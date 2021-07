Christian (31) følger MMA-stjerna Jack Hermansson: – Det mest intense jeg har vært med på

I 2019 går Jack “The Joker” Hermansson årets største kamp i København. Med seg har han Christian Bastiansen (31) fra Drammen. Bastiansen lager dokumentar om MMA-stjerna.

Bastiansen følger hver detalj i forberedelsene, stemningen er til å ta og føle på rett før kamp. I garderoben sitter han klar med kamera og venter spent på utfallet av kampen. Hermansson taper kampen og Bastiansen får sitt første virkelige møte med å følge en toppidrettsutøver hele veien, også i nederlag.

Bastiansen forteller han kjente på ubehaget når han presset kameraet opp i ansiktet på en som akkurat hadde tapt på hjemmebane i Skandinavia, foran familie, venner og fans.

– Det er veldig intimt og nært. Det å være han som da kommer og presser et kamera opp i trynet på noen man ikke kjenner så godt, når de er langt nede, det kan være en ubehagelig situasjon. Man vet ikke hvordan folk kan reagere der og da.

Det var første gang Bastiansen fikk se den siden av Hermansson.

– Han var så profesjonell. Han tok tapet drittungt, men samtidig var han helt klar på at det var han som hadde bedt om å ha et kamera der, sier Bastiansen og legger til:

– Da gikk det opp for meg at jeg virkelig kunne fortelle den usminkede historien om en MMA-utøver. Han vil ikke bare vise det kule og all «glammen», men også de tunge øyeblikkene.

Christian Bastiansen under innspilling av en musikkvideo. (Privat)

– En historie jeg trodde på

Bastiansen er interessert i MMA, og har lenge fulgt med på UFC og MMA-utøveren Hermansson.

– Jeg fulgte med hver gang han gikk kamp. Jack har mange gode prestasjoner, og begynte å nærme seg toppen i mellomvektsdivisjonen.

Bastiansen har en god venn, som på den tiden jobbet i Monster og luftet ideen om at dette var en historie man burde følge for ham, uten at dette førte til noe mer.

Jeg husker jeg så på hånden min etter kampen, den bare ristet ukontrollerbart — Christian Bastiansen

Rundt samme tid gikk Hermansson en kamp der han vant på bare litt over et minutt. Han satte standarden og begynte for alvor å gjøre seg bemerket.

Hermansson fikk en ny kamp bare tre uker senere, mot flere ganger verdensmester i Brasiliansk jiu-jitsu, Jacare Souza. Han er en fryktet motstander i mellomvektsklassen og et stort navn i sporten.

– Da forsto jeg at vi ikke bare hadde en utøver i UFC, men også en som kan bli aktuell for en tittelkamp i fremtiden.

Denne gangen er det Monster som kontakter Bastiansen. De vil lage en dokumentarserie om Hermansson og hans vei til en UFC tittel.

Viaplay har rettighetene på UFC i Norge, og derfor ble ideen lagt fram for dem.

– De var interessert, men ikke villig til å betale mye for prosjektet. Da Monster innså hvor lite penger som lå i det, sa de at vi kunne gjøre det, men kun om jeg var villig til å gjøre hele jobben alene. Det ville jeg. Dette var en historie jeg trodde på. Det startet min reise med Jack.

Arbeidet Bastiansen gjør innebærer også stillbilder som brukes til å promotere Jack "The Joker" Hermansson. (Christian Bastiansen)

Ingen stereotypisk MMA-utøver

Drammenseren lager en miniserie på tre episoder. En episode skal slippes hver uke, de neste tre ukene fram mot neste kamp. Bastiansen og Hermansson måtte lære hverandre å kjenne etter hvert som miniserien ble til.

Bastiansen forklarer at dersom han får lov, vil han være så tett på som mulig. Men han er også den første til å poengtere at de han jobber med ikke skal nøle med å gi beskjed, dersom han er i veien eller blir for pågående.

– Jeg vil være på deg for å få bildene jeg vil ha. Jeg kommer til å pushe grensene for intimitet og kanskje kan jeg noen ganger være i veien. Det er der de beste bildene blir til.

Jeg har en plan, det er å følge Jack hele veien mot the ultimate målet — Christian Bastiansen

Det skulle raskt vise seg at Hermansson var en flott fyr og ingen stereotypisk MMA-utøver.

– Han er opptatt av å være god mot andre og ha det gøy, samtidig som han følger drømmen sin og jobber mot sitt ytterste mål, som er å bli mester i mellomvekt i UFC.

