Jernbanen stiller opp for ukrainerne

Det betyr ikke bare gratisreiser innenlands med Vy, SJ, Go-Ahead og Flytoget, men også at ukrainske flyktninger kan reise gratis inn til Norge fra både Göteborg og Östersund i Sverige.

Også i andre land

– Jernbanedirektoratet registrerte før helgen at togselskaper i flere europeiske land har innført ordninger hvor flyktninger fra Ukraina kan reise kostnadsfritt med tog fra grensepassering til bestemmelsessted i landet, mot å fremvise gyldig pass, forteller Ruth Høyland Jønsrud, kommunikasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

– Direktoratet tok på den bakgrunn kontakt med norske togselskaper for å høre om de hadde vurdert en tilsvarende ordning, og om de i så fall trengte formelle avklaringer fra direktoratet som kjøper av persontogtransport. Togselskapene hadde da allerede hadde satt i gang med dette på eget initiativ, fortsetter Jønsrud.

Så langt har strømmen av ukrainske flyktninger til Norge vært begrenset sammenlignet med hva andre land opplever, men Jernbanedirektoratet er forberedt på at dette kan endre seg.

– Foreløpig har vi ingen planer om å utvide ordningen. Per nå er volumet av flyktninger ikke større enn at det kan håndteres innenfor eksisterende kapasitet i togene. I vår dialog med togselskapene har vi kommunisert at vi tar en ny vurdering dersom omfanget blir større og eventuelt mer langvarig, opplyser Jønsrud.

Trenger bare pass

– I en så spesiell situasjon som vi har nå, er det naturlig at vi stiller opp og hjelper til, så lenge det ikke har kommet på plass noe ordentlig organisert apparat som kan ta imot flyktningene, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

– Noen flyktninger har allerede begynt å komme med togene våre. Hvor mange flere det kan bli, er vanskelig å anslå inntil videre, fortsetter hun.

Det eneste kravet Vy stiller til flyktningene fra Ukraina før de får reise gratis, er at de framviser ukrainsk pass eller nasjonalt ID-kort. Det samme er tilfellet for Go-Ahead, får Dagsavisen opplyst derfra.

For Vys del gjelder dette for togreiser på Østlandet, med lokaltog på Vestlandet og for reiser mellom Göteborg og Oslo.

For reiser med Vy på Bergensbanen, hvor det er obligatorisk plassreservasjon, kan ukrainske flyktninger få gratis plassbillett ved å oppsøke billettkontoret til Entur på Oslo Sentralstasjon og Bergen stasjon.

Vy har i tillegg et omfattende busstilbud, og også med ekspressbussene deres kan ukrainske flyktninger reise gratis. De vil i så fall bli tildelt sete av bussjåføren.

Gratis mat og drikke

SJ Norge trafikkerer sju togstrekninger i Norge, blant annet Dovrebanen og Nordlandsbanen opp til Bodø, men også Meråkerbanen som knytter Trondheim sammen med Åre og Östersund.

– Kan det bli mange ukrainske flyktninger på togene deres?

– Hvor mange det kan bli vet vi ikke, men vi tar imot alle ukrainske flyktninger som har behov for å reise med våre tog. De er velkomne til å reise med oss på alle våre strekninger, svarer Hilde Lyng, markeds – og kommunikasjonssjef SJ Norge.

– Vil dere tilby noe annet enn gratis transport?

– Hvis de ukrainske flyktningene som reiser med oss har behov for mat og drikke om bord i togene våre, vil de få dette gratis.

Om årsaken til at SJ Norge nå stiller opp på denne måten, svarer Lyng følgende:

– Som togoperatør er dette den måten vi best kan hjelpe ukrainske flyktninger i Norge på.

– Det er vondt å se tv-bilder av kvinner og barn på flukt, ødeleggelse og død, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor. (Nesvold, Jon Olav/NTB)

Støtte fra Bane NOR

Også Bane NOR har respondert på krigen i Ukraina.

– Vi har hatt en aktiv rolle i de europeiske jernbaneorganisasjonene siden invasjonen startet, forteller konsernsjef Gorm Frimannslund.

– Forrige mandag sendte vi støttebrev til våre kollegaer i Ukrzaliznytsia (Ukrainian Railways) hvor vi uttrykte vår støtte og tilbød hjelp. Vi fikk svar umiddelbart.

– De ba oss gjøre alt vi kan for å bistå dem og bidra til at russiske jernbaner ble suspendert fra de internasjonale organisasjonene, da jernbanen er en del av krigføringen, fortsetter Frimannslund.

Både Bane NOR og det nasjonale statseide jernbaneselskapet RZD i Russland, er medlemmer av Den internasjonale jernbaneunionen (UIC). UIC som fyller 100 år i år, har medlemmer på alle kontinenter og er blant annet kjent for å stå bak Interrail-tilbudet, som ble opprettet i 1972.

– RZD er nå suspendert av UIC, noe som betyr at de inntil videre ikke har mulighet til å koordinere seg med andre jernbaneaktører i Europa. Det er en beslutning vi støtter, sier Frimannslund.

Styrker toghjelpen

UIC har også suspendert det hviterussiske jernbaneselskapet BZD, etter at Hviterussland har stilt seg på Russlands side i krigen mot Ukraina.

Parallelt med det uttrykker UIC sterk støtte til UZ, jernbaneselskapet i Ukraina.

«De fortsetter å operere under ekstremt vanskelige forhold, og viser at jernbaner kan og må forbli en prioritert transportmåte for mennesker, inkludert humanitær hjelp og evakuering av flyktninger», heter det i en pressemelding fra UIC datert 8. mars.

Her påpekes det at også mange andre jernbaneselskaper nå yter en betydelig og imponerende innsats for å få fraktet ukrainske flyktninger i sikkerhet.

UIC har nå i tillegg opprettet en innsatsgruppe som bare skal jobbe med flyktningkrisa. Den skal se på:

Hvordan flyktningstrømmen kan styres.

Hvordan flyktningene skal mottas på jernbanestasjonene.

Hva som må til for å trygge sikkerheten til flyktningene.

– Følger situasjonen

Også administrerende direktør i Norske tog, Øystein Risan, er opptatt av situasjonen i Ukraina.

– Siden Norske tog bare leier ut tog til togselskap som trafikkerer i Norge, vil det i utgangspunktet ikke være mye vi kan bidra med. Men vi har sett at blant annet Vy nå tilbyr ukrainske borgere å reise gratis med sine tog i Norge, på samme måte som også DB (Deutsche Bahn, journ. anmrk.) gjør. Vi følger situasjonen nøye og vil bidra dersom det skulle bli aktuelt, sier Risan til Dagsavisen.

I Tyskland kan ukrainske flyktninger skaffe seg en gratis «helpukraine»-billett som ikke bare kan brukes i Tyskland, men også i en rekke andre land. Så langt er det snakk om Østerrike, Tsjekkia, Danmark, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Polen, Sveits og Italia, går det fram av nettsidene til Deutsche Bahn.

