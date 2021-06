Har hovedrollen i ny, stor uteforestilling: – Blir skikkelig gøy

– Det skal bli skikkelig gøy å få spille teater der jeg kommer fra, jeg er vokst opp på Tranby, forteller skuespiller Peter Kolbjørnsen (25), som har hovedrollen som St. Hallvard. Han har tidligere spilt én gang på Lier Kulturscene, men ellers er dette hans debut på hjemmebane.

St Hallvard fra Huseby er kjent for de fleste – men hvem var han egentlig? Det er dette og mye mer publikum skal få vite på Lier bygdetun i august, da Historien om St. Hallvard settes opp som et stort uteteater, med rundt 80 store og små bidragsytere fra Lier.

Hva visste du om St. Hallvard selv?

– Jeg hadde vel hørt sagnet som de fleste andre, at han redda en gravid kvinne og at han ble kastet i fjorden, bundet til en møllestein, men at han fløt opp igjen. Jeg visste også at han var fra området her, og jeg har hørt at Oslo har stjålet ham til sitt kommunevåpen, humrer skuespilleren, som blant annet har bakgrunn fra teatergruppa Frilynt, NRK Super og med teaterutdanning fra Teaterhøgskolen i Nord-Trøndelag.

De fleste av oss har hørt om St. Hallvard, helgenen fra Lier som har gitt navn til både gater, skoler og til en likør, og som altså pryder Oslos kommunevåpen. Men folk fra Lier og Drammens-området mener han er «vår».

Foruten Peter Kolbjørnsen er det tre andre som spiller St. Hallvard: Sander Olsen Helgesen, Emil Gulbrandsøy og Felix Snoghøj. (Aurora Schjølberg)

St. Hallvard-gjengen samles

Det blir en skikkelig reunion i august – nesten hele gjengen som spiller i Historien om St Hallvard har gått på St Hallvard videregående. Snart står de sammen på Lier bygdetun for å spille i stykket om mannen som har gitt navn på skolen de selv gikk på.

– Ja, det er veldig gøy, vi kjenner hverandre fra tidligere, fra skolen og teatermiljøet. Vi har blitt godt kjent med resten av ensemblet under øvingene, og det er en utrolig fin gruppe, fastslår Peter Kolbjørnsen, som er klar over at det også tidligere har vært skuespillere i aksjon i Lier med tema om St. Hallvard.

– Den gangen ble det satt opp spel, dette er litt annerledes, laget på en annen måte, sier Peter og skryter av Eskil K. Glitre som er produsent, manusforfatter og regissør.

– Dette er et bra manus og jeg kjenner Eskil fra før, dette vet jeg blir bra, sier Peter om hvorfor han sa ja takk til rollen som Hallvard Vebjørnsson fra Huseby.

– Kan du fortelle litt om rollen din i stykket?

– Jeg kan jo fortelle litt, uten å røpe for mye. Jeg er en fortellerstemme i stykket, St. Hallvard som ser tilbake og forteller om sitt liv, og så er det tre andre som spiller Hallvard i barndom og oppvekst. Det er veldig fint laget, det blir en underholdende og annerledes forestilling, tror hovedrolleinnehaveren.

Lier bygdetun er rammen rundt når Historien om St. Hallvard settes opp i amfiet, omtrent midt på bildet, delvis skjult i terrenget. (Elisabeth Helgeland Wold)

– Drømmejobben

– Det var Lier kommune som tok kontakt med meg i forbindelse med markeringen av St. Hallvards 1000-års jubileum. Teaterstykket på Lier bygdetun inngår som en del av markeringen som kommunen gjør, forteller produsent, regissør og manusforfatter, Eskil K. Glitre, som røper en omfattende jobb med å dekke tre hele roller i en teaterproduksjon.

– Men det er mange fordeler, man kan styre i den retningen man mener er bra, etter egne kunstneriske visjoner, så det er egentlig en drømmejobb, og et ganske sjeldent oppdrag for en frilanser, medgir Eskil som legger til at Lier bygdetun er et flott sted for uteteater.

– Det er mye sjel der oppe, med naturen og de gamle bygningene.

Eskil K. Glitre har tre jobber i Historien om St. Hallvard; produsent, regissør og manusforfatter. (Kristin Svanæs-Soot)

Produksjonen er et samarbeid med flere teatermiljøer for barn og unge i Lier; elever og lærere fra Lier kulturskole og unge teatertalenter fra Høvik og Lier Barne- og ungdomsteater.

Med smått og stort teller vi rundt 80 personer totalt, med 50 på scenen, forteller Eskil og legger til at de egentlig skulle vært nærmere 400. Koronaen har satt en stopper for det. Men det blir likevel tyngde over forestillingen, lover han.

Mange lurer kanskje på hvordan få til en og en halv time med teater, når de fleste kanskje ikke vet så mye om ham?

– Jeg har satt meg godt inn i Hallvards samtid, han vokser opp i en tid med mye krig og uro. Hallvards samtid er interessant og jeg har bestandig fordypet meg i historie, forteller Eskil som har bakgrunn og utdanning innen teater, blant annet som inspisient ved Østfold Internasjonale teater, prosjektleder for Elvekompaniet og dramalærer ved St. Hallvard videregående skole.

Peter Kolbjørnsen gleder seg til rollen som St. Hallvard senere i sommer. - Nærmere hjemstedet mitt går det netsen ikke an å komme. (Lucas Leonardo Ibanez-Faehn)

Kreative krumspring

Han forteller om en spennende research-periode, at det nesten er det morsomste.

– Det er dessuten ikke så veldig mye skrevet om han, og det får min kreativ rolle til å blomstre, ingen har patent på hans historie, så vi puster litt liv i en hellig fyr her.

– Han redder denne gravide kvinnen og er rettferdens mann, men Hallvard som et helhetlig menneske har vi ikke fått vite noe om, hvordan han tok dette ansvaret, og hvem er han? Det å ta konkrete, bevisste valg underveis i livet, han er ikke bare en helgen for ettertiden, men Hallvard Vedbjørnson. Et menneske som deg og meg, sier Eskil, og legger til:

– Inni dette sammensuriumet har vi masse humor og blander inn nåtiden, vi har malt med egen penn, blander inn artige fakta underveis og tukler litt med historien og former det til vårt, vi drar inn masse jucy greier og det er veldig gøy.

Eskil K. Glitre forteller også at det er en litt mer alvorlig side ved stykket de skal spille:

– Det handler om å ta noen valg. Om hvem vi vil være som mennesker.

Selv om koronaen har stukket noen kjepper i hjulene på forestillingen som egentlig skulle settes opp i juni, er Eskil optimist;

– Vi har trua nå, med en takhøyde på 200. Folk kan ikke gå glipp av dette.

Historien om St. Hallvard spilles på Lier Bygdetun lørdag 28. august to forestillinger, søndag 29. august med to forestillinger og mandag 30. august me én forestilling.

Den allsidige teaterskaperen håper at forestillingen, kan bli en tradisjon fremover, og at det også er målet for kommunen og for Lier bygdetun.

– Men først må vi få landet årets forestilling, å så se hvilke frukter det bærer, medgir Eskil K. Glitre.

– Da er det bare været som må vise seg fra sin beste side, da – kanskje det ikke hadde gjort noe med litt tordenskrall i det fjerne?

– Hehe, litt torden hadde passet bra, det.

