Gir 50.000 til julefeiring i annerledesåret

Det var under onsdagens møte i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet i Drammen at utvalget bestemte seg for å øremerke 50.000 til frivilligsentralene - og pengene skal gå til julefeiring for ensomme i kommunen.

Pengene var allerede i 2020-budsjettet for kultur, idrett og frivillighet - men fordi en del penger her ikke er blitt brukt i år, blant annet på grunn av korona, kunne utvalget øremerke 50.000 av dem til julefeiring for ensomme.

– Dette var både for å få pengene ut raskt, og fordi vi tror frivilligsentralene er de som sitter med best kunnskap om behovet og de som sitter nærmest organisasjonene og miljøene som jobber med dette, sier Herman Ekle Lund (V). Han er nestleder i utvalget og sto sammen med Anders Wengen bak forslaget om å øremerke 50.000.

Kan velge selv

I utvalget diskuterte de å lage en pott som frivillige organisasjoner kan søke penger fra - ettersom flere frivillige organisasjoner alt er i gang med opplegg for dem som er ensomme i jula. Men de kom fram til at dette vil ta for lang tid, og at det er bedre å gi dem til frivilligsentralene gjennom tilskudd.

LES OGSÅ: – Jula er fra før av nesten ikke til å bære for veldig mange. Nå får du korona i tillegg

– De kan selv vurdere hva de skal gjøre med pengene, selv om de er øremerket tiltak mot ensomhet i jula kan de bruke dem ganske fritt innenfor det. Enten de vil kjøre ut mat, arrangere noe selv eller gi pengene videre til en organisasjon, sier Lund.

– Vi er godt kjent med frivillighetssentralene vi har, og vet at de har god tillit både i befolkninga og frivilligheten. Vi tror de vil løse dette på en veldig god måte, sier han.

Vil samarbeide

Patricia Garcia er avdelingsleder for Tilrettelagt Fritid og Frivilligsentralene, og en av dem som har mest kontakt med frivillige og veldedige organisasjoner i kommunen. Hun er litt overveldet, men glad når Dagsavisen Fremtiden snakker med henne fredag.

– Jeg syns dette er veldig bra. Det er en god synliggjøring, og viser at de folkevalgte erkjenner betydningen av frivilligsentralene og deres nettverk. Det er fint at vi får jobbe målrettet med øremerkede midler, sier hun.

LES OGSÅ: Roper varsku om fattige barn under koronakrisen

Garcia forteller at de såvidt er i gang med å planlegge hva pengene skal brukes til - fredag skulle hun snakke med flere av sentralene. Men hun syns det er naturlig at man samarbeider med organisasjoner.

– Jeg tenker det nok er lurt å samarbeide med organisasjoner som allerede er i kontakt med målgruppa. Det er noen initiativer om jul i gang allerede, da tenker jeg det er vår plikt å jobbe med dem heller enn å finne opp kruttet på nytt, sier hun.

Ekstra mange ensomme?

Herman Ekle Lund mener de øremerkede midlene kan være ekstra viktige i år. Han tror veldig mange vil oppleve at jula ikke blir som de hadde tenkt på grunn av koronapandemien. Tanken er at tiltakene kan rettes mot mange av dem som plutselig blir alene i jula uten å være helt forberedt.

– Helseminister Bent Høie ber folk legge en plan b for jula. Én ting er at mange er ensomme fra før, men det er nok også en del som ikke har tatt konsekvensene av pandemien innover seg. Mange som jobber i førstelinjeyrkene, som lærere, sykepleier, barnehage eller butikkansatte innser kanskje at de ikke kan feire jul med for eksempel eldre slektninger, fordi de ikke rekker å gå i karantene, sier Lund.

Han mener det er mange av dem - og at det kan bety langt flere ensomme i år.

– Det begynner å sige inn nå. Det er derfor det er så akutt nå. Det er mange som må ta et reelt valg mellom om de skal møte gamle slektninger i jula og gå i karantene, eller feire jul med andre eller alene.

LES OGSÅ: Anikken står bak dugnaden «God jul, lille venn»: – Vi er bekymret