Slo tilbake mot hatet og delte ut 200 pride-flagg: – Vi har støvsugd hele Østlandet for flagg

Kjører man gjennom bydelen Åskollen i Drammen, skal det godt gjøres å ikke legge merke til de utallige, fargerike flaggene som vaier i vinden utenfor bolighus, skolen, idrettshallen og butikker. Det skal faktisk godt gjøres å gå gjennom en gate i bydelen, uten å finne et pride-flagg.

– Det er helt fantastisk å gå i gatene, sier Ann-Mari Johansen.

Hun er en av initiativtakerne bak det som nå gjør at regnbueflagget pryder store deler av bydelen Åskollen i Drammen. Johansen er selv skeiv og har til vanlig kun pride-flagget oppe de to junidagene under Oslo-pride.

Tilbakeholdenheten kommer etter en hendelse i 2019 der to damer fikk huset sitt rasert og stueveggen tagget ned av skjellsord, fordi de hadde heist regnbueflagget.

– Hendelsen skremte oss skikkelig, og vi har etter dette kjent litt på frykten for å flagge hele juni, selv om dette blir mer og mer vanlig, også på offentlige flaggstenger, sier hun.

Johansen forteller at det er familien hennes og en nabo som pleier å ha regnbueflagget oppe i juni. I år opplevde naboen for første gang at det ble ropt skjellsord som «jævla homo» og lignende av forbipasserende.

Hver dag deler nye folk på Facebook-gruppa for bydelen Åskollen pride-flagget som veiver i vinden. (Privat)

Revet ned etter få timer

Naboen skrev et innlegg på Facebook om opplevelsen, som skapte stort engasjement i bydelen. Da et pride-flagg også ble revet ned fra en offentlig flaggstang i området, bestemte Johansen seg for at noe måtte gjøres.

Flagget skulle henge der resten av pride-måneden juni, men noen ville det annerledes.

– Dette var veldig stort for oss skeive i nærmiljøet, men det tok ikke mer enn rundt tre timer, så var flagget revet ned. Da bestemte jeg meg for at frykten og hatet ikke skulle vinne, sier Johansen.

Johansen gikk da sammen med en annen kar i nabolaget, Vegar Normann Johansen, om en digital pengeinnsamling for å kunne erstatte flagget som ble revet ned.

Fordelt over to pengeinnsamlinger via Spleis, har de nå samlet inn rundt 17.000 kroner.

– Vi regnet med at dersom vi hang opp et nytt flagg ville det bli revet ned nok en gang. Derfor opprettet vi en Spleis, slik at vi kunne erstatte flagget. Planen var å dra opp hver gang flagget ble revet ned, og heise det på nytt samme kveld, sier hun.

Flagget på den offentlige plassen på Åskollen ble revet ned få timer etter at det kom opp. Det fikk lokalsamfunnet til å slå ring om pride-flagget. (Privat)

Har delt ut flagg til «hele» bydelen

Responsen var massiv og overveldende. Faktisk var engasjementet så stort at de kunne bruke donasjonene til å kjøpe pride-flagg til alle som ville ha, med tilbud om å kjøre dem ut til private boliger. Hele 200 flagg har blitt kjørt ut. Johansen anslår at de kommer opp i over 300 når måneden er over.

– Det skal ikke stå på flaggene!

– Vi har støvsugd hele Østlandet for pride-flagg. Vi er faktisk i underskudd på flagg, sier hun og ler.

Ved idrettshallen har også pride-flagget kommet opp. (Privat)

Bekjemper hat med kjærlighet

Johansen beskriver det som rørende å se hvordan innbyggerne har favnet om hendelsen og nå skaper et inkluderende lokalsamfunn på Åskollen. Hun mener dette kan skape varige endringer for fremtiden og sørge for at alle kan føle seg velkomne og trygge i bydelen.

– Jeg så ikke dette komme og er bare veldig rørt av hele opplevelsen. Det er hyggelig å kunne dele noe positivt rundt Pride.

Etter all oppmerksomheten forteller Johansen at mange har delt hvor mye dette betyr.

En mann i 80-årene har blant annet fortalt initiativtakerne at han aldri har stått fram som skeiv og uttalte at han «aldri trodde han ville få oppleve dette på Åskollen».

Ved en av barnehagene skal en jente på fire år ha uttrykt glede til sin mor og sagt «mamma, se! De flagger med vårt flagg i barnehagen».

I tillegg har initiativtakerne snakket med ungdommer som ikke har komme ut som homofile, men som nå takker for innsatsen.

Barnehagen har også blitt et fargerikt syn. (Privat)

Ikke bare for skeive

I etterkant av den storslåtte markeringen på Åskollen ble Johansen kontaktet av en nabo som trodde Pride-flagget kun kunne brukes av folk som selv er skeive. Nå har mange fått et annet syn på flagget og markeringen.

– Jeg tror mange nå skjønner at de kan flagge for å vise at de er inkluderende. Man trenger ikke være skeiv for å flagge under pride. Nå prates det om dette i nabolaget og på skolene. Det skaper samhold og åpenhet.

