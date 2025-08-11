Nå skal det stemmes: – Det haster for Høyre og småpartiene

Partileder Erna Solberg og Høyre har en jobb foran seg for å ta igjen oppslutningen både Ap og Frp har blant velgerne. FOTO: Terje Pedersen / NTB

– Det forhåndsstemmes mest i byene, så partier med størst andel velgere i byer og sentrale strøk er nok dem det haster mest for å øke oppslutningen raskt, sier valgforsker Peter Egge Langsæther ved UiO.

Langsæther er postdoktor i statsvitenskap, med velgeratferd, valgforskning og sosiale gruppers politiske atferd som sine ekspertfelt.

Han opplyser at den typiske forhåndsvelgeren også er ung og kvinne. Og det er færre Senterpartiet-velgere som stemmer på forhånd.

