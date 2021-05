Sian-motdemonstranter risikerer fengselsstraff

Politiet måtte gripe inn og anholdt flere motdemonstranter lørdag den 10. april, da Sian holdt sin demonstrasjon på Strømsø torg i Drammen.

I forkant var politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas, klar over at situasjonen kunne eskalere.

– Derfor oppfordrer vi spesielt foreldre om å holde barna sine borte fra Strømsø torg akkurat den dagen. Dette vil ikke være et egnet sted for barn, sa han da.

Men selv om politiet ba foreldre holde barna hjemme, var det flere barn og ungdommer som dukket opp under demonstrasjonen.

Stemningen på Strømsø torg utviklet seg til å bli veldig amper da politiet grep inn og anholdte flere ungdommer.

Over 20 saker

Politiadvokat, Jarle Vist, bekreftet at politiet nå har opprettet over 20 saker etter at stemmingen utviklet seg.

På spørsmål om hva de som har vært delaktige kan vente seg av reaksjoner, vil det variere noe avhengig av hva man er mistenkt for.

– Mye avhenger også av alder. I de fleste sakene er personer under 18 år, og de sakene der personene er under 18 og til 15 år kan noen av dem forvente straffereaksjon, sier han.

Straffereaksjonene kan da være alt fra bot til fengselsstraff.

– Sakene går ut på ordensforstyrrelser, vold og vold mot politiet, og de mest alvorligste kan risikere fengselsstraff, forteller han.

Når det gjelder de som er under 15 år har disse sakene blitt videresendt til forebyggende politienhet.

Politiet er fortsatt ikke helt ferdig med etterforskningen og noen vitneavhør gjenstår.

Ikke første gang

Det samme skjedde i Sandvika noen dager etter at Sian holdt sin demonstrasjon i Drammen. Da ble seks personer innbrakt for ordensforstyrrelser og provokasjoner under Sian-markeringen.

I fjor måtte også politiet gripe inn, da rundt 50 motdemonstranter skapte uroligheter i Oslo. Én person ble pågrepet.

