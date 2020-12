NRK fjerner ikke «blackface» fra TV-arkivet. Slik begrunner de hvorfor

Torsdag bestemte Discovery/Dplay seg for å fjerne julekalenderen «Nissene over skog og hei», etter kritikk for bruk av «blackface» i serien.

«Blackface» er en betegnelse på at en hvit person maler ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

I forkant av avpubliseringen hadde Instagram-kontoen «rasisme_i_norge» publisert et innlegg hvor de kritiserte «Nissene over skog og hei» for å være rasistisk. Jamal Sheik, som står bak Instagram-kontoen, har også lagt ut et innlegg der han stiller spørsmål ved NRKs valg om å ikke ta et dypdykk i arkivet.

NRK vil verken fjerne eller endre noe fra eget TV-arkiv, slik som Discovery har gjort, skriver kanalen.

NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen forklarer at arkivet utgjør 60 år med norsk TV-historie, og at ting har endret seg gjennom tidene.

– Vi har stor bevissthet rundt hvilke ord og virkemidler som kan oppfattes som eller kan være rasistiske i alt vi publiserer, sier Halvorsen.

Han sier at NRK derfor unngår å bruke disse ordene og virkemidlene i det de publiserer i dag. Ifølge Halvorsen har ikke NRK tatt stilling til merking av innhold, noe som har blitt foreslått.