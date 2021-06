Fra tigger til arbeidsleder: - De så på oss som vi var søppel

– Det finnes ikke noen bakmenn som står bak romfolk som tigger i Drammen, sier arbeidsleder i Kirkens Bymisjon, Victoria Fota (38).

– Det kan jeg si, fordi jeg selv var tigger i Drammen, forteller hun.

Victoria Fota har jobbet med romfolket i nesten åtte år nå, og har fortsatt til gode å se disse bakmennene med Rolex, gullkjeder og fine biler som det fra tid til annen spekuleres om i media. Er tiggingen organisert av bakmenn som håver inn profitten?

– Hadde de hatt dette, hadde de aldri sittet her på gata og fryst, sier Richard Søderholm, som er avdelingsleder for Møtestedet i Kirkens Bymisjon.

– Når de kommer til Norge for å tjene såpass lite, så sier det noe om hvordan situasjonen er i hjemlandet, sier han og legger til at det er et liv vi nordmenn har vanskeligheter med å sette seg inn i.

Begge er enige i at det sikkert finnes bakmenn andre steder, men fastholder at romfolka i Drammen kom til landet i håp om en jobb, for å bedre levekårene til sine familier i Romania.

Søderholm forstår at det blir skepsis.

– Når noen skiller seg så mye ut, blir det litt for skummelt for noen, sier han.

Richard Søderholm, som er avdelingsleder for Møtestedet i Kirkens Bymisjon sier at han har aldri sett bakmenn som operer bak romfolket i Drammen. (Foto: Hina Aslam)

Ble lovet jobb, men havnet på gata

Victoria Fota var en av dem som opplevde at folk som gikk forbi henne kunne være redde.

Hun var gift med en mann fra Italia, der hun bodde en kort stund før hun separerte seg, og flyttet tilbake til Romania med barna.

– Det finnes ikke jobb i hjemlandet mitt. Til slutt var det noen venner fra Romania som var i Norge og fortalte meg om landet. De ba meg og søsteren min om å komme. De lovet oss jobb, men det viste seg at de løy. Jeg og søsteren min havnet på gata i Drammen, og måtte tigge for å livnære oss, forteller hun.

I begynnelse føltes det som en stor ydmykelse.

– Det var veldig vanskelig, det må være det verste som har skjedd i livet mitt. Du har ingen verdighet lenger, og du føler deg ikke som et menneske lenger. De som går forbi deg, ser på deg som du er paranormal eller et monster. Det var smertefullt, men jeg måtte gjøre det for barna mine i Romania, forklarer hun.

Hun forteller at hun og søsteren ble spyttet på, banket opp og fikk kommentarer som «gå tilbake» og «vi ønsker dere ikke her».

– Noen så på oss som vi var søppel, men det finnes snille mennesker med gullhjerte også som kommer med mat, klær, gir deg klem og varmer deg, sier hun.

I sommer må flere romfolk overnatte i biler eller i parker, siden tilbudet til Kirkens bymisjon om akutt overnatting er stengt på grunn av mangel på penger. (Foto: Hina Aslam)

Ble sett

Det var Frelsesarmeen som først oppdaget søstrene. Da det var 10 minusgrader en natt fikk flere romfolk lov til å komme inn hos Frelsesarmeen og overnatte der.

– Vi kunne begge engelsk og rumensk. Søsteren min begynte å tolke der, og slik fikk hun jobb videre hos Kirkens Bymisjon i Drammen. Det samme gjorde jeg, forteller hun.

Da hadde søstrene tigget i nesten tre år.

Nå jobber hun som nattevakt ved akutt overnatting hos Kirkens Bymisjon og som arbeidsleder. Her fikk hun mulighet til å hjelpe folk som er i samme situasjon hun var i engang.

– Jeg ønsket å se på meg selv som et normalt menneske igjen, og det gjorde jeg ved å få denne jobben. Det var det beste som hendte meg. Slik slapp jeg å sitte på gata og å bli ydmyket og syk. Man kan bli virkelig syk av å bo ute i Norge, og på den tiden fantes det ikke akutt overnatting, sier hun og legger til at om hun ble syk så risikerte hele familien å ikke ha mat på bordet.

– Urinveisinfeksjon er veldig vanlig i miljøet, siden man sitter på et kaldt underlag. Mange romfolk tar med seg smertestillende og antibiotika fra hjemlandet. Samtidig som de tar på seg mer klær for å klare seg ute. Det blir brukt mye antibiotika i miljøet, forteller hun.