Bastiansen sier at han ble fascinert av karakteren til Hermansson, sammenlignet med de fleste andre utøvere, der det handler om å vise seg fram mest mulig.

Jack "The Joker" Hermansson og laget før avreise til Fight Island (Christian Bastiansen)

Fight Island

UFC president Dana White opprettet et arrangement på en privat øy utenfor Abu Dhabi under koronapandemien, slik at utøvere rammet av USAs innreiserestriksjoner fortsatt kunne delta og gå kamper. Dette ble kalt Fight Island.

For å slippe unna restriksjoner som gjelder for medie- og pressefolk ble Bastiansen registrert som Jacks hjørnemann i ringen, og var nå plutselig en del av teamet.

Reisen til Fight Island var lang. På veien var Bastiansen og laget i karantene to ganger. Først i London og så i Abu Dhabi der Bastiansen satt 48 timer i karantene på et hotellrom med treneren til Hermansson.

– Da kommer man seg ingen vei, og man lærer virkelig hverandre å kjenne, enten man vil eller ikke, sier Bastiansen og ler.

Han forklarer at Hermansson og laget har sin egen sjargong og at det er mye humor på bekostning av hverandre.

– Når man har et ekstra ledd på slep med kamera kan det bli litt mer kunstig, men i løpet av denne turen ble de linjene mer visket ut, jeg ble en del av gjengen kan du si.

Nevene til Jack "The Joker" Hermansson (Christian Bastiansen)

Kampdag – en intens opplevelse

Denne gangen sitter ikke Bastiansen igjen i garderoben, men følger Hermansson hele veien ut til ringen. Nå sitter han så tett på kampen at han kan høre slagene, og se svetten sprute når de treffer.

– Jeg fulgte han ut under «walkouten» og satt ringside som hjørnemann. Plutselig sitter jeg der og skal se på en jeg har blitt glad i slåss, og ikke mot hvem som helst. Disse kara kan virkelig gjøre skade. Det er noe av det mest intense jeg har vært med på. Jeg husker jeg så på hånden min etter kampen, den bare ristet ukontrollerbart.

Hermansson vinner kampen, som er over på noen minutter.

Ingen begynner å lage film fordi de vil lage knekkebrødreklame — Christian Bastiansen

– Jeg har en plan, det er å følge Jack hele veien mot the ultimate målet som er en tittelkamp, og så fortelle hele historien. Dra til hjembyen Uddevalla, besøke familien hans igjen, og fortelle en fin og sterk historie om MMA-utøveren Jack.

Bastiansen har blant annet fulgt Hermansson til København, Abu Dhabi, Las Vegas og Texas.

Har jobbet med mange store navn

Bastiansen skaffet seg selv muligheter ved å gjøre lavbudsjettprosjekter, blant annet musikkvideoer. Dette åpnet veien videre, slik at han kunne følge artister på turne.

– Den gang var de undergrunn, men mange av dem har nå blitt store navn. Dette var før begrepet “Vlogg” var vanlig, men det var jo i grunn det jeg gjorde for artistene. Det er slik jeg har kommet meg opp og fram. Jeg har laget ting som ser ut som de koster mye penger, for ingen penger, sier han.

På sin merittliste kan Bastiansen vise til blant annet, Chris Holsten, Nico & Vinz, Arif og Olaf Tufte.

Han har også jobbet med reklamefilm på øverste nivå. Dette er en hovedinntektskilde som får regningene betalt, og som gjør det mulig å dra på andre, mindre innbringende prosjekter.

– Motivasjonen for det er at jeg kan slippe å bekymre meg for å måtte tvangsselge leiligheten, men det er også her jeg får mengdetrening i filmskaping, sier han.

Dokumentarsjangeren har hele livet fascinert 31-åringen. Han mener det er unik mulighet til å bli kjent med mennesker og fortelle deres historie. Det er dette som har banet han inn på veien han nå følger.

Christian Bastiansen følger Hermansson på både trening og kamp (Christian Bastiansen)

Ambisjoner

Den neste store ambisjonen for Bastiansen er å bevege seg ut i fiksjon. Nå har han skrevet en novellefilm og en fiksjonsfilm, med andre ord en kortfilm og en spillefilm.

– Det føltes uoppnåelig. Men etter all erfaringen og andre prosjekter har det blitt tydelig for meg at ingen begynner å lage film fordi de vil lage knekkebrødreklame.

– Spillefilmen begynte jeg å skrive under pandemien, den er nå så klar at jeg må begynne å finne pengene til å lage filmen. Det er det neste store. Det er spennende og skummelt, men jeg har veldig tro på dette.