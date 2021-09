Dette er Hanne-Lenes vegetariske høstfavoritter

– Jeg får litt færre spørsmål om dette med proteiner i kostholdet, etter sju år har folk begynt å skjønne at vegetarisk kost er bra ernæringsmessig . De fleste forstår også at mat har stor innvirkning i klimaspørsmålet, men for tre, fire år siden var det ikke mange som så den sammenhengen.

Hanne-Lene Dahlgren har brukt de siste sju årene på å fremme et vegetarisk kosthold. - Man trenger ikke velge enten eller, men både og, og mer grønnsaker, sier hun. (Privat)

Vegetarentusiast og prisvinner

Drammens-gründeren kaller seg selv vegetarentusiast, og i tillegg til de to kokebøkene sine, deler hun hyppig oppskrifter på Instagram, nett og i podkasten hennes.

Denne uka fikk hun enda en bekreftelse på den grønne bølgen som skyller over landet vårt. Hanne-Lene vant en sosiale medier pris, og ble nominert til Vixen Influencer Awards, i fire (!) kategorier. Dette er en kåring av Norges beste «influencere», det vil si bloggere og andre enkeltpersoner som inspirerer og påvirker holdninger og handlinger.

Ikke enten-eller

Vi ser det på antall restauranter som tilbyr vegetarretter, og merker det på butikkutvalget. I bryllup og konfirmasjoner har det nærmest blitt en selvfølge at gjestene kan spise vegetarisk. Hva har skjedd, hvordan har vegetarmat gått fra sært til normalt?

– Flere og flere har nå opplevd å få servert et skikkelig godt vegetarisk måltid, og man skal ikke undervurdere hva én god matopplevelse har å si, understreker Hanne-Lene.

Man kan absolutt være vegetarentusiast, og likevel ha pepperoni på pizzaen. — Hanne-Lene Dahlgren

Hun tror også det er viktig å ikke sette folk i bås ved å si at man enten må holde seg helt borte fra kjøtt, eller være kjøttetende. Å fronte det å være “vegetarentusiast” skaper en lavere terskel for å kutte ned på kjøttet, uten å kutte det helt ut, mener Hanne-Hele. Selv om hun selv har kuttet helt ut kjøttet, er det ikke viktig for henne å fronte det.

– Jeg kaller meg derfor vegetarentusiast, som egentlig bare betyr at man digger vegetarmat. Man kan absolutt være vegetarentusiast, og likevel ha pepperoni på pizzaen innimellom og ribbe på julaften Det viktigste for meg er å være en inspirasjon som viser at vegetarmat kan være minst like godt som mat laget av dyr.

En gradvis overgang

– Er det mange som først har begynt med litt vegetarisk kost, og så kuttet helt ut kjøtt, og blitt «hekta»?

– Ja, de fleste går ikke fra altetende en dag til veganer dagen etter, og det gjaldt heller ikke meg, informerer Hanne-Lene.

Det beste tipset mitt til de som er skeptiske er å fokusere på mer av, ikke mindre av. Så fyll på med mer grønt i så mange måltider du bare kan, så blir det suksess. — Hanne-Lene Dahlgren

Hun brukte seks uker på å utforske et grønnere kosthold, og etter dette gikk hun all in, som hun sier. Hanne-Lene forklarer videre at det er litt som med løping, at man først lærer seg å jogge, før man løper maraton.

– Men det er faktisk superlett å spise plantebasert når man kan det, så det er ikke som å løpe maraton hver dag. Det beste tipset mitt til de som er skeptiske er å fokusere på mer av, ikke mindre av. Så fyll på med mer grønt i så mange måltider du bare kan, så blir det suksess!

Hanne-Lene Dahlgren reiser rundt for å inspirere flere til å finne vegetarentusiasmen. Her fra Kristiansand tidligere i denne uka. (Privat)

Forskning fremmer et grønnere kosthold

Den ferske rapporten fra Helsedirektoratet, underbygger at et plantebasert kosthold er det sunneste. I et intervju med Aftenposten, sier lederen i Nasjonalt råd for ernæring at et vegetarisk eller vegansk kosthold passer bra med de norske kostrådene.

– Dette er jo egentlig ikke nytt, vi har visst i mange år at frukt, grønt, belgvekster, fullkorn, nøtter og frø er fordelaktig for helsen. Samtidig er det mange markedskrefter som ønsker å påvirke deg til å spise noe annet, og som derfor jobber mot at dette budskapet skal komme fram. Derfor er slike offentlige uttalelser veldig viktig.

Klimamerking av matvarer

– Vi ser også stadig at merking av mat er en viktig informasjon og veiledning til forbrukeren. Og nå kommer klimamerkingen også for fullt, hvor viktig er det?

– Det at store aktører klimamerker sine produkter er en stor del av løsningen, sier Hanne-Lene, som mener at klimamerking burde være påbudt.

– Så kan jeg som forbruker gjøre et valg om hvordan mine innkjøp påvirker verden, på lik linje som det merkes med næringsinnhold, for at jeg skal vite hva jeg putter i kroppen.