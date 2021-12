Såpegründer Caroline Heyerdahl: – Ta julevasken tilbake!

Trodde du kanskje at julerengjøring tilhørte fortiden, og at vi i 2021 kan ligge på sofaen, att på til med god samvittighet, i stedet for å forberede julen? Trodde du julevasken tilhørte de som har støv på hjernen, og som ikke har bedre ting å bruke tiden på?

Da må du tro om igjen.

Dagsavisen Fremtiden er på besøk hos Caroline Heyerdahl i Drammen, selvutnevnt vaskekjerring og gründer av den økologiske såpeserien C-soaps.

Vinduene er grei skuring, og det er hyggelig med blanke vinduer til jul. Litt økologisk såpe på spray gjør susen, tørk og gni med en fille som du lett kan lage av en hullete duk. (Elisabeth Helgeland Wold)

Vekk med miljøgiftene

Men det er ikke i kraft av å selge sine produkter at hun fremmer julevasken. Carolines største lidenskap ER nemlig økologiske og sunne måter å gjøre rent på, med eller uten egne produkter. og hun er av typen som fordyper seg i forskningsrapporter om miljøgasser og inneklima, og blir glad når hun får ha-ha-opplevelser og avdekker behovet for rene rom.

– Julevasken er en fin anledning til å gjøre hovedrent. Selv om mange av oss har ryddet og vasket i snart to år allerede, på grunn av pandemien. Men også derfor er det viktig å gjøre rent, fordi vi er så mye hjemme.

– Jeg blir verre og verre, sier hun. Hvis hun går forbi en kobberkjele som er upusset, klør det i hendene og hun gyver løs med klut og bøtte så fort hun kan.

Én ting er at det er hyggelig å ha det rent og pent og blankt. Men det er også noe som er viktigere:

– Det viktigste vi kan gjøre for bedre helse og inneklima er å få ut støvet, forteller Caroline.

– Men stopp en halv, har vi ikke alltid hørt at det er sunt med litt støv i huset, da?

– Nei, nei, nei – støvet inneholder miljøgifter, svarer Caroline.

– Dette er det fint å skape en bevisstgjøring rundt.

Hun forteller om hormon-hermere som må vekk, og viser til en forskningsrapport fra NILU (Norsk institutt for luftforskning). Hormon-hermere har utilsiktet effekt på menneskers og dyrs hormonbalanse.

– Vi bor oss syke, sier Caroline. Hun ramser opp hvor miljøgiftene finnes; i møbler, i veggmaling, i konvensjonelle vaskemidler, tekstiler, byggematerialer og de fleste hus er isolert med plast.

– Vi må rett og slett fokusere på at hygiene er helse. Kanskje man skal tørre å si at det siste du vil ha er støv på hjernen, fordi det er skadelig.

Caroline viser hvordan man bruker klutens mange sider under vasking. Bretter man to ganger har man åtte vaskeflater. (Elisabeth Helgeland Wold)

Gjorde rent i stue og fjøs

– I gamle dager besto julerengjøringen av å få bort sot fra tak og vegger, og rengjøringen hang sammen med renselse og religion – man vasket til høytider, både i hus og fjøs. De hang opp halm og gjorde det fint overalt, gran og einer skulle dufte godt, og alt dette ga gode signaler for fruktbarhet og gode avlinger. Man skulle jobbe til man knelte, og på julaften, da jula ble ringt inn, da var alt klart, og man kunne feire jul i 20 dager, uten å tenke på å vaske.

Caroline forteller med innlevelse og begeistring fra samfunns- og kulturforsker Eilert Sundts (1817–1875) fortellinger og undersøkelser, og om hans skriverier fra gamle dagers tradisjoner.

– Men den gangen hadde man ikke forstått at sykdom hang sammen med bakterier, vi vet jo bedre nå.

