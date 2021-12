Imponerer juleselskapet uten kjøtt: – Vi har jo laget flettebakst før, men ikke som denne

Det var få som kunne tenke seg en jul uten ribbe eller pinnekjøtt i 1977. Men Bjørn Olav Nordahl fra Drammen var en av dem. I 44 år har han spist vegetarisk nøttestek på julaften, men med en tvist.

– Jeg har tre voksne døtre som SKAL ha pappas nøttestek. Oppskriften er fra min mor og så har jeg utvida litt, forteller journalist og forfatter Bjørn Olav Nordahl.

Han var 14 år da han kom hjem og fortalte at han hadde blitt vegetarianer. Men det var ikke mye vegetarisk matinspirasjon å finne, så da skrev han like så gjerne to vegetariske kokebøker selv.

– Det var egentlig ikke så vanskelig å fortelle at jeg hadde blitt vegetarianer, fordi mora mi alltid hadde vært opptatt av mye grønnsaker. Faren min synes det var trist på grunn av pinnekjøttet som vi alltid hadde til jul, han var sunnmøring.

Bjørn Olav Nordahlø er vegetar-veteran med 44 års fartstid. Nå deler han tips og oppskrifter på vegetarisk julemat med Dagsavisens lesere. (Privat)

Uvanlig tilbehør

Men faren lagde sin berømte kålrotstappe helt til han var i 90-åra, og den får stå fremdeles stå på julebordet hos familien Nordahl. Nå heter den «farfars kålrotstappe».

– Som de fleste andre er også vi en familie med kjære tradisjoner til jul, så ved siden av nøttesteika blir det selvfølgelig brun saus og rødkål, inspirert fra min danske svigermor, og så har vi smørdampa brokkoli, gulrøtter og blomkål. Og så rosenkål, gjerne smørdampa, den også.

De har også en annen dansk tradisjon på julebordet hos Bjørn Olav Nordahl og familien – potetgull.

– Maarud salt potetgull, det har vi ved siden av, slik det er vanlig i Danmark.

[ Imponer gjestene med denne vegetariske hverdagsmaten ]

Bjørn Olavs pekanøttrull, med lagvis spinat, feta og rødløk, og som stekes i folie. - Kanskje denne er for litt viderekomne sier Bjørn Olav Nordahl. (Bjørn Olav Nordahl)

En konfliktfri vegetariansk jul

Å få en vegetarianer i huset er ikke lenger så uvanlig. Selv om Nordahl ikke spiser kjøtt eller sjømat, spiser han ost, melk og egg.

– Unge idealister ser rart på meg når jeg forteller det, litt sånn «Er du BARE vegetarianer»?

– Hva vil du si til foreldre som har fått en eller flere vegetarbarn i huset?

– Noen foreldre synes det er trist at husets barn ikke lenger vil spise kjøtt, men vær litt smarte da! Si for eksempel; Selvfølgelig skal vi tilrettelegge for det, kom gjerne med innspill og be ungene bidra med matlagingen sjøl, råder Nordahl.

Han tror ikke det trenger å bli konflikt mellom idealist-barn og foreldre.

– Vi må heller se hvor vi kan møtes, det er kosen som teller.

Oppskriften på Nordahls nøttestek og andre nye julefavoritter finner du nederst i saken.

Bjørn Olavs tradisjonelle nøttestek (Bjørn Olav Nordahl)

Ikke pekefinger

Bjørn Olav har til og med tilbudt seg å lage pinnekjøtt til sine tre svigersønner.

– Men de sier nei takk, de vil også gjerne spise nøttesteika. Så du skjønner ambisjonen min er at folk ikke skal savne kjøtt. Og folk trenger heller ikke bli vegetarianere, men en omlegging i retning plantebasert kosthold for at både klima, helse og dyr skal få det bedre. Vi har mye å hente på å produsere økologisk mat, slår Bjørn Olav fast, og avslutter;

– Vi kommer ingen vei med pekefinger, men planeten vår tåler ikke mer av det industrialiserte landbruket. Samtidig kan vi heller ikke drive alt helt vegetarisk fra nord til sør. Vi er alle tjent med at vi møter hverandre og møter utfordringen med hensyn til klima, natur og miljø i fellesskap.

[ Derfor kan det være helseskadelig å re opp senga når du står opp ]

Veganergutta kaller de seg, samboerne Gard Flydal Rorgemoen og Minn Saung Thit Aung Zaw. De ble veganere for tre år siden og har stor suksess på Instagram. (Privat)

Nykommere med grønn suksess

To som er ganske ferske på den grønne matfronten er Minn Saung Thit Aung Zaw og Gard Flydal Rorgemoen. De kaller seg «Veganergutta» og har på litt over ett år fått 15.000 følgere på Instagram.

På julaften spiser de to også nøttestek, men har ikke tradisjonen riktig inne, siden dette bare blir tredje året.

– I starten var reaksjonene litt sånn, «Oi, hva er det du har med?» i juleselskapet, og man kjenner jo litt på at man bryter tradisjoner. Men nå når vi inviterer venner og familie, forsvinner nøttesteken med én gang. Så vi har på mange måter blitt opptatt av å skape nye tradisjoner, og får full forståelse fra familien.

– Hva er den beste veganske julematen?

– Nøttestek med masse tilbehør, «vegisterkaker», potetgrateng og surkål og en deilig vegansk brun saus. Men her om dagen fant vi på en ny hit. En egenkomponert pestokrans som ble kjempegod, forteller Rorgemoen.

– Vi hadde jo sett en del kranser, men det hadde jo vært godt med noe inni, syntes vi, så vi lagde den med fyll. Vi har jo laget flettebakst før, men ikke som denne, den er litt inspirert av Biff Wellington, legger Zaw til.

