. Jeg har spilt det av i hodet mitt gang på gang. Det kjennes veldig godt å få satt den, sier Borchgrevink.

Aaron Kiil Olsen bommet på straffen før, men ble altså reddet av kapteinen.

– Det er synd at de to beste straffeskytterne bommet, men jeg er glad for at det endte godt til slutt. Planen min var å sette den med kraft høyt, sier Kiil Olsen. På samme måte som Borchgrevink, som denne gangen hadde marginene på sin side.

Det ble derfor en karakterbyggende seier for både han selv og laget som har opplevd motgang. Ikke minst i fjor, men også en god del i år.

– Etter Mjøndalen-tapet, som var helt hårreisende, ble vi enige om å ta oss sammen og spille som menn. Så vinner vi mot Tromsø etter ekstraomganger, en 1-0-seier mot Bryne og drar det hjem i dag. Plutselig er det tre på rad og nå skal vi restituere godt for det kommer en ny kamp allerede på lørdag, avslutter Borchgrevink.

