Nina (31)- sa opp jobben midt i pandemien for å oppfylle drømmen

Hvem: Nina Bull-Engelstad (31) fra Drammen.

Hva: Forfatter, tidligere realitydeltaker og tidligere håndballspiller for Glassverket.

Hvorfor: Aktuell med boka, «Vakre Vinger», som handler om å skape mot til å være deg selv.

Jeg tok jo et raskt googlesøk på deg i stad, og der fant jeg ut at du er frisør, realitydeltaker, tidligere håndballspiller for Glassverket, og nå forfatter. Hva var det som gjorde at du valgte å skrive bok nå?

– Det har ligget i meg hele tida. Jeg har alltid hatt et budskap som jeg ønsket å formidle. Alle de personene som klarer å være seg selv blir jeg inspirert av. For å ha det bra med seg selv, så må man innse at man er bra nok som man er. Skape mot til å være seg selv. Det er dette budskapet jeg ønsker å formidle.

Hvordan var det for deg, har du selv alltid hatt mot til å være deg selv?

– Jeg har alltid vært egentlig ganske bevisst på det, men det blir jo ekstra viktig når man er i ungdomsårene og skal ta store avgjørelser. Da var jeg en flink pike som gjorde det som var forventet av samfunnet.

Det er nok flere som ønsker å kvitte seg med flink pike-syndromet, hvorfor var det viktig for deg?

– De fleste av oss vil jo bli likt, og med påvirkning fra blant annet sosiale medier og omgivelsene for øvrig, dannes det en oppfatning om hva som er den “riktige” måten å være på. Jeg tror det gjør deg mer interessant å våge å være akkurat slik du selv føler for. Og ja, det gjelder gutter også.

[ Freddy Kalas: – Har det bedre enn på lenge ]

Nina Bull-Engelstad (31) fra gir ut bok om hvordan skape mot for å bli den man ønsker. (Foto: Privat)

Har du råd til andre som vil finne motet til å være seg selv?

– Mitt viktigste råd må være å omgi seg med personer som gir deg energi, og å gå ut av dårlige relasjoner. Vær med folk som bygger deg opp, om du ikke har slike mennesker rundt deg; oppsøk arenaer der du kan møte slike mennesker. Tør å være åpen med de du har rundt deg, slik vil du danne fine relasjoner med andre. Finn din egen heiagjeng og vær hverandres største fans.

Det er mange som har vært i en tøff situasjon under koronapandemien, og som sikkert vil ha godt av dine råd. Hvordan har pandemien vært for deg?

– Det var under pandemien vi bestemte oss for å si opp jobbene våre, kjøpe en varebil og reise rundt på tur i Norge. Faktisk bor vi – det vil si mannen min Lage Sofienlund (31) og datteren vår Live – som var et og halvt år da vi først dro ut på tur – fortsatt i bilen. Det har vi planer om å fortsette med til september.

Hvordan har det vært å bo i en bil med Live da?

– Barn er jo så tilpasningsdyktige, akkurat nå er hun to og halvt år og kjenner ikke noe annet enn det. Men det har blitt litt trangt innimellom. Samtidig som vi har fått masse tid sammen og blitt kjent med hverandre på en hel annet måte.

Man må ha litt «guts» for å gjøre noe sånt. Hva var det som fikk dere til å våge?

– Vi har reist en del tidligere og hadde satt av penger til å finne på noe gøy sammen. I juli i fjor tenkte vi bare at “nå gjør vi det” – og så gjorde vi det. Jeg elsker å stå opp om morgenen og ikke ha noen konkret plan for dagen – og så, når man legger seg igjen – og tenker gjennom dagen som har gått, så har man likevel gjort og opplevd mye spennende.

Men nå er det jo ikke lenge til dere skal tilbake til normalen, hva er planene da?

– Mannen min begynner i ny jobb som skitrener for Konnerud senior, og vi skal få et barn til i slutten av oktober, da går jeg nok ut i permisjon og Live skal tilbake til barnehagen. Også skal jeg i gang med å lage nettkurs som er relatert til boken min. Nettkurset skal handle om å bli klar over hvem man ønsker å være.

[ John Aslak (19) elsker matematikk og skulle gjerne diskutert fysikk med Aristoteles ]

Nina Bull-Engelstad (31) sa opp jobben for å bo i et varebil og reise Norge rundt. (Foto: Privat)

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er veldig ubesluttsom, her har jeg nok litt å jobbe med.

Er det fordi du liker å vurdere ting opp og ned før du tar en avgjørelse?

– Ja, helt riktig. Det fine med det er at man som regel gjør gode valg, men på den annen side tar det for lang tid altså.

Er det noe du angrer på?

– Situasjoner der jeg ser at jeg ikke har fulgt mine egne ønsker. Samtidig synes jeg det er bedre å gjøre noe, også kanskje angre i etterkant, enn å ikke gjøre noe – og dermed heller aldri få vite noe om hva det kunne ha ført til.

Hvem er din barndomshelt?

– Helt klart håndballspiller Gro Hammerseng. Hun er et utrolig bra forbilde for mange.

Har du møtt henne gjennom din fartstid som håndballspiller for Glassverket?

– Nei, jeg har ikke møtt henne eller snakket med henne, men jeg har spilt mot henne da.

Hvordan gikk det?

– Husker ikke resultatet helt nå, men vi tapte og det med ganske mange mål.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Gry Sinding, hun må være en av Norges ledende coacher. Jeg tror vil ville ha fått en god og lang samtale.

Hva hadde du spurt henne om da?

– Om hva mine tre neste steg bør være med tanke på nettkurset mitt.

Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt?

– Tankeleser.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Pippi power, skrevet av forfatter Gitte Jørgensen. Det er en bok jeg ønsker å leve etter, og er basert på det kjente sitatet fra Pippi Langstrømpe; «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert». Det er viktig å dempe rammene man setter for seg selv, slik at man kan bli friere og gladere.

[ – Kanskje ikke så mange vil huske hva Martin Kolberg har gjort, men de vil huske dette ]