Støvsug ofte - det tar vekk miljøgifter som befinner seg i lodottene. Og putt gjerne et par dråper eterisk olje på støvsugerposen, det gir deilig duft. Det finnes mange deilige dufter å velge blant. (Elisabeth Helgeland Wold)

Vaskekjerring med solid såpebakgrunn

Caroline Heyerdahl startet sitt såpe-eventyr for sju år siden. Hun var førstemann ut i Norge med økologiske og giftfrie såper til husholdningen. Som i tillegg så pene ut og som luktet godt – Caroline er også opptatt av duft og estetikk. Og selv om hun, vaskekjerringa som hun kaller seg, har stor suksess og omsetter for flere millioner, tar hun stadig på seg forkle og reiser rundt til folk og fe med sitt glade vaskebudskap. Og mange av hennes tips inneholder ikke såpe i det hele tatt, selv ikke hennes egne økologiske.

– Man kan gjøre en kjøkkenfjøl ren og fin ved å bruke grovsalt og sitron, for eksempel, sier Caroline.

Og det funker, undertegnede har prøvd.

– Og man kan lage deilig duft i huset med litt appelsinskall, en kvist rosmarin og en kanelstang i en kasserolle på komfyren – på svak varme.

Caroline er opptatt av hele spekteret når det kommer til et godt inneklima, det skal også lukte godt.

Et annet tips er å tilsette et par dråper eteriske oljer i støvsugeren.

Økologisk såpegründer Caroline Heyerdahl fra Drammen forteller hvorfor det er viktig å ta julevasken tilbake. (Elisabeth Helgeland Wold)

– Da blir det godlukt overalt etterpå, lover Caroline som likevel og i tillegg sverger til god, gammeldags lufting.

– Åpne vinduene, folkens! Og her kommer noe mange stusser på; ikke re sengen med en gang du står opp. Sengetøyet inneholder masse fukt, midd og støv. Ta heller en sjokklufting først. Så kan du strekke laken og riste dyner og puter etterpå, og heng gjerne dynen ut til lufting i vinduskarmen en gang i uken, er Carolines råd.

Og så kluten, da. Kjøkkenkluten bør nemlig skiftes ut hver dag, er Carolines råd.

– Hver eneste dag?

– Ja, kjøkkenkluten er en bakteriebombe. Men du kan lage egne kluter av gamle duker eller gardiner, foreslår såpe-gründeren entusiastisk, og legger til:

– Så kan du legge kluten i vaskemaskinen når du går og legger deg, og sørg for et lager med kluter.

Carolines klut-lager. C-soaps har en sydame i København som lager kluter av gamle håndklær, duker og gardiner. - Men man kan fint lage det selv, også av en gammel t-skjorte eller underbukse, sier Caroline. (Elisabeth Helgeland Wold)

Julens vasketips:

Komfyren: Sett ovnen på 50 grader og vent til den er varm, da løses fett og smuss opp. Fukt en naturklut med litt økologisk såpe og vask over. Finn fram skrubbekrem, skum opp og jobb nedenfra og oppover- Skrubb, skyld og tørk bort med en våt klut, bruk hva det skal være av såpe, men ikke for mye kjemikalier.

Skrubb med giftfri såpe. Den sterkeste i familien rådes til å gjøre denne jobben. (Elisabeth Helgeland Wold)

Kjøkkenviften: Legg i bløt i kokende vann i vaskekummen, med litt giftfri såpe. La ligge i noen minutter før du vasker rent og tørker.

Kjøkkenviften er også viktig å rengjøre. (Elisabeth Helgeland Wold)

Skift kjøkkenkluten ofte, gjerne hver dag (en klut kan være en bakteriebombe). Dropp mikrofiber, lag kluter av gamle håndklær eller duker.

Tørk over kjøkkenbenkene hver kveld før du legger deg.

Tenk generelt; Hvordan bruke bedre produkter, og mindre mengde

Du trenger ikke vaske hele duken, bare stedet der flekken er. (Elisabeth Helgeland Wold)

Vask av flekker: Vask bare duker der det er flekk, det er ikke nødvendig å vaske hele duken. Bløtlegg og vask med såpe uten kjemikalier.

Lufting: Sett opp vinduet, heng ut dyne og pute i kulda, støvsug overmadrass, temperaturer under minus dreper midd, lufting i fem timer.

