Hvis rød-grønn side skal vinne, trengs det mobilisering

Sommeren er over, de første meningsmålingen er begynt å komme. Med Arendalsuka, som starter i dag, vil det komme en liten flom av både meningsmålinger og politiske analyser.

Men bildet fra før sommeren virker så langt å bare være forsterket.

Tre ulike aksjonsgrupper jobber med samme mål: At høyresiden skal vinne valget.

Fremskrittspartiet gjør det svært bra. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre gjør det betraktelig dårligere. På målingen før helgen var FrP inne på Stortinget med 46 mandater.

Høyre, KrF og Venstre hadde 35 mandater – til sammen. Det er en stor maktforskyvning i norsk politikk. Aldri har vi hatt en situasjon i norsk politikk hvor Frp både er så stort og hvor de andre blå partiene er så lite motvillige til å gi Frp makt.

Ikke bare gjør det sannsynligheten for en Listhaug-ledet regjering betraktelig større. Det gjør at en borgerlig regjering, uansett statsminister, vil ha FrP som politisk tyngdepunkt.

Det rød-grønne flertallet er syltynt på meningsmålingene nå. Det er bare ett mandats forsprang på Stortinget. Det kan veldig fort vippe i borgerlig favør. Med så tette marginer blir dette blir et mobiliseringsvalg uten like, hvor evnen til å få ut folk som er sympatisk innstilt til å stemme avgjør.

Her ligger både utfordringen og muligheten for rødgrønn side. Mens høyresiden har rike onkler, har det aldri vært pengene som har vært tungen på vektskålen for rødgrønn side, det er noe annet som avgjør: Folkelig politisk ståpåvilje og engasjement. Alle som banker på dører, deler ut flyers på torget, snakker med folk rundt lunsjbordet på jobb.

Historien viser at det er slik valg vinnes.

Ulike pengesterke aktører på høyresiden jobber nå beinhardt for å påvirke på en måte vi ikke har sett maken til i norsk politikk tidligere. Tre ulike aksjonsgrupper jobber med samme mål: At høyresiden skal vinne valget og at skatten på formue og laks skal fjernes.

De siste ukene har vi sett noen av de samme kreftene i spill. Da gjennom at diverse milliardærer, som aldri tidligere har uttrykt sympati med KrFs verdigrunnlag, nå gir nesten ti millioner i støtte til partiet for å oppnå sine politiske mål. Det er mye penger i norsk politikk.

Når pengeinteressene er kommet inn i politikken så tydelig, blir vanlige folks mobilisering enda viktigere.

Mye står på spill. Hvordan en Listhaug-regjering vil se ut er det vanskelig å vite nøyaktig, men som vi har analysert i Agenda vil et slikt politisk flertall forandre noen fundamentale trekk ved samfunnet vårt.

En ting er hvordan det vil ramme lommeboken: dyrere barnehage, dyrere tannlege, sykelønnskutt, dyrere fagforeningsmedlemskap, dyrere bøker, dyrere kredittkort og dyrere ferjereiser.

Selv hvis man legger sammen alt dette, er det ikke nok til å finansiere å fjerne formuesskatten, som vil øke ulikheten betraktelig.

Så er det andre sider av politikken: Hva skjer om fjerner søndagen som annerledesdag? Hvis vi privatiserer NRK, Norsk Tipping, Vinmonopolet og enda mer av jernbanen? Hvordan blir Norge hvis hallikparagrafen tas bort, og det både blir lov å drive bordell, og dessuten reklamere for det?

Alle disse tingene virker fjernt og rart, men det er altså programfestet politikk for Frp, som kan bli gjennomført hvis disse målingene slår til.

Norge som et lite land med lav ulikhet og høy tillit langt nord i Europa, er blitt formet av folkelige organisasjoner – som arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen og bondebevegelsen – som har brukt demokratiet vårt på tross av hva pengesterke interesser har ønsket seg.

Folk som ønsker å utvikle dette annerledeslandet vi fremdeles er, bør diskutere høylytt om stort og smått. Men de bør også huske at det store veiskillet i dette valget handler om forskjellen mellom blokkene. Det er tydeligere enn på lenge.

