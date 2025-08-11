Nå skal det stemmes: – Det haster for Høyre og småpartiene
Flere forhåndsstemmer enn før samt profilen på en typisk forhåndsvelger tyder på at disse partiene bør få opp dampen, mener valgforsker.
Partileder Erna Solberg og Høyre har en jobb foran seg for å ta igjen oppslutningen både Ap og Frp har blant velgerne.
FOTO: Terje Pedersen / NTB
Innenriks
– Det forhåndsstemmes mest i byene, så partier med størst andel velgere i byer og sentrale strøk er nok dem det haster mest for å øke oppslutningen raskt, sier valgforsker Peter Egge Langsæther ved UiO.
Langsæther er postdoktor i statsvitenskap, med velgeratferd, valgforskning og sosiale gruppers politiske atferd som sine ekspertfelt.
Han opplyser at den typiske forhåndsvelgeren også er ung og kvinne. Og det er færre Senterpartiet-velgere som stemmer på forhånd.