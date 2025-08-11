Vil ha flere i barnehage, SFO og arbeidsliv

Når var din politiske oppvåkning?

– Jeg tror det startet på en reise til Venezuela med familien som 13-14-åring, da jeg lot meg begeistre av noen litt yngre gutter som solgte limonade. Det gjorde at jeg selv forsøkte meg med en liten vaffelbedrift. Men det slo meg da at uansett hvor flinke de er og hvor hardt de står på, ville de trolig aldri få muligheter i livet på grunn av stor fattigdom der de bodde. Det gjorde noe med meg.



Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?