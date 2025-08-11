Prisene steg med 3,3 prosent det siste året – økonomene tror på rentekutt i september

– Prisutviklingen på energi- og matvarer bidro betydelig til at veksttakten i konsumprisindeksen (KPI) økte fra juni til juli. Prisene på drivstoff og mat steg raskere fra juni til juli i år sammenlignet med i fjor. Samtidig falt strømprisene mindre i år enn for ett år siden. Samlet sett trekker dette veksttakten i KPI oppover, sier Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant annet steg prisene på bensin og diesel kraftig fra juni til juli, mye på grunn av oppgang i oljeprisene i forbindelse med uro i Midtøsten.

Ser man på den såkalte kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er justert for avgiftsendringer og uten energivarer, ligger denne på 3,1 prosent. Dette er i tråd med Norges Banks forventninger.

Sjeføkonomene tror Norges Bank holder seg til kursen

– Det at tallene kom inn litt høyere enn det Norges Bank har lagt til grunn, kan det gjøre det litt mer utfordrende for Norges Bank med rentekutt i september, spesielt i kombinasjon med svakere norsk krone, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

Han tror likevel at kjerneinflasjonen taler til fordel for rentekutt. Det gjør også kollegene.

– Samlet var dette som ventet av Norges Bank og dermed nøytralt for rentebanen, sier makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken Capital Markets til Dagens Næringsliv.

– Nøkkeltallene har ikke vært særlig annerledes enn Norges Bank har lagt til grunn. Dermed er det ingen grunn til å avvike fra planen, og det tilsier at neste rentekutt kommer i september, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie til E24.

Matvareprisene steg mye

Matvareprisene steg hele 4,4 prosent fra juni til juli, og på årsbasis har disse prisene nå steget med 5,9 prosent.

– Økte matpriser i juli passer godt med mønsteret vi har sett over tid, hvor prisendringer fra leverandørene innfases denne måneden. Samtidig er årets prisvekst i juli blant de høyeste vi har sett, til tross for signaler fra bransjen om at de vil bort fra denne ordningen med fast tidspunkt for prisforhandlinger, sier Kristiansen.

Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat eller klær, og tjenester som bussbillett eller frisør, har steget over tid. I juni var prisveksten på 3 prosent, som var på det jevne med mai måned.