Strømsgodset tar grep mot barnefattigdom

– Vi har hatt fokus på flere veldedighetsformål før, men med “Blått hjerte” ønsker vi nå å rette søkelyset mot fattigdom i Drammen, sier prosjektleder i Strømsgodset, Signe Rismyhr Engelund.

Tall fra 2020 viste at Drammen ligger øverst på lista over andel barn som lever i fattige familier. Nesten hvert femte barn i byen (18,7 prosent) tilhører en familie i lavinntektsgruppen.

Dette er en utvikling Strømsgodset håper å gjøre noe med.

[ Fikk gave fra Skofteruds minnefond: - Vibeke ville elsket å bidra til dette miljøet ]

Kåre Rødssæteren, BDO, Signe Rismyhr Engelund, Strømsgodset, Øydis Jahren, Kirkens Bymisjon, Rina K. Yamamoto, Redd Barna. (Foto: Strømsgodset)

Gi bort det du ikke trenger

– Vi er i en posisjon der vi har flere som følger oss, og derfor har en større påvirkningskraft enn andre, som vi ønsker nå å benytte oss av for å få fokuset over på problemet. Det andre formålet er å samle penger, slik vi kan hjelpe til, sier hun.

Derfor har de nå videreført samarbeidet sitt med Redd Barna, og samtidig koblet på Kirkens Bymisjon i Drammen.

Strømsgodset har oppfordret alle ansatte og spillere til å gi bort treningstøy og utstyr de ikke bruker lenger.

– Det er en veldig fin måte på å gi noe tilbake, samtidig som du får ryddet i skapene. Jeg oppfordrer alle til å se hva de ikke har behov for lenger, sier hun.

Hun håper de med dette kan bidra til å ta bort skammen flere barn føler når de ikke har riktige fotballsko til å bruke under trening.

[ Saihou var det første offeret for rasisme i toppfotballen: – Jeg var en kuriositet ]

Signe Rismyhr Engelund, prosjektleder i Strømsgodset (Foto: Strømsgodset)

Flere nye ansikter

Alt de samler inn går videre til Kirkens Bymisjon sitt tiltak «Gi det videre».

Det er prosjektkoordinator for Gi det videre og «Generasjonsmøter» i Kirkens Bymisjon i Drammen, Andreas Thorset veldig glad for.

Han forteller at i pandemien har de sett flere nye familier komme for å hente ting de har behov for. Rundt 30 til 50 barn får klær eller utstyr hver uke ved hjelp av dem.

– I det siste har det dukket opp nye ansikter, som tyder på at det er flere som trenger hjelp.

Han spør ikke familiene om livssituasjonen deres, men deler ut det de har behov for.

[ David blir ny Kiwi-sjef: - Å sponse lokalsamfunnet er helt i min stil ]

Andreas Thorset, prosjektkoordinator i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen. (Foto: Kirkens Bymisjon Drammen)

– Jeg mistenker jo at flere av de nye som kommer til oss er som følge av koronapandemien. Første gang de kommer er de veldig tilbaketrukne, men etter andre eller tredje gang så viser de ofte takknemlighet, og senker skuldrene litt. For dem betyr jo denne hjelpen én ting mindre å bekymre seg for, sier han.

Som regel klarer de å nå behovene til folk, men siden de ikke har økonomi til å kjøpe inn alt som trengs, etterspør de ofte hjelp på Facebook. Etter noen dager er ting som regel på plass.

– Hva vi trenger avhenger av hvilken sesong vi er i, akkurat nå er det flere som trenger regntøy, lettere klær og joggesko, sier han.

Det er ikke bare Kirkens Bymisjon som melder om at det kommer stadige nye familier som trenger hjelp. I påsken meldte også Frelsesarmeen om at de rett og slett ikke hadde nok mat å dele ut til alle som er i en vanskelig situasjon i Drammen.

[ Verdensbanken frykter at 115 millioner kan havne i dyp fattigdom av pandemien i år ]