Veganergutta har flere tips til smakfulle retter som kan serveres til jul; fylte auberginer, surkål som de ikke lager selv, men som de har lyst til å lage, og kålrabistappe.

– Man får god julestemning uten pinnekjøtt også.

[ Ekspertenes beste sparetips for unge: – Like sikkert som banken. Null risiko ]

Fylte auberginer fra Veganergutta kan være den aller beste julemat, mener Minn Saung Thit Aung Zaw og Gard Flydal Rorgemoen. (Veganergutta)

Kjøttsug og utskeielser

Men overgangen for paret i 20-årene fra animalsk til vegansk mat var ikke bare enkel.

Veganergutta innrømmer at de i starten gikk på et par kjøttsmeller før rutinene satt og suget forsvant.

– Og én gang skeia vi ut med ostepizza, sier Rorgemoen og ler. Men heldigvis var vi to, så kunne vi minne hverandre på hvorfor vi velger å spise grønt, og da ble det lettere, tror de.

– Hva savner dere mest?

– Fisk og ost, sier Rorgemoen.

– Jeg elsket kjøtt tidligere, men suget har lagt seg. Kjøtt frister meg ikke lenger, jeg ser ikke på det som mat mer, sier, Minn.

– Hvordan var overgangen for dere, var det sånn kutt kjøtt med én gang eller gradvis?

– Den skjedde gradvis, det var jo ikke bare-bare, vi spiste jo ost og melk uten å tenke over det. Det ble en prosess hvor vi kunne hjelpe og støtte hverandre, forteller Gard.

[ Iselin Guttormsen har fått nok av negative kommentarer rundt utseendet sitt ]

Pestokrans fra er god julemat for alle, sier Veganergutta. (Veganergutta)

En grønn stemme fra gutta

De forteller at de forsøker å normalisere selve ordet veganer, som de mener mange oppfatter som ekstremt.

– Målet er å inspirere med maten vi lager. Dessuten syntes vi det det manglet en stemme fra gutta som fronter vegansk mat, da det hittil stort sett har vært inspirerende kvinner på banen.

Hvis de to skal gi tips til andre som har lyst til å vende kosten mot en grønnere tilværelse:

– Se for deg den beste retten du vet, og tenk hvordan du kan lage den vegansk, altså prøv å «veganisere». Og så kommer man til slutt i mål, tror de to.

– Og være litt snill mot deg selv, om du ikke finner for eksempel vegansk smør, så bruk vanlig smør, alle monner drar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Veganergutta går mot sin tredje jul som veganere. Interessen for matlaging har de hatt litt lenger. (Minn Saung Thit Aung Zaw )

---

Juleoppskrifter

Bjørn Olavs nøttestek (vegetar):

200 g malt kapteinskjeks, 100 g malt hasselnøtter, 100 g valnøtter, 3 egg, 6 dl melk, 1 løk, 1 terning grønnsakbuljong, 1 dæsj ketsjup, litt salt.

Bjørn Olavs tradisjonelle nøttestek (Bjørn Olav Nordahl)





Slik gjør du: – For å si det sånn, dette er så lett at selv mor får det til, sier Bjørn Olav.

Kjør kjeks og nøtter på hurtigmikser, slik at alt blir finmalt, bland deretter i bolle.

Grovhakk løken, hiv den i hurtigmikseren sammen med resten av ingrediensene. Og kjøyr.

Bland alt sammen med kjeks og nøtter, bruk gjerne håndmikseren.

Kle en brødform med bakepapir.

Stekes midt i ovnen på 200 grader i 65 minutter.

Veganerguttas pestokrans (vegan):

Pestokrans med soppfyll 4 porsjoner, 1 time – 1,5 time.

Deig (eller 2 stk. store pizzabunn-ruller. Ikke tynn bunn)

5 dl hvetemel

1 pk. tørrgjær

2,5 dl vann

2 ss vegansk smeltet smør

1,5 ts. salt

Soppfyll

500 g sjampinjong

2 stk. gulrot

1 stk. gul løk

100 g spinat

1 ss vegansk smør

50 g revet vegansk mozzarella (valgfritt)

Pesto (eller 2 stk. ferdigpesto fra f.eks. Helios)

30 g pinjekjerner

70 g basilikumblader

2 hvitløksfedd

2 ss sitronsaft

2 ss olivenolje

2-3 ss vann

1 ts. havsalt

Kvernet pepper

Topp med granateple og dine favoritturter.

Pestokrans fra er god julemat for alle, sier Veganergutta. (Veganergutta)

Hva du gjør:

Start med deigen ved å blande alle ingrediensene. Ha i mer mel dersom deigen er for klissete. La stå under et forkle i 1 time.

Lag pesto ved å blande alle ingrediensene i en blender. Smak til med salt og juster med vann/olje for en jevnere pesto.

Skru nå ovnen på 225 C, over- og undervarme.

Start på soppfyllet ved å kutte sjampinjong, løk og gulrot i mindre biter. Stek i en stor kjele med litt olje. Når alt er godt stekt, har du i spinat og revet ost. La stå på lav varme.

Når deigen er ferdighevet, kjevler du ut en tynn deig. Klipp så ut en papirtrekant (str.: b 20 cm, h 23-25 cm), legg over deigen som en mal og skjær ut 8 stk. trekanter.

Legg trekantene formet som en stjerne på et stekebrett med bakepapir.

Dekk så deigen med pesto før du har på fyllet. Legg fyllet langs enden av hver trekant og fordel fyllet.

Brett så kortsiden inn av hver trekant, slik at fyllet synes mellom hver form. Avslutt med å pensle pesto på toppen.

La stå i ovnen i ca. 15-20 minutter til skorpen får farge.

Dryss over urter og granateple, og server med den julematen du foretrekker.

---