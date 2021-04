Frelsesarmeen: – Må sende folk hjem uten mat

Menighetsleder for Frelsesarmeen i Drammen og Nedre Eiker, Turid Formo melder om en femti prosent økning av folk som oppsøker dem for mat i begge kommunene.

Å sende hjem de som besøker Frelsesarmeen for å hente mat, tærer på de ansatte og mange frivillige som er tilknyttet til Frelsesarmeen.

– Nå må vi noen ganger sende folk hjem uten mat. Situasjonen er utfordrende for oss og vi prøver å gjøre så godt vi kan for at ingen skal gå tomhendt fra oss, forteller Formo.

Tidligere har også Dagbladet meldt om større matkøer utenfor Fattighuset i Oslo. Og tilstanden i Drammen er ikke noe bedre.

Major og menighetsleder for Frelsesarmeen i Drammen og Nedre Eiker, Turid Formo håper at næringslivet i Drammen kan bidra med å lette situasjonen. (Foto: Privat)

Utfordrende situasjon

– Er du først i køen så får du kanskje en bedre matpose som gjerne inneholder middagsmat og pålegg. Kommer du litt senere kan du få noen kakestykker fra fryseren, men kommer du enda senere risikerer du å gå tomhendt tilbake, sier Formo.

Tidligere registrerte Frelsesarmeen hvem som fikk mat på deres ukentlig matutdeling. Det var for å sikre at alle fikk noe. Men på grunn av koronasituasjonen får de ikke registrert, men har selv observerte at det kommer folk som ikke har vært det før.

Hvordan føles det når dere ikke har nok mat til å dele ut?

– Det skaper frustrasjon blant oss, og ikke minst følelsen av tristhet når vi må snu folk tomhendt tilbake, sier hun.

Illustrasjonsfoto: Frelsesarmeen i Drammen og Nedre Eiker har ikke nok mat til å dele ut til alle som trenger. (Foto: Frelsesarmeen)

Ber om hjelp

Frelsesarmeen i byen deler ut mat til trengende hver onsdag.

Siste dag for matutdelingen før påsken var onsdag 24. mars og da dukket det opp rundt 110 stykker i Drammen og neste like mange i Nedre Eiker for å hente mat.

Det er nesten 60 til 70 personer mer i hver kommune enn det man har hatt besøk av tidligere. De nye som kommer, er ofte ensligforsørgere som er permitterte eller EØS-arbeidere.

På grunn av påskeferien holdt matutdelingen stengt sist onsdag, men telefonen til Formo fortsatte å ringe.

– Da var det flere som ringte og spurte etter mat, men vi hadde dessverre ikke mulighet til å hjelpe dem, sier Formo.

Nå ser ikke Frelsesarmeen andre muligheter enn å be om hjelp fra blant annet næringslivet i byen eller andre private personer som kan bidra med å gi mat til de mest utsatte gruppene i samfunnet.

– Derfor oppmuntrer jeg nå næringslivet i Drammen til å hjelpe oss, sier Formo håpefullt.

Illustrasjonsfoto: Flere i Drammen og Nedre Eiker trenger hjelp enn før. (Foto: Frelsesarmeen)

Trenger også omsorg

Maten blir hentet fra matsentralen i Oslo, men der er det også lite mat igjen på grunn av stor pågang. Frelsesarmeen pleier å kjøpe en del mat av de pengene de tjener på deres årlige innsamling i jul. I tillegg til det får de støtte fra Sparebanken Øst og privat personer.

– Tidligere fikk vi også mer mat fra dagligvarebutikker, men nå velger de å selge den maten selv på femti prosent for å unngå matsvindel, noe som er helt forståelig, sier Formo.

Men det er jo ikke bare mat folk trenger nå, tidligere så ble folk som skulle hente mat invitert inn til samtale på Frelsesarmeens omsorgssenter.

– Og der klarte vi å fange opp mange som trengte hjelp eller ønsket bare noen å snakke med. Men på grunn av koronasituasjonen nå deler vi bare ut mat og ikke får gitt den omsorgen vi ønsker, forteller hun.

Det er mange som sliter i denne pandemien. Formo håper at de snart kan få åpnet sine tjenester på lik linje som før slik at de kan hjelpe de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Hver onsdag har de matutdeling i Drammen fra kokken 10–13.

Frelsesarmeen er en global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land tilbyr de “suppe, såpe og frelse” for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov.

