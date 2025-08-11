Angrepet på Al Jazeera-journalister: – Opprørende og fullstendig uakseptabelt

Eide sier at over 200 journalister og mediefolk er allerede drept i Gaza, noe som gjør Gaza til det farligste stedet i verden å være reporter.

– Journalister spiller en avgjørende rolle i å samle og dele informasjon under væpnede konflikter og må beskyttes særskilt. Når journalister angripes med overlegg, er det ikke bare angrep på dem direkte, men på selve ytringsfriheten, sier Eide.

Al Jazeera sier to reportere og tre fotografer er drept på Gazastripen. En av dem er profilerte Anas al-Sharif, som Israel hevder ledet en Hamas-celle.

Nyhetskanalen sier 28-åringen og fire andre av deres ansatte – reporter Mohammed Qreiqeh og kameramennene Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal og Moamen Aliwa – ble drept da et telt for journalister utenfor Shifa-sykehuset i Gaza by ble truffet.

Sykehusdirektøren sier angrepet fremsto som målrettet.

Utenriksminister Eide sier at journalistene har gjort en spesielt viktig jobb i Gaza, hvor Israel nekter internasjonale journalister tilgang.

– Dette gjør dem til hele verdens øyne, legger han til.

Israels hær (IDF) bekrefter at Sharif ble drept i angrepet, og de anklager ham for å ha tilhørt Hamas, mens han «utga seg for å være journalist i Al Jazeera».