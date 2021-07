Tom Helgesen

Hva: Flyvraket på Vestskauen

Hvor: Mellom Andorsrud og Gutudalen

Lengde tur/retur: Rundt 15 km tur-retur.

Høydeforskjell: 200 meter.

Den 19. februar 1964 var jagerflyet på vei fra Bodø til Rygge da det fikk problemer med drivstofftilførselen. Motoren stoppet, og piloten måtte skyte seg ut. I utgangspunktet hadde ikke denne flytypen katapult-seter, men det ble ettermontert i 1960. Takket være dette overlevde piloten, men flyet derimot ligger som noen vridde metallrester i ganske tett skog i dag.

Start fra Andorsrud

Vår tur starter fra den såkalte Grinda ved Andorsrud (avgiftsparkering), og her anbefales sykkel på skogsbilveinettet innover Vestskauen. Veien er stengt for allmenn bilkjøring, så biltrafikken er minimal. Det går slakt innover i retning Majordammen, men du tar av Heiaveien og tråkker sørover Øyvannsveien. Her er det mulig med en snarvei som du sparer flere kilometer på, men vær klar over at Grodalsveien er langt, langt brattere. Det går jevnt oppover på Øyvannsveien også, men oppe ved den gamle boplassen, Saggravdal, er det slutt på motbakkene med tohjulingen.

Over elva ved Gutudalsstua

Nå triller det lett og fint nedover Gutudalen, og etter rundt 3 km kommer du til en åpen plass på venstre side av veien. Det var her Gutudalsstua lå i sin tid, og ei frodig og grønn gresslette og ei stor og flott ask dominerer plassen i dag. Her må sykkelen parkeres, og så blir det å vade over elva/bekken Gryta. Her er det noen røde bånd som leder deg opp åsen og rett til flyvraket. Skogen er litt tett i området, men det burde gå greit å finne vrakrestene.

Jagerfly med flere kameraer

Flyet var for øvrig en Republic RF-84F Thunderflash, et rekognoseringsfly. Jagerflyet var utstyrt med flere kameraer i snuten slik at det kunne ta bilder rett ned og til sidene. Hvis det brøt ut krig, var flyets oppgave å ta bilder av fiendens styrker. Norge hadde 31 slike fly i perioden 1956-70, men de var kompliserte å operere og var utsatt for en rekke tekniske og operative svakheter. Hele 14 av de 31 flyene gikk tapt i større og mindre uhell på bakken eller i lufta. Og ett av dem havnet altså på Vestskauen og ble et kulturminne for ettertiden!

Kortere alternativ

Innledningsvis sto det at flyvraket ligger i grensetraktene mellom Drammen og Holmestrand kommuner, og det er korrekt i dag. Hadde det imidlertid styrta 50 dager tidligere, hadde flyet havna i det som den gang het kommunene Skoger og Sande. Begge faktisk i Vestfold fylke. Denne turen er beskrevet fra Andorsrud, men det er også mulig å komme seg inn i Gutudalen fra øst, enten fra Klevjerhagen eller Grytebakke. Da blir turen noe kortere.

