Ordfører Tore O. Hansen (H) bekrefter at han er medlem

Lokale nyheter

Det skriver Drammens Tidende mandag kveld.

I et innlegg postet på Dagsavisens debattflate Nye Meninger mandag ettermiddag skriver Jan M. Moberg rettet til Drammen Høyres leder Fredrik A. Haaning:

"Du kan sikkert bli en god ordfører. Men du må altså ikke se til meg for å orientere deg om hva som er rett og galt i det sammensuriet som nå pågår. Stak heller ut en vei du selv står for. En tydelig indre kraft – som kan inspirere oss andre – og bidra til å vise vei ut av det (jeg anser som) uføret vi nå står i.

Da tror jeg du vil ha enda større sjanse til å nå målet om å få bære ordførerkjedet."

Regner med å få mer tid

I samme innlegg skriver Moberg at han ikke har sett medlemslistene, men heller ikke sett Tore O. Hansen i lokalene til klubben.

"Det taler til hans integritet", skriver Moberg.

Overfor Drammens Tidende sier Opdal Hansen at han ikke har vært aktiv i klubben selv om han er tatt opp som medlem. Om hvorfor han da ser noen vits i å være medlem, svarer han:

- Fordi jeg ikke stiller til gjenvalg til bystyret, og regner med å få mer tid etter hvert.

- Er ombud for hele befolkningen

Varaordfører og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Drammen, Eivind Knudsen, har ikke vært kjent med ordførerens medlemskap, og synes ikke det er en god nyhet.

- Jeg synes det er uheldig både at ordføreren og andre fremtredende politikere i Drammen er med i et lukket forum som dette. Når mange maktpersoner møtes, er det fare for at man legger premisser for hva som senere skal skje i samfunnslivet. Og jeg tror det er klokt for alle oss som utøver en offentlig ombudsrolle for hele befolkningen, at vi viser tydelig at vi er det for hele befolkningen - og ikke stiller spesielt opp for denne type lukkede forsamlinger, sier Knudsen.

Fredrik A. Haaning har lest innlegget, men ønsket ikke å kommentere det fordi han har sittet i møte hele ettermiddagen.

Dagsavisen Fremtiden har forsøkt å få ordføreren i tale siden kl. 13, men han har ikke besvart telefoner eller sms.

- Det er bare å ønske lykke til. Opdal Hansen er en bra mann. Kanskje han kan bidra til litt klokere beslutninger for klubben videre, sier Jan M. Moberg til Dagsavisen Fremtiden.

Saken er oppdatert.