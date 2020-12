Hvem: Robin Hansson (28)

Hva: SV-politiker og bystyremedlem i Kristiansand.

Hvorfor: Reagerte sterkt på at Discovery avpubliserte «Nissene over skog og hei», etter rasismeanklager rettet mot karakteren «Ernst-Øyvind», som er malt mørk i fjeset.

Robin! Du skriver i VG at du er dritt lei at andre blir krenka på dine vegne. Ikke barnemat å ytre seg om «black-face»?

– Nei, det satt langt inne å skrive den kronikken. Jeg har jo sett hvor polarisert og betent debatten er blitt. Det er veldig lett å bli tillagt meninger og holdninger man ikke har.

Ja. også lurer jeg på..

– Først vil jeg bare si: tradisjonene som ligger bak «blackface» er forkastelig og en fullstendig uakseptabel måte å fremstille afrikanere på. Men jeg er veldig skeptisk til å importere amerikansk identitetspolitikk. Dette er Norge. Vi bør bekymre oss over ytre Høyres fremmarsj i hele den vestlige verden og institusjonell rasisme i Norge. Det har jo vært en rekke eksempler på at sentrale FrPere har kommet med ytringer som bidrar til rasisme og fremmedfrykt. Da trenger vi ikke å lete etter dårlige intensjoner i ti år gamle sketsjer.

Hvorfor tror du Discovery fjerna «nissene over skog og hei»?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg synes det er uheldig. Det er en feig måte å ta del i en viktig diskusjon på, og jeg tror ikke sensurering er veien å gå. At en hvit person ikke skal kunne iscenesette seg som noen med en annen etnisk bakgrunn, det synes jeg er ekskluderende og sensurerende.

Discovery har uttalt at black-face ikke hører til på skjermen i 2020. Du har brukt ordet «krenkelseshysteri», hva legger du i det?

– Jeg opplever at mange lett føler seg krenka når de blir latterliggjort. Det burde det være rom for, i humoren og satirens tjeneste. Det er vanskelig å diskutere andres følelser, vi må diskutere innholdet i saken. Og noe jeg har bitt meg merke i, er at folk tillegger andre holdninger og tar ting helt ut av kontekst. Det er i de situasjonene hysteriet oppstår: når man leter etter måter å ta noen på. Også finnes det reelle grunner til å bli krenket, og det skal vi ta på alvor. Men det er ikke alltid tilfelle.

Men, de som føler seg krenka, burde vi ikke også lytte til dem?

– Utfordringa i denne saken er ikke at man ikke tar de som føler seg krenka på alvor, utfordringa oppstår når folk blir så høylytte at man delegitimerer andres meninger, fordi de angivelig ikke er kvalifisert til å mene noe i debatten. Man ekskluderer stadig flere fra å delta.

Ser du på det som et demokratisk problem?

– Ja, derfor synes jeg det er synd at Dplay sensurerer, i stedet for å delta i en viktig debatt.

OK, vanskelig spørsmål: Hvem bestemmer hva som er rasisme, avsender eller mottaker?

– I utgangspunktet er det mottakerens opplevelse en bør ha i høysetet, spesielt når det er et skjevt maktforhold og noen blir diskriminert. Men det betyr ikke at man ikke kan ha en diskusjon om epler og pærer. Og Eckbos karakter er et godt eksempel på dette.

Er du blitt tillagt meninger og holdninger, etter at kronikken kom ut?

– Ja. De sier at jeg løper hvite folks ærend, og at jeg legitimerer «blackface» som rasistisk kulturfenomen. Jeg snakka med to kompiser før kronikken kom ut, og vi fleipa litt om det, at folk kom til å arrestere meg. Men så skjedde det jo. Det er ekstremt skremmende. Det finnes så mange som har gode poenger å tilføye i denne debatten, som ikke tør å si noen ting.

Puh, nå går vi over til noe koselig her. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være «Sju små leksjoner om fysikk». Om vår rolle i universet. Det er en vakker fortelling.

Hva gjør deg lykkelig?

Familie, venner og en god pils. Og den nye katten min, Posito Katito.

Wow, rått navn. Hvem var din barndomshelt?

– Bokseren Mohammed Ali! Jeg har alltid vært opptatt av boksing og antirasisme, og han drev med begge deler.

Hva gjør du når du skeier ut?

Da sitter jeg og ser på YouTube videoer av astrofysiker Neil deGrasse Tyson. Eller, kanskje ta bort det, det er så nerdete.

Nørder er de beste, da! Er det noe du angrer på?

At jeg ikke kjøpte bitcoin i 2014. Jeg var så nære. Jeg orker ikke snakke om det engang.