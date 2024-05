– Vi klarer ikke å forebygge denne kriminaliteten alene

Etter en nedgang under pandemiårene, har antall anmeldelser der gjerningspersonene er barn økt betydelig i hovedstaden i 2023. Det viser en ny rapport fra SaLTo (se faktaboks nederst i saken).

Antall anmeldelser med mistenkte i alderen 10 til 17 år økte med 56 prosent sammenlignet med 2022. Økningen er så stor at den til og med overgår perioden før koronapandemien.

Sett i et større tidsperspektiv, har ungdomskriminaliteten i Oslo derimot gått ned:

Fra 2022 til 2023 var det et hopp i antall saker som gjaldt ungdomskriminalitet i Oslo. (SaLTo)

Økningen i fjor er i stor grad drevet av utviklingen innenfor vinningskriminalitet og vold. Samtidig poengteres det i rapporten at det er betydelige mørketall knyttet til vold blant barn og unge.

Innenfor denne typen lovbrudd er det flere, både internt i politiet og blant samarbeidsaktørene deres, som peker på svært nedverdigende former for vold, som også ofte filmes og deles. Dette overlapper med andre utfordringer knyttet til sosiale medier, som deling av krenkende bilder, mobbing og utestenging, står det i rapporten.

– Når barn og unge utfører kriminalitet får det store konsekvenser for både utsatte, utøver selv og samfunnet. Politiet prioriterer å være til stede for å forhindre vold og rekruttering til kriminelle nettverk, sier politimester Ida Melbo Øystese i Oslo politidistrikt.

Funnene i rapporten får blant annet byrådsleder Eirik Lae Solberg til å reagere.

– Dette er en negativ utvikling som bekymrer meg, og den må møtes med samlet og forsterket innsats. Det betyr at politiet må få ressursene de trenger til å oppklare og forebygge kriminalitet, samtidig som vi må forsterke samarbeidet mellom politiet og kommunens forebyggende innsatser, sier han i en pressemelding.

Jane Bechmann Dahl jobber med forebygging av kriminalitet i Oslo politidistrikt. Hun er bekymret over at stadig flere unge blir anmeldt for volds- og vinningskriminalitet. (Politiet)

Høyt prioritert

Jane Bechmann Dahl, enhetsleder for forebygging i Oslo politidistrikt, forteller at de tar tallene i rapporten på alvor.

– Vi mener det er mest bekymringsfullt at det er en økning i volds- og vinningskriminalitet blant de yngste, i tillegg til at antall unge som er registrert på ti forhold eller mer i et kalenderår er økende, sier hun til Dagsavisen.

Dahl forteller videre at politiet prioriterer saker der gjerningspersonen er under 18 år, høyt.

– Å vise at kriminalitet får konsekvenser er en viktig del av politiets arbeid, sier hun.

Også forebygging av ungdomskriminalitet er noe som politiet bruker mye ressurser på, ifølge Dahl.

– Forebyggende arbeid for barn og unge er en hovedprioritet for politiet. Denne jobben gjøres i et godt tverrfaglig samarbeid. Vi klarer ikke å forebygge denne kriminaliteten alene, sier hun.

– Årsakene til at disse barna begynner med kriminalitet er sammensatte og komplekse. Det er flere faktorer som påvirker dem. Det betyr at tiltakene for å forebygge ungdomskriminalitet må være mangfoldige. Derfor er vi avhengig av et godt samarbeid med andre etater, som kommune, skole og barnevern, legger hun til.

Krimforsker Stian Lid mener arbeidet med å stanse ungdomskriminalitet må starte allerede i hjemmene. (Sofie Prestegård/Dagsavisen)

Mener rapporten kan gi et uriktig bilde

Rapporten ble presentert på SaLTo-konferansen onsdag, som samlet politi, SaLTo-koordinatorer i bydelene og Velferdsetaten, utdanningssektoren og andre som jobber med barn og unge i Oslo.

Krimforsker Stian Lid er blant dem som holdt et foredrag under konferansen. Lid er tilknyttet OsloMet og har de siste årene deltatt i flere evalueringer og forskningsprosjekter om forebygging av ungdomskriminalitet.

Han, i likhet med rapporten, understreker at det ikke nødvendigvis er slik at økningen i antall anmeldelser skyldes en reell økning i kriminalitet. Han mener det er viktig å se kritisk på politiets statistikk og forholde seg til flere ulike kilder.

– Rapporten synliggjør noen utviklingstrekk ved barn- og ungdomskriminalitet som er bekymringsfulle. Samtidig mener jeg at vi ikke kun kan bruke politiets statistikk som eneste grunnlag for å forstå utviklingen i ungdomskriminaliteten. Hvis man gjør det, tror jeg vi får inntrykk av at utviklingen er mer negativ enn den egentlig er, særlig for de yngste, sier han til Dagsavisen.

Han peker blant annet på at spørreundersøkelser som Ungdata ikke viser den samme økningen i voldssaker.

Likevel er han klar på at, ja, mye tyder på at det er en økt problematferd blant barn og ungdom i dag, og at dette bidrar til mer kriminalitet. Det er også enkelte tall i rapporten som han mener det er god grunn til å ta på alvor.

– Det som bekymrer meg er utviklingen innen grov vold og den lille andelen på to til tre prosent av de unge som begår mye kriminalitet, sier Lid.

Vil ha mer forebyggende arbeid rettet mot foreldre

Krimforskeren påpeker at det er flere måter en kan jobbe for å forebygge ungdomskriminalitet og få antall straffesaker ned.

– Vi vet at det i stor grad er sårbare ungdommer i levekårsutsatte familier som begår kriminalitet. Derfor er det viktig å ta tak i disse problemene for å bekjempe ungdomskriminalitet. Samtidig må man jobbe godt og intenst overfor de som allerede utviser problematferd med forebyggende tiltak. Man må ressurssette dem og få dem til å ta andre valg enn å gå inn i kriminalitet, sier han.

Han mener det allerede gjøres mye bra forebyggende arbeid i dag, som for eksempel Oslo kommunes satsing på mer gratis fritidsaktiviteter. Samtidig finnes det områder som kan forbedres.

– Jeg mener vi bør rette mer fokus på foreldrene og foreldrerollen. Det er de som er tettest på barna og de som er i best posisjon til å påvirke dem. Jeg tror det er et viktig satsingsområde som vi bør jobbe mye sterkere på fremover, sier han.

SaLTo

SaLTo (som står for «Sammen lager vi et trygt Oslo») er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samarbeidsmodell for å koordinere og samordne det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet overfor barn og unge.

Politirådet i Oslo er overordnet styringsgruppe for SaLTo-samarbeidet og godkjenner det overordnede handlingsprogrammet.

Oslo politidistrikt har siden 2006 utarbeidet årlige rapporter om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo kommune. Dette er kunnskapsprodukter som utarbeides i nært samarbeid med SaLTo-sekretariatet i Oslo kommune med representanter fra alle 15 bydelene og andre aktuelle kommunale tjenester.

Kilder: Oslo kommune & politiet

