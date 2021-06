– Kuttet i skolebudsjettet vil ikke ramme skolene

For noen dager siden la rådmannen fram tertialrapporten, som er en gjennomgang over hvordan kommunen ligger an i forhold til budsjettet for året. Dersom noen tjenesteområder sliter med å holde budsjettrammen, legger rådmannen fram forslag til mer penger, og hvor pengene kan tas fra.

I den anledning varslet rådmannen å flytte åtte millioner kroner fra skole og to millioner kroner fra forebyggende tjenester til barnehagene i kommunen.

Elisabeth Enger la fredag frem tertialrapporten, som forteller hvordan kommunen ligger an i forhold til budsjett. Bildet er tatt i en tidligere anledning. Møtet fredag var digitalt. (Arkivfoto)

Barnehagene trenger mer

– Barnehagene har store utfordringer knyttet til nedgang i barnetallet. Det foreslås at programområdet får tilført 10 millioner i en engangsbevilgning. Åtte av disse skal tas fra skole, og to millioner tas fra forebyggende tjenester, la rådmannen fram.

Kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola forteller at de står overfor store økonomiske utfordringer for barnehagene i 2021.

– Økte overføringer til de private barnehagene og økte utgifter innenfor spesialpedagogisk vedtak er årsaken til et merforbruk. De økte utgiftene til de private barnehagene er en konsekvens av høyere gjennomsnittpris per barn i barnehage i 2019, som er grunnlaget for tilskuddet til de private barnehagene, forteller han.

Kommunalsjef for skole og barnehage i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola. (Arkivfoto Dagsavisen Fremtiden)

Vil ikke påvirke skolene

Hvordan tjenestene påvirkes av de foreslåtte kuttene, var foreløpig ikke klart. Dette bekymret Høyres gruppeleder Kristin Surlien, som etterlyste svar på hvilke konsekvenser kuttet vil få for skolene.

Skolene i kommunen har varslet et mindreforbruk i 2021 i samme størrelsesorden som overføringen fra programområdet skole.

– Dette betyr at programområdet vil gå i balanse ved årets slutt og ikke vil få konkrete følger for driften i år. Åtte millioner ville gitt skolene et større handlingsrom, men på grunn av den økonomiske situasjonen i barnehagen anbefaler ikke rådmann dette, forteller kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola, og legger til at dette vil løse de økonomiske utfordringene i år.

Men utfordringene vil være like store i neste økonomiplanperiode, og rådmannen vil komme tilbake til dette når de skal legge budsjettet for de neste fire årene.

Budsjettendringene vedtas av politikerne i kommunestyremøtene 14. og 15. juni.