Maria Raducanu sitter vanligvis utenfor Meny Konnerud. Der kan hun tjene 200 kroner på å tigge og pante flasker i løpet av en dag. Men ikke alle er like hyggelige når de passerer henne. Noen ganger blir hun så skremt at hun må gjemme seg. (Foto: Hina Aslam)

Viser samfunnsansvar

Hver onsdag møtes flere romfolk utenfor Kirkens Bymisjon sine lokaler i Tollbugata. Her får de mulighet til å tjene 320 kroner per gang for å plukke søppel. Det gir dem samtidig en mulighet der de kan vise at de tar samfunnsansvar.

Dette prosjektet er finansiert av midlene Kirkens Bymisjon fikk fra TV-aksjonen i 2020.

– Dette er dessverre ikke et permanent tilbud, selv om vi ønsker at det skal bli det, forteller avdelingsleder i Kirkens Bymisjon, Richard Søderholm.

Tilbudet om akutt overnatting i Drammen er i det minste permanent, og blir finansiert av UDI. Her har de plass til 25 stykker. Tilbudet åpner 1. oktober og varer til 1. mai hvert år. Selv om leien blir betalt hele året er det penger til å ansette nattvakter som mangler.

– Vi skulle gjerne hatt dette tilbudet åpent på sommeren, spesielt nå i koronapandemien. Men med midlene vi har, har vi bare mulighet til å ha åpent i vinter, så da må man klare seg selv ute nå, forteller han og legger til at mange da sover i parker eller i biler. I en stor bil sover det rundt fem personer på sommeren.

De seks vi møter bor i bilene som er parkert under Holmenbrua på Strømsø-siden.

– Heldigvis har ingen jeg vet om blitt koronasmittet i romfolkmiljøet, mens det har vært noe i rusmiljøet. Jeg trodde jo at smitten kommer til å eksplodere i disse miljøene, men det gjorde det ikke, selv om mange av de ikke er flinke til å følge avstandsreglene, eller har mulighet til å ha avstand når man ligger fem stykker i en bil, sier han.

Isidor Bonculescu viser fram hans overnattingsted i sommer. I en stor bil kan det ligge opptil fem personer. (Foto: Hina Aslam)

Kom for å jobbe

Hver onsdag får også romfolk mulighet til å dusje ved Kirkens Bymisjons lokaler på Bragernes i Drammen.

To av dem som benytter seg av tilbudet er Maria Raducanu (52) og Claudia Sulejmanovic (49).

De forteller at miljøet var stort før koronapandemien. Da pleide det å komme rundt 40 til 50 romfolk til Drammen, men nå er det rundt 20 stykker som er her.

For å komme til Norge må de noen ganger ta opp et lån i Romania, på 1.500 kroner. Dette er for å dekke bilturen og mat til Norge.

– Jeg har ingen utdanning, men for mine barn ønsker jeg å gi de mulighetene jeg aldri fikk. Jeg håper at de kan bli mer siviliserte og at de får en utdanning, sier Sulejmanovic, som har latt to barn være igjen i Romania hos mor og far.

Hun har sitt faste sted på Bragernes torg, der tigger hun og selger bladet Folk er Folk.

Claudia Sulejmanovic (49) sier at hun ikke har en utdanning, men kan bidra med jordbruk i Norge om hun får mulighet. (Foto: Hina Aslam)

– Se oss

Venninnen Maria Raducanu har sitt faste sted på Meny i Konnerud. Hun kom også til Norge for å tjene penger.

På en god dag kan de tjene 200 kroner ved å tigge og å pante flasker. Men livet på gata er ikke lett, og begge har hatt negative opplevelser.

– Det er alltid noen som ikke liker oss. Det er en mann på Konnerud som ofte kommer der jeg sitter og skjeller meg ut hver gang han går forbi meg. Jeg blir skremt av ham og flytter på meg når han kommer. Andre har også sparket bort koppen min med penger og stjålet den. Det er lite jeg kan gjøre på grunn av språkbarrierer, og det kommer heller ingen forbipasserende for å hjelpe meg, sier hun.

Begge har store forhåpninger når Dagsavisen Fremtiden møter opp.

– Jeg ønsker at noen skal se meg, og skal gi meg en sjanse til å komme inn i arbeidslivet, sier Sulejmanovic håpefullt.

Maria Raducanu takker alle på Konnerud som gir henne bidrag, og forteller at pengene går til hennes familie i Romania. (Foto: Hina Aslam)