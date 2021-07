Sportslig leder i Mjøndalen på plass

Istedenfor å henvende seg direkte til kandidater de mente kunne være interessante, valgte ledelsen i Mjøndalen å lyse ut stillingen. De fikk over 50 søkere, men prosessen med å få tilsatt den mest aktuelle i denne bunken, har dratt ut. I Mjøndalen har de hele tida poengtert at den nye sportssjefen må være en person som passer inn i det miljøet som klubben er kjent for, og som mange mener er unikt i toppfotballsammenheng.

Mye tyder på at den rette ikke var i søkerhaugen.

[ Aasmundsen med ny Mjøndalen-kontrakt ]

Solid, gammel ballast

– Slagordet som Einar «Gubbe» Andersen, lagets store profil på 1930-tallet, sto for, er ei flott rettesnor: «Lagånd, innsats og kameratskap» uttrykker verdier som jeg vil være med å bygge videre på. «Klokskap» kunne også ha vært med her, men det ordet er kanskje inkludert i de tre andre! Jeg er så begeistret for «mjøndals-eventyret,» der topprestasjoner i både fotball og bandy har vært ingredienser. Kombinasjonen mellom det proffe, hardtarbeidende og det folkelige, uformelle gjør arbeidet jeg nå går i gang med, ekstra meningsfullt. Jeg har stor respekt for de folka i MIF som viderefører ånden fra gamle dager i klubben, sier Hans Knutsen.

Vegard Hansen trener for Mjøndalen. (Terje Bendiksby/NTB)

[ U-svingen i Mjøndalen ]

Leting utenfor søkerbunken

– I den videre letingen etter riktig person ble navnet hans nevnt, sier lagets trener Vegard Hansen.

Han har, sammen med Kenneth Karlsen, gjenoppbygd Mjøndalen fra spill i 3. divisjon i 2012, til å være etablert som et lag i norsk toppfotball igjen, riktignok med et litt ustødig fotfeste i Eliteserien.

– Jeg tok en telefon til Hans for tre uker siden, siden jeg visste en del om ham og det han sto for – og siden har det gått fort. Han er vår mann, sier treneren.

– Asker var i samme divisjon og avdeling som Mjøndalen i 2012, og jeg har fulgt nøye med på det som har skjedd i MIF siden. Vegard og Kenneth har gjort en kjempejobb, sier Knutsen.

[ Stenevik forlenger med Strømsgodset ]

Hva trenger Mjøndalen?

Vegard Hansen sier ledelsen i klubben det siste halvåret har foretatt noen rokkeringer av personer og funksjoner. De har omfordelt oppgaver slik at de nå diskuterte om de egentlig trengte en sportslig leder i full stilling. Konklusjonen ble en stillingsstørrelse på 70 %.

– Men vi må ha en god personalsjef med så bred kompetanse at han forstår det som foregår i alle ledd, og som kan være en samtale- og sparringpartner for hele trener- og lederteamet. Med posisjonen Knutsen har som delansvarlig for den høyeste fotballtrenerutdanningen her i landet, sitter han inne med stor kunnskap om både det å være trener og å være leder. Og med erfaringen og grunnholdningene som Knutsen har, vet vi at vi har valgt rett, sier Vegard Hansen.

[ LSK lekte med Mjøndalen – Lehne Olsen i sitt livs form ]

Lettet daglig leder

Berenike Wulfsberg ble tilsatt som daglig leder i Mjøndalen Fotball i april. Fram til da hadde André Nevstad vært både sportslig og daglig leder, og klubben ville nå rendyrke sportssjefjobben. Men Nevstad sa på denne tida ifra at han av familiære årsaker ville reise hjem til Sunnmøre.

– André har hjulpet oss gjennom hele denne perioden etter det, så det har ikke brent under oss i jakten på en ny sportslig leder, sier Wulfsberg.

– Men nå er jeg lettet og glad for at Hans er på plass. Han kommer til å ta klubben videre i det sporet vi allerede er. Erfaringen han har som 66-åring, er en styrke, og han er en moderne leder som holder dialog og kommunikasjon høyt. Den veiledende måten hans å være på, vil være utviklende både for trenere og ledere.

Men hvem er Hans Knutsen?

– Jeg har nok holdt en forholdsvis lav profil, men jeg har vært med på mye, sier han.

Han er fra Asker, og spilte i yngre år fotball i Dikemark IF og Asker Sportsklubb, og ishockey i Frisk Asker. Som 20-åring var han spillende trener i Asker SK. Han utdannet seg som adjunkt med mellomfag fra Norges idrettshøgskole og grunnfag i norsk og samfunnsfag fra universitetet. Senere tok fotballen ham, og han var trener for Askers herrelag på begynnelsen av 1980-tallet. På slutten av 80-tallet var han trener for Askers kvinnelag som da ble både norgesmester og seriemester.

Han har vært hovedtrener for Eik Tønsberg, Bærum og Kongsvinger på mennenes nivå 2, og trener for Follo på nivå 3.

Landslag, Japan, Eliteserien

Hans Knutsen ble assisterende trener for kvinnelandslaget under Even Pellerud i 1992-1996, i en periode da laget be europamester i 1993, verdensmester i 1995 og bronsevinner i OL i 1996. Senere i karrieren var han også assisterende kvinnelandslagstrener under Åge Steen og Eli Landsem.

I 1996–97 var han trener for det kvinnelaget Nikko Securities i Tokyo som spilte i japansk toppdivisjon.

I 2004-sesongen hadde Knutsen delt treneransvar for Lyn i Eliteserien med Espen Olafsen, der klubben det året ble nummer fem, og da det tok sølv i cupen etter tap for Brann. Året etter trente han Lyn sammen med Henning Berg.

– Da var jeg mett av fotballen. Toppfotballtilværelsen er å være i en boble, og selv om ikke vil at den skal være altoppslukende, har den litt for å bli det på dette nivået. og reiste tre måneder i Nicaragua for å lære mer om mellomamerikansk historie, og å lære spansk.

[ Ødegaard: Skal tilbake til Real Madrid ]

Mentorfunksjon

– Jeg var med å starte opp fotballinja på Norsk Toppidrettsgymnas, og både har hatt og har flere posisjoner i Norges Fotballforbund, blant annet som veileder for flere trenere i norsk toppfotball, og veileder på Fotballforbundets UEFA prolisens- og A-lisens-kurs, som er de to høyeste trenernivåene. Nå gleder jeg meg til å kaste meg inn i jobben i Mjøndalen, der jeg forhåpentligvis kan inspirere og gi energi, men hvor jeg er sikker på at jeg også kommer til å hente energi, sier Knutsen, som fra før kjenner A-lagets assistenttrenere Jan Remi Dahlen og Kevin Nicol.

Mandag var han til stede på sin første trening på Consto Arena, og tirsdag undertegner han og MIF kontrakten.

– Hans er riktig mann på riktig sted. Noen bedre mann tror jeg det er vanskelig å finne til å bekle denne jobben, sier Mjøndalens kaptein Christian Gauseth.

Vi er veldig fornøyd med å ha fått Hans Knutsen i stillingen som skal følge opp strategien vi har lagt, som handler om utvikling av hele det sportslige opplegget, fra A-laget og nedover i organisasjonen vår. Hans tyngde og bredde er jeg sikker på vi vil få stor glede av, sier Mjøndalen Fotballs styreleder Trond Stabekk.

– Hva har du sett på de siste seriekampene, der Mjøndalen har mistet to poeng på baklengsmål i det 96. og 97. minutt, som du kan bidra til å gjøre noe med, Hans Knutsen?

– Dette hører til fotballen, og Mjøndalen har slitt for eksistensen i Eliteserien flere ganger. Jeg er sikker på at kulturen i Mjøndalen, der kameratskapet, innsatsen og lagånden ligger der som solide ankerfester, gjør at nettopp dette laget, bedre enn mange andre, tåler slik motgang. Det er en fordel å ha «levd i heisen,» og i mange situasjoner der mye står på spill, er det et konkurransefortrinn.

– Hvor går det skarpeste skillet mellom deg og trener Vegard Hansen i tida som kommer?

– Han er sjef på treninger og kamper. Jeg holder meg langt unna benken, og setter meg litt høyt på tribunen for å se situasjonene mer i fugleperspektiv, og så kan jeg formidle til og diskutere med Vegard hva jeg har sett, som han kanskje ikke har sett fra gressmattenivå. Men han er en smarting som jeg ser fram til å jobbe sammen med. Og i funksjonen min ligger det å knytte båndene mellom alle ledd rundt eliteserielaget så sterkt som mulig.

– Hva synes du om mjøndalspublikummet, supporterne?

– Jeg sto sammen med dem under cupkampen mot Åssiden søndag, da MIF vant 3–0. Det ar en god følelse, sier Hans Knutsen.