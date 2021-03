Fikk gave fra Skofteruds minnefond: – Vibeke ville elsket å bidra til dette miljøet

Av Harald Reitan

Den tre år gamle håndballklubben retter seg mot lavinntektsfamilier og minoritetsgrupper i Drammen kommune, der de fleste medlemmene er unger i aldersspennet fra fem til 16 år.

De som ikke har råd til å betale medlemskontingent, blir fritatt uten å måtte levere attest fra Nav. Støtte til driften fra fond og legater betyr mye for klubben, og onsdag dukka det opp en representant for en av giverne.

Vibeke Westbye Skofteruds minnefond

Den folkekjære skiløperen fra Eidsberg i Østfold, som ble olympisk mester og to ganger verdensmester i stafett, omkom i en vannskuterulykke i 2018. Hun hadde nær forbindelse til Eiker, der hun også i perioder bodde og trente, og var godt kjent i Drammen.

Etter hennes død oppretta Vibekes foreldre, Kristin Westbye og Karsten Skofterud, et minnefond som har til formål å støtte allmennyttige og veldedige formål innen fysisk og psykisk helse - i eller utenfor idretts-Norge. Der kan man for eksempel søke om penger til å drive aktivitet for barn og unge.

Styret for fondet, der blant andre Marit Bjørgen og Jorunn Sundgot Borgen er medlemmer, var enstemmig i beslutningen da Elvebyen håndballklubb søkte om penger der i slutten av januar.

Onsdag kom Vibekes mor, Kristin Westbye, på treninga i Drammenshallen med en sjekk på 20.000 kroner.

– Vibeke ville elsket å kunne bidra til dette miljøet. Hun var glad i unger, og ville helt sikkert blitt med i treninga med disse. Hun ville så mange så godt, var opptatt av rettferdighet, at alle har lik verdi og bør få like muligheter, uansett bakgrunn. Å opprette dette fondet var noe av det første Karsten og jeg tenkte på da vi hadde kommet oss litt etter Vibekes bortgang. Slik lever også navnet hennes videre, sier mamma Kristin.

– Jeg hadde ikke hørt om klubben bak dette unike tilbudet før vi fikk søknaden om pengestøtte. Men når jeg nå har fått et inntrykk av arbeidet som gjøres her, får jeg lyst til å komme tilbake på besøk når vi har blitt vaksinert, sier hun, etter å ha vært keeper for alle de minste i hallen onsdag.

Durdu Berna Pakirci og Lina Alime Sari kunne i går på vegne av Elvebyen Håndballklubb ta imot 20 000 kroner fra Vibeke Skofteruds minnefond, her ved Vibekes mamma, Kristin Westby (Harald Reitan)

Behov for støtte

– Dette er en flott anerkjennelse for det vi gjør her, og gaven var et velkomment bidrag. Vi holder medlemskontingenten på et minimum, og har som mål å lage et sosialt idrettsmiljø også for dem som ikke kan betale for seg, sier Tilla Benedikte Hafr.

Behovet for et slikt tilbud er tydeligvis stort.

Mens mange idrettslag og andre foreninger i løpet av korona-året har hatt til dels store frafall, har medlemstallet i Elvebyen Håndballklubb i denne perioden økt fra 82 til 200 – et tall som ble passert onsdag.

– Av dem er 116 aktive unger, 12 unge er dommere, og så har vi et damelag med 22 spillere, og dessuten noen voksne støttemedlemmer blant de 200. De fleste aktive er jenter, men vi har også 11 gutter. Når det gjelder familienes opprinnelsesland, er de fra India til Island, og de kommer altså fra 42 forskjellige land. Å få en slik økonomisk støtte som den vi fikk i dag, betyr at vi har råd til å kjøpe flere drakter og flere baller, blant annet, forteller den sportslige lederen.

Alle spillerne som har vært med noen måneder, får drakter med etternavnet sitt på. På onsdagstreninga er det Lina Alime Saris tur til å få drakt. Gleden over å få høre det, lyser av henne. Hun løper ut i garderoben, drar drakten på utapå T-skjorta og kommer smilende inn i hallen igjen, stolt og klar til å posere med familienavnet på ryggen.

I går kunne sportslig leder i EHK, Tilla Benedikte Hafr, gi Lina Alime klubbdrakt (Harald Reitan)

Imponerende oppmøte

De periodene vi har fått trene dette året, har oppmøtet med noen få unntak vært 90 prosent. Vi tror at når vi behandler ungene som håndballspillere, får vi respekt tilbake, og disiplinproblemer har vi ikke i det hele tatt, sier Tilla.

– Om samværene skal være sosiale møter der ungene skal få nye venner på tvers av kulturelle grenser, så er dette også seriøse, pedagogiske treninger med formål å lære dem å spille håndball. Dette skaper faste rammer rundt aktiviteten.

... og ei stolt jente kunne vise seg fram med familienavnet på ryggen! (Harald Reitan)

Medlemsveksten under koronaen

Medlemstallet i Elvebyen Håndballklubb er altså halvannen gang større nå enn for et år siden. Ledelsen i klubben mener gruppa de retter seg mot, mer enn noen gang trenger et miljø å høre til i.

– Hvordan rekrutterer dere til klubben?

-Dette er et tilbud til unger fra hele kommunen, men de fleste medlemmene bor på Fjell, og mange er rekruttert gjennom Facebook-gruppa «Vi som er fra Fjell.» Vi minner også stadig organisasjoner som steller med folk som har behov for litt ekstra hjelp, om at vi er til – Frelsesarmeen, Rett Fram, Kirkens Bymisjon. De yngste betaler 50 kroner pr. måned i medlemskontingent og treningsavgift, men de som ikke har penger til det, får et gratistilbud, sier Tilla Benedikte Hafr.

– Hvordan vet dere hvem som trenger dette gratistilbudet?

– Det baserer vi på signaler fra samarbeidspartnerne våre, og eget skjønn. Vi ser for eksempel på hvordan ungene er utstyrt med klær og sko når de kommer på trening. Å kjenne foreldrene og kunne navnene på alle medlemmene er en stor del av dette.

Tilla har bakgrunn som både spiller og trener, og flere år som sportslig leder i Drammen BUL. Hun spiller nå på Elvebyens damelag, men har overlatt treneransvaret der til Veronica Schwencke Eriksen, som også er trener for ungene.

– Nå er jeg sjøl for gammel til å trene et voksenlag, smiler Tilla.

Kristin Westbye stilte som keeper for de unge spillerne i Elvebyen Håndballklubb etter tildelinga av sjekken på 20 000 kroner. (Harald Reitan)