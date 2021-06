Operasjonssykepleier Anne Mette om russen: – I fjor var det ille, i år er det et mareritt

På tunet på Sørsdal, nord for Tranby i Lier, er det en idyllisk sommerdag. Med utsikt til Lierdalen, og et frodig skue bak huset, skulle man ikke tro at eiendommen lå kun 50 meter fra Ringeriksveien. Det er lite støy å høre fra bilene som suser forbi på hovedveien.

På natta er det enda roligere – vanligvis. Men de siste fem ukene har Anne Mette Kaasgaard ligget mye søvnløs.

Mellom fire til åtte ganger i løpet av natta våkner hun av russebusser som dundrer forbi, med anlegget på full guffe.

– Jeg vil ikke være hu sure kjerringa uti Lier som klager, men dette er helt uholdbart, slår Kaasgaard fast.

For hver buss som kjører forbi, blir det vanskeligere å sovne igjen. Det blir ikke mange timer på øyet hver natt, forteller hun.

– Jeg blir helt sinnssyk av dette. Jeg går rundt som en zombie om dagene, forteller Kaasgaard, som de siste ukene har slitt med vondt i hodet, konsentrasjonsvansker og nedsatt humør.

Når klokka ringer, skal Kaasgaard gjøre seg klar til lange dager med full konsentrasjon på sykehuset i Drammen, der hun tar vakter som operasjonssykepleier.

– Jeg må virkelig ta meg sammen for å henge med på jobb når jeg har sovet så dårlig.

[ Victoria ble lovet jobb i Norge – endte som tigger: – Jeg følte meg ikke som et menneske ]

Det er rundt 50 meter fra soveromsvinduet til Anne Mette Kaasgaard og samboer, til Ringeriksveien. (Emma Huisman Moskvil)

Problemer over hele Lier

Da Anne Mette Kaasgaard flyttet til Lier for 14 år siden, minnes hun at man kunne høre en russebuss eller to som tutet litt natt til 17. mai. Det opplevde hun ikke som problematisk. I år mener hun situasjonen har blitt uholdbar.

– I fjor var det ille, i år er det et mareritt.

– Det er den overveldende mengden busser som er problemet.

Den økte natteaktiviteten til rullende russ har trolig sammenheng med at Oslo og Bærum stoppet russefeiringen etter smittehopp. Da faller tankene lett over på Lier og Drammen.

– Nå som de har funnet denne ruta i Lier, er jeg redd det bare vil fortsette de neste årene, sier Kaasgaard, som la ut et innlegg på Facebook-gruppa «Det skjer i Lier», for å få et inntrykk at hvor stort område som fremdeles er plaget.

Etter at hun la ut en meldingen, har kommentarene strømmet til fra hele Lier. Blant de 165 kommentarene, svarer flertallet at russebråket som pågår gjør det vanskelig å fungere på dagtid.

Én i kommentarfeltet forteller at et bilde på veggen falt ned av vibrasjonene av russebussen som passerte, og en annen forteller at søvnmangelen gjør det spesielt utfordrende for barnet hennes med epilepsi.

[ Setter opp stor uteforestilling i Lier: – Blir skikkelig gøy ]

Anne Mette Kaasgaard har fått mange meldinger fra folk i Lier som synes det er bra hun reiser problemet med rammene russen har. (Emma Huisman Moskvil)

Rister i senga

Kaasgaard forteller at hun på grunn av varmen er nødt til å sove med vinduet oppe.

– Ville det ikke vært bedre å lukke det, og gå til innkjøp av en vifte eller aircondition, når det er så plagsomt?

– Jeg har vurdert det, men selv om musikken blir dempet, er det bassen som er verst. Det rister jo i hele senga når de kjører forbi.

Kaasgaard forteller at hun også har vært inne på tanken om å sove på hotell når hun skal på jobb dagen etter.

[ Slo tilbake mot hatet med 200 pride-flagg: – Vi har støvsugd hele Østlandet for flagg ]

Kan rykke ut

Når frustrasjonen har tatt over, har hun ringt politiet. Ifølge Kaasgaard fikk hun beskjed fra operasjonssentralen om at de kun rykker ut når russen har stanset et sted. Det blir en umulighet for Kaasgaard, der russebussene kjører forbi huset.

Geir Oustorp, leder i politiets forebyggende enhet i Drammen, sier at denne beskjeden ikke medfører riktighet.

– Det stemmer ikke. Vi stopper russebusser på hovedveiene, og kan dra dem i møte om vi får tips om visse busser.

Oustorp forteller at politiet har mottatt flere klager etter at Oslo og Bærum stengte russefeiringen, blant annet fra Lier.

– Russen har jo en støygrense de må forholde seg til. Hvordan håndhever dere dette?

– Støymåler er ikke vanlig utstyr i patruljebilene. Det pleier vi ha med oss når vi skal aksjonere mot et planlagt arrangement.

Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet ved Drammen politistasjon. (Mina Ræge)

Vil ha mindre rulle-tid

Nå ønsker Anne Mette Kaasgaard å skape en samfunnsdebatt rundt rammene til russen. Aller helst vil hun innskrenke tidsintervallet der de har lov til å rulle.

Ifølge russens hovedstyre er offisiell sluttdato for russetiden 18. juni. Likevel anser de ikke 18. juni som en absolutt sluttdato, men forventer heller at russefeiringen vil dabbe av på denne tiden, på samme måte som i fjor. Kaasgaard opplevde likevel at rullingen fortsatte ut i juli i fjor.

– Skal russen få aksept til å terrorisere resten av samfunnet fem til seks uker i strekk, altså en tiendedel av året? spør hun.

– Jeg forstår ikke hvorfor man skal være fullstendig apekatter i mange uker bare fordi man er ferdig med 12 års skolegang.

– Mange i kommentarfeltene mener man skal la ungdom få være ungdom. Hva tenker du om det?

– De må gjerne feste, men må de plage? Jeg tror ikke noen har glede av flatfyll i seks uker.

[ Drømmeliten skal trøste barn som skal i narkose: – Kan få stor betydning ]

Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune (Lier kommune)

Krever strakstiltak

Selv er hun oppvokst i Danmark, og mener Norge bør se til hjemlandet.

– Der feirer de kun i et par dager når skolen er over.

Tirsdag denne uken sendte hun et brev til ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, der hun krever at kommunen tar tak i problemet snarest.

«Jeg ønsker et strakstiltak i samarbeid med politiet.» skriver hun i brevet.

Til Dagsavisen Fremtiden understreker Ringdal at det er politiets jobb å sørge for ro og orden.

– Kommunen har ikke så mange muligheter i den forbindelse, men vi samarbeider godt med politiet. Jeg har vært i kontakt med dem etter de mange henvendelsene jeg har fått den siste tiden om støy, og politiet har også tatt kontakt med russen.

Hun legger til at hun forventer at rullingen vil roe seg nå som skolen er slutt.

– Dersom det fortsetter, får vi gjøre en ny vurdering av hvilke tiltak vi kan gå inn